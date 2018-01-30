«Улучшатели» Эйнштейна на сайте РАН

На днях многие российские средства массовой информации обошла сенсация: «Российские ученые дополнили теорию относительности» (МК); «Томские ученые уточнили теорию относительности Эйнштейна» («Рамблер»). Заголовки уже сами по себе намекают, что «открытие» представляет собой малограмотную чушь. Так и есть. Вот пара высказываний одного из авторов (цитаты из пресс-релиза Томского политехнического университета).

«В большинстве работ по теоретической физике, которые касаются теории гравитации и ядерной физики, почти аксиоматично полагается, что метрика пространства-времени определяет особенности протекания физических процессов. Мы же придерживались другой, менее популярной среди физиков теории, согласно которой именно физические процессы определяют локальную метрику пространства-времени». (В общей теории относительности как раз физические процессы влияют на метрику через тензор энергии-импульса, входящего в уравнения Эйнштейна.)

«Например, сегодня принято считать, что фотон — частица света — не имеет массы. Однако существуют предположения, что масса у фотона все-таки есть. Более того, он имеет внутреннюю структуру. Предложенный нами формализм поможет получить неоспоримый ответ на этот вопрос». (Существующее экспериментальное ограничение на массу фотона — m < 10-18 эВ; авторы, видимо, намерены как-то его опровергнуть.)

Мы не собираемся подробно рассматривать суть работы авторов. Для людей, знакомых с теоретической физикой, из этих цитат всё ясно. Остальных просим поверить нам, что это не имеет никакого отношения к науке.

Как говорят в таких случаях физики — патология. Однако у нас нет никаких претензий к авторам. Это не преступление, это несчастье, когда профессионально состоятельные люди бросаются в чужую для них область за эпохальным открытием и выставляют себя на посмешище. А оба автора, безусловно, профессионально состоятельные люди (мы не будем лишний раз трепать их имена), но совсем в другой области.

Мы бы вообще воздержались от этой публикации, если бы не одно обстоятельство. Оно заключается в том, что сенсацию опубликовали не только желтые СМИ: пресс-релиз под названием «Исследование ученых ТПУ и РАН внесло серьезное уточнение в Общую теорию относительности Эйнштейна» опубликован на сайте РАН.

Вот ссылка, действующая на 27 января 2018 года: www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=529aba05-130d-4811-aeac-f3e981d91f65

Мы надеемся, что, когда читатель прочтет эту заметку, публикацию уже уберут. Но она была, и весть об этой публикации разлетелась по социальным сетям. Почему эта новость туда попала? Кто формирует эти новости? Вряд ли человек с широким научным кругозором. А может быть, вообще робот, клюющий на ключевые слова. Трудно подвергнуть эти новости хоть какой-то экспертизе? Для этого даже денег больших не надо — многие научные работники согласятся делать это добровольно. Деньги нужны лишь для крохотной редакции, которая взяла бы на себя диспетчерские функции.

Когда на посмешище выставляют себя авторы претенциозной безграмотной работы, это личное несчастье. Когда то же самое делает уважаемая институция, призванная олицетворять высшие достижения разума, это уже общая беда. Мы призываем руководство РАН изыскать средства и реформировать сайт, добиться научной грамотности его содержания. Для этого стоит привлечь к его работе квалифицированных людей, зарекомендовавших себя в научной журналистике.

Валерий Рубаков,

академик РАН

Борис Штерн,

вед. науч. сотр. Института ядерных

исследований РАН





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