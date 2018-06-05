ТрВ №11 (255) за 2018 г.: Чемпионы мусорной науки

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 255 от 5 июня 2018 года в PDF

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Анонс номера

Чемпионы мусорной науки

Анна Абалкина и Андрей Ростовцев о гнойном нарыве на теле российской науки — стр. 1

Академия наук и просветители

Сергей Попов и Александр Сергеев о программе-максимум для РАН — стр. 2–3

Два новых министерства и РАН

Алексей Хохлов о жизни Академии без ФАНО — стр. 4

От «Поэта» к «Поэзии»

Елена Романичева о том, как одна литературная премия дала жизнь другой, — стр. 4

Университет, открытый миру

Александр Сафонов о путях развития Сколтеха и Бобе Дилане — стр. 6–7

Гамбургский счет

Дмитрий Рогозин о том, почему надо готовиться к старости, — стр. 8–9

Наука, религия и публицистика

Манифест лауреата премии «ЛибМиссия» филолога Андрея Десницкого — стр. 9

Мусор в нашей жизни

Сергей Ижевский, Валерий Аджиев, Николай Митрохин, Андрей Калиничев, Сергей Голунов, Владимир Гельман, Анна Абалкина, Павел Колосницын и Пётр Власов о переработке мусора в России и мире — стр. 12–13

Знание и свобода

Лекция Валерия Рубакова, презентация книги Бориса Штерна и фестиваль ЕУСПб в Москве — стр. 16

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