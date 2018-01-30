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ТрВ №2 (246) за 2018 г.: Вывести из забвения

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Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 246 от 30 января 2018 года в PDF

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Анонс номера

«Улучшатели» Эйнштейна
Борис Штерн и Валерий Рубаков о патологии на сайте РАН — стр. 2

К юбилею Императорской академии наук
Сергей Добрынин о встрече двух президентов — стр. 2

Товар — деньги — товар
Что ФАНО и РАН решили делать с плохой пропорциональностью — стр. 2–3

«Это моя страна, и здесь я на своем месте»
Интервью со Львом Клейном — стр. 4–5

Великий Николай Кольцов
Валерий Сойфер о жизни и научном вкладе выдающегося биолога — стр. 6–7

Гамбургский счет
Михаил Данилов о фабриках прелести и очарования — стр. 10

«Я слишком жаден до нового»
К юбилею журналиста Александра Сергеева — стр. 11

Стать лаборантом и проверить свою картину мира
Анонс массовой акции по проверке научной грамотности россиян — стр. 11

Пределы власти над собой
Борис Жуков о книге Ирины Якутенко — стр. 13

Экология страха
Наталья Резник о мире хищников и жертв — стр. 13

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