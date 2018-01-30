К юбилею Императорской академии наук

Пресс-конференция президента РАН А. М. Сергеева, состоявшаяся 24 января, прошла, можно сказать: тепло, все-таки он еще до избрания дал понять, что ценит журналистов, и с этой стези не сходит.

Рассказ Сергеева состоял из двух частей — согласно построению его беседы с В. В. Путиным: сначала об Академии, а потом о науке вообще. И первая глава прозвучала намного оптимистичнее второй: оказывается, новому президенту РАН удалось договориться с президентом страны о внесении поправок в 253-й федеральный закон о РАН. Поправки эти носят, очевидно, косметический характер, но у них важное символическое значение — они касаются формального расширения полномочий и ответственности РАН, в частности, при формировании госзадания и осуществлении экспертных функций для госорганов.

Обо всем этом Сергеев писал в своей предвыборной программе, и теперь, похоже, у него получается делать первые реальные шаги, хотя конкретный текст поправок еще предстоит «проработать с юристами». Есть надежда, что вслед за внесением изменений в старый закон будет принят новый, в котором будет прописан особый юридический статус РАН («государственная академия» или что-то в этом роде). Обещал Путин и защитить то, что осталось от собственности РАН, расширив на нее мораторий, действующий в отношении собственности институтов ФАНО. А еще Академии будет доверена научная дипломатия. «Со спортивной сами знаете, что получилось», — заметил Сергеев. Словом, сплошные хорошие новости и полное взаимопонимание двух президентов.

С чего, казалось бы, такая щедрость после всего, что происходило в отношениях между властью и Академией в конце 2016 и начале 2017 года? Оговорка Александра Михайловича подводит к одной гипотезе. Уже собираясь перейти ко второй части рассказа, Сергеев вдруг запнулся и сказал, что забыл рассказать еще об одном сюжете. «В 2024 году мы будем праздновать, точнее отмечать, но, надеюсь, и праздновать, 300 лет Российской академии наук. Мы все умеем считать — прибавлять пять, прибавлять шесть… Это придется на следующий президентский срок, и Владимир Владимирович уже сейчас попросил начать подготовку к празднованию, создать оргкомитет и так далее». Александр Михайлович отметил, что самое старое здание Президиума РАН нуждается в ремонте, посетовав и на закрытые мешковиной скульптуры, и на следы протечек на потолке в главном зале.

Не знаю, правильно ли я его понял, но прозвучало это так, что, во-первых, президенты, как здравомыслящие люди, не сомневаются, кто будет руководить страной в год празднования юбилея Академии. Читатель, как здравомыслящий человек, тоже вряд ли питает на этот счет какие-то иллюзии, но официальные лица, пожалуй, могли бы за два месяца до выборов хотя бы сделать вид. Во-вторых, командовать парадом — приятное занятие, а если недальновидно разрушить Академию всего за несколько лет до очень круглой даты, примерить лавры продолжателя славных традиций и защитника академической науки не получится. Юбилей Императорской академии наук, а ныне ФГУП ОКБ ОТ РАН — как-то не звучит?

Сергей Добрынин

(радиостанция «Радио Свобода»)

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