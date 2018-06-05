От «Поэта» к «Поэзии»

19 июня 2018 года в Центральном доме литераторов состоялась… Я написала эту строчку и задумалась: а что же состоялось? Закрытие премии «Поэт», просуществовавшей 13 лет (все-таки не зря это число у многих вызывает негативные ассоциации!)? Объявление о рождении новой премии «Поэзия», которую в социальных сетях уже окрестили «Дочкой „Поэта“»? В общем, будем считать, что состоялась передача эстафеты. И эта передача была красивой и… правильной.

Красивой потому, что все, кто поднимался на сцену, говорили о современной поэзии или читали стихи. Потому что передача эстафеты сопровождалась благодарностью в адрес тех, кто 13 лет спорил, обсуждал, приходил к согласию или даже выходил из состава жюри, но словом и делом служил поэзии. Потому что премия «Поэзия» взяла тайм-аут: ее победитель в 2018 году назван не был — это дань уважения к премии «Поэт» и благодарность всем тем, кто все эти годы был с ней так или иначе связан, это «остановка», на которой премия «Поэт» входила в историю отечественной словесности, о чем очень человечно, точно и без пафоса сказал председатель жюри, критик Сергей Чупринин.

Конечно, дальше можно было бы рассказать о тех номинациях, по которым будет присуждаться новая премия, о порядке подачи (чуть было не написала «документов»), точнее, представления/выдвижения поэтических произведений на конкурс, но мне думается, что об этом лучше спросить у учредителей и организационного комитета. Мне бы хотелось сказать о другом.

Александр Архангельский, представляя новую премию, сказал о том, что придумывая ее, прежде всего думали о молодых читателях, причем не только о завсегдатаях поэтических вечеров и «поглотителях» новых поэтических сборников, а о тех, кто может для себя открыть удивительный, очень необычный мир современной поэзии, о тех, кто может ощутить себя участником живого литературного процесса и открыть для себя… поэзию.

Не секрет, что школьная программа (а с поэзией юный читатель знакомится прежде всего в школе) хорошо представляет поэтическую классику. Я вовсе не против присутствия в поэзии классических текстов, но к любому тексту, в том числе и поэтическому, можно относится как… к памятнику и как к чему-то живому, что и про меня тоже.

К сожалению, практика школьного преподавания литературы в массе своей (отдельные исключения подтверждают правило) формирует именно такое… почтительное, коленопреклоненное отношение: поэтическим текстом нужно восхищаться (он совершенен), перед ним нужно благоговеть (он написан великим поэтом), его дóлжно «анализировать» (искать поэтические приемы, говорить об образе лирического героя и проч.), но раз прочитанный/изученный таким образом, он перейдет в число «пройденных» (в лучшем случае выученных наизусть и благополучно забытых), для чтения-перечитывания необязательных.

Но ведь «заход» к классическому тексту можно совершить и через текст современный, близкий по времени и ритму, «адекватный» настроению и мировосприятию, а может, неожиданный и непонятный, опровергающий все «каноны», взрывающий их изнутри …и этим и интересный читателю-современнику.

Конечно, точка входа в мир большой поэзии у молодого читателя может быть разной, но премия предлагает войти через современность и приглашает к этому молодых, потому что ее организаторы, сами не чуждые ни словесности, ни образованию, понимают: время пребывания человека в школе — это не подготовка к дальнейшей жизни, а уж тем более к пресловутому ЕГЭ, это — сама жизнь, в том числе и жизнь внутри, а не вне культуры, литературы, современного литературного процесса.

Это чтение современных текстов и споры о них (именно споры, а не анализ), это чтение стихов если не наизусть, то вслух, потому что поэтическое слово воспринимается прежде всего «на слух», в звучании, это встречи с живыми, сегодняшними, настоящими поэтами, которых много и которые… «разные» (и как здесь ни вспомнить Маяковского с его «больше поэтов, хороших и разных»!), это выход в мир литературы, существующий за пределами «классной комнаты», бурлящий, очень разный…

И если премия «Поэзия» видит и ставит себе такую задачу, то ей нужна поддержка, поддержка в первую очередь со стороны учителей-словесников, преподавателей вузов, всех тех, кто профессионально работает с молодыми… Потому что молодые читатели — это настоящее и будущее современной литературы, которая когда-то станет (или не станет) классикой, потому что они готовы сейчас, а не завтра, готовы читать и слушать стихи (среди зрителей, бывших в этот день в ЦДЛ, были школьники, которые уж точно пришли сюда не по разнарядке-распоряжению, а потому что хотели и потому что интересно и важно), создавать по ним мультфильмы…

В финале церемонии был показан чудесный мультфильм, ставший лучшим завершением премии «Поэт» и началом «Поэзии». Он был сделан ученицей московской школы № 1514 по стихотворению Александра Кушнера. А сам автор — первый лауреат премии «Поэт» — прочитал участникам вечера свои новые стихи.

Елена Романичева

Запись прямой трансляции вечера см. youtu.be/5qFDZWnpRWE. Страница в «Фейсбуке» — www.facebook.com/poetryprize.

P. S. Как сообщили организаторы, новый состав жюри премии «Поэзия» (ее сайт — poetryprize.ru) будет объявлен 10 февраля 2019 года, и начнется прием заявок. В день рождения Пушкина, 6 июня 2019 года, будет опубликован длинный список. Короткий список оглашаться не будет, а в день Лицея, 19 октября 2019 года, жюри назовет имена лауреатов по трем номинациям: «Стихотворение года», «Перевод года» и «Критика года».

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