ТрВ №11 (255) за 2018 г.: Чемпионы мусорной науки
Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 255 от 5 июня 2018 года в PDF
Анонс номера
Чемпионы мусорной науки
Анна Абалкина и Андрей Ростовцев о гнойном нарыве на теле российской науки — стр. 1
Академия наук и просветители
Сергей Попов и Александр Сергеев о программе-максимум для РАН — стр. 2–3
Два новых министерства и РАН
Алексей Хохлов о жизни Академии без ФАНО — стр. 4
От «Поэта» к «Поэзии»
Елена Романичева о том, как одна литературная премия дала жизнь другой, — стр. 4
Университет, открытый миру
Александр Сафонов о путях развития Сколтеха и Бобе Дилане — стр. 6–7
Гамбургский счет
Дмитрий Рогозин о том, почему надо готовиться к старости, — стр. 8–9
Наука, религия и публицистика
Манифест лауреата премии «ЛибМиссия» филолога Андрея Десницкого — стр. 9
Мусор в нашей жизни
Сергей Ижевский, Валерий Аджиев, Николай Митрохин, Андрей Калиничев, Сергей Голунов, Владимир Гельман, Анна Абалкина, Павел Колосницын и Пётр Власов о переработке мусора в России и мире — стр. 12–13
Знание и свобода
Лекция Валерия Рубакова, презентация книги Бориса Штерна и фестиваль ЕУСПб в Москве — стр. 16
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Метки: #255, trv, Архив, газета, Наталия Демина
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