Чемпионы мусорной науки

На днях один из основателей проекта «Диссернет», физик Андрей Ростовцев представил научной общественности своеобразный срез российской научной публикационной активности.

За последнее время из Российского Индекса Научного Цитирования (РИНЦ) были «выпилены» более 300 периодических изданий, публиковавших статьи без научного рецензирования, и около 8000 сборников заочных конференций. Отметим, что радоваться пока рано — ведь это только самая верхушка айсберга российской псевдонауки.

Настоящие публикационные хищники еще стоят в очереди на выход из РИНЦ. Однако уже сейчас можно подвести некоторые статистические итоги. Честно сказать, эти итоги даже меня удивили. Итак:

авторов с 10 и более публикаций, исключенных из РИНЦ, — 10 864;

количество таких публикаций у автора-рекордсмена — 626;

авторов более 50 публикаций, исключенных из РИНЦ, — почти 400;

авторов более 25 публикаций, исключенных из РИНЦ, — почти 1900.

Кажется, это самая яркая иллюстрация русскому слову «халява».

Огорчил меня родной МИФИ. В лидерах авторов-халявщиков оказался сотрудник Центра развития нанотехнологий и наноматериалов в атомных комплексах этого университета В. Г Свинаренко, опубликовавший в мусорных изданиях более 240 своих научных работ. Это говорит о том, насколько надут мыльный пузырь нанотехнологий, применяемых в атомных комплексах. Вот-вот этот пузырь лопнет, и мало никому не покажется. Осторожней с этим шутите, товарищи.

Как справедливо отметила А. Абалкина, если учесть, что все эти мусорные статьи платные, то они обошлись авторам, а точнее госбюджету на науку, более чем в миллиард рублей — размер годового бюджета крупного научного учреждения в России, а ведь это очень консервативная оценка…

Кто же стал чемпионом мусорной науки в личном первенстве? На первом месте О. С. Кочетов из МИРЭА — Российского технологического университета с 626 публикациями (160 — в журналах, 466 — в сборниках). На втором месте — О. А. Козырева из Кемеровского госуниверситета с 486 публикациями (195, 291). На 3-м и 4-м местах — отец и сын Александр и Михаил Батьковские — из Центрального НИИ экономики, систем управления и информации «Электроника» с 369 и 342 публикациями. Пятерку самых плодовитых авторов замыкает П. Н. Кобец из ВНИИ МВД РФ с 253 статьями. На шестом месте вышеупомянутый В. Г. Свинаренко из МИФИ с 241 публикацией. И. В. Упоров из Краснодарского университета МВД — автор 233 статей. В. П. Зубанов из Кемеровского госуниверситета (его коллега заняла второе место) опубликовал 233 статьи в мусорных изданиях. А. С. Васильев из Петрозаводского госуниверситета — автор 225 публикаций. Десятку «лучших» замыкают С О. Стяжкина из Ижевской государственной медицинской академии и Ю. А. Грухин из Новосибирского государственного технического университета со 199 и 198 публикациями соответственно.

* * *

Публикуем также комментарий его коллеги по проекту, экономиста Анны Абалкиной.

Давайте посмотрим, в каких организациях в основном трудятся те 10 тыс. ученых, о которых говорит Андрей Ростовцев. Не буду говорить пока обо всех — только о верхушке айсберга. Оказалось, что в 16 вузах более чем 100 сотрудников опубликовали более 10 неотрецензированных статей (т. е., скорее всего, невысокого качества и за плату). То есть публикационные показатели целого ряда организаций просто-напросто раздуты за счет фейковых сборников и журналов.

Лидером среди них оказался Кубанский государственный аграрный университет, в котором 271 сотрудник печатается в фейковых изданиях. На втором месте — Финансовый университет при Правительстве РФ, где авторами 4345 статей в мусорных журналах выступило 211 сотрудников вуза. Если учесть, что в Финансовом университете введена балльная система оценки деятельности и на основе публикационной активности начисляется премия, то можно судить о потерях университета и госбюджета.

В лидерах также вузы юга России. Всё это пока самые первые данные. «Диссернету» придется проверить более 1400 организаций.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи

(Пока оценок нет)

(Пока оценок нет)