Университет, открытый миру

О том, почему в Сколтех приезжают студенты со всего мира, как он подхватил знамя фонда «Династия» и с какой музыкой ассоциируется университет у вице-президента по развитию, мы поговорили с Александром Сафоновым. Беседовала Наталия Демина.

В 2006 году Александр Сафонов окончил Московский физико-технический институт (МФТИ) с красным дипломом. В 2008 году защитил кандидатскую диссертацию по техническим наукам, представив работу по телекоммуникационным сетям и системам.

Еще будучи в магистратуре МФТИ, начал работу в Институте проблем передачи информации (ИППИ РАН). Внес вклад в развитие стандартов связи IEEE 802.11 (Wi-Fi), представляя результаты исследований лаборатории № 18 ИППИ РАН на заседаниях Международного комитета по стандартизации локальных и городских сетей IEEE 802 LAN/MAN. Является автором более 40 научных статей и международных патентов.

— Не жалеете, что в студенчестве у вас не было такого Сколтеха?

— Если бы я был студентом сейчас, обязательно попробовал бы поступить в Сколтех. Хотя, возможно, на тот момент мне не хватило бы уровня английского, ведь при поступлении в Сколтех необходимо сдать TOEFL и вообще учиться на английском языке. А я занимался английским всерьез уже на Физтехе.

— Английский язык — единственная уникальная черта? Как построена система отбора студентов? Насколько жесткие требования?

— Система отбора сильно отличается от других университетов страны, где большинство поступающих в магистратуру — выпускники собственного бакалавриата. У нас бакалавриата нет, и поэтому необходимо привлекать студентов со всей страны, да и всего мира.

Главный принцип приемной кампании — applying by doing. Уже для того, чтобы попасть на собеседование в Сколтех, нужно приложить некоторые усилия. Заполнить довольно сложную анкету на английском языке, приложить мотивационное письмо и два рекомендательных письма от кого-то, кого мы знаем как специалиста в соответствующей области. Одно, наверное, от предыдущего научного руководителя, а второе студенту еще нужно поискать, кого попросить написать. Потом пройти непростой онлайн-тест, который длится несколько часов.

Мы проводим так называемые Selection weekends и приглашаем тех, кто прошел предварительный отбор. Нужно приехать в выходной день и сдать, помимо TOEFL, серьезный экзамен по математике.

Ближайший Selection weekend пройдет 26–27 мая. Заявления в магистратуру на 2018/2019 год принимают до 16 июня 2018 года, в аспирантуру — до 29 июля.

Дальше еще интереснее. Например, собеседование на программу «Биотехнология» проводит комиссия из десяти профессоров. Абитуриентам заранее на выбор предлагается набор свежих статей этих профессоров, нужно выбрать одну, кому какая интереснее, разобраться и уметь дискутировать по выбранной теме, т. е. фактически провести мини-исследование перед собеседованием. Само собеседование длится около получаса.

В Сколтехе 10 магистерских и 7 аспирантских программ, у каждой свои дополнительные возможности поступления. Например, чтобы поступить на «Вычислительные системы в науке и технике» в этом году, можно пройти тест на портале «N+1», получив дополнительные баллы. На программу «Наука данных» можно было поступить через совместную олимпиаду с Вышкой, которая завершилась две недели назад.

Приоритетные направления развития Сколтеха: наука о данных и искусственный интеллект, науки о жизни и биомедицина, современные методы проектирования и перспективные материалы, энергоэффективность, квантовые технологии, перспективные исследования.

К нам приезжают абитуриенты со всей страны — от Владивостока до Калининграда — и, кстати говоря, за свой счет. Сколтех не компенсирует расходы на проезд и проживание в Москве. Все ребята очень мотивированные: разбираются, готовятся, сдают экзамены, берут ответственность за свою судьбу в свои руки.

— У вас высокий конкурс?

— В прошлом году общее число заявлений превысило 11 тысяч. Все необходимые рекомендательные письма приложила примерно треть. После предварительного отбора и онлайн-теста мы пригласили на собеседование 842 абитуриента. И в конце концов приняли 250 магистров и чуть больше 100 аспирантов.

— А какой план приема на этот год?

— Планируем принять 320 человек в магистратуру и, как и в прошлом году, чуть больше 100 — на программы PhD. В США и Европе принято выбирать университет гораздо раньше, чем в России, поэтому приемная кампания сейчас в самом разгаре.

Портфолио программ магистратуры: наука о данных, вычислительные системы в науке и технике, биотехнология, космические и инженерные системы, инновационные цифровые и инженерные технологии, материаловедение, энергетические системы, нефтегазовое дело, фотоника и квантовые материалы, математическая и теоретическая физика. Портфолио программ аспирантуры: вычислительные системы и анализ данных в науке и технике, науки о жизни, науки о материалах, нефтегазовое дело, инженерные системы, физика, математика и механика.

— Это пока предел ваших возможностей?

— Это план нашего роста. Он связан с увеличением числа профессоров, развитием инфраструктуры. Текущий кампус уже тесен. Мы используем учебное пространство на 100%, и его недостаточно…

— Ваш кампус — это одно здание или несколько?

— Еще год назад это было одно здание, где мы находимся сейчас. А теперь вынуждены арендовать под лаборатории и учебные аудитории значительную часть двух соседних зданий. А наш флагманский курс — Innovation Workshop — проходит в технопарке «Сколково», потому что здесь уже нет помещения, которое вместило бы всех студентов.

— Что такое Innovation Workshop?

— «Мастерская инноваций» — это первый курс для всех студентов Сколтеха. Курс-погружение, длится целый месяц, с утра до вечера, других курсов у студентов в это время нет. Ребята знакомятся друг с другом, узнают о возможностях инновационной экосистемы, о поддержке, которую можно получить для трансляции результатов своих исследовательских работ в практическое русло, работают в междисциплинарных командах над общими проектами. Этот курс проводят менторы, тренеры soft skills, практики.

«Мастерская» — не единственный инновационный компонент образовательных программ, но самый первый. Она позволяет ребятам впоследствии легче формировать междисциплинарные группы для работы уже над собственными проектами и коммерциализации результатов исследований.

«Мастерскую» проходят все студенты: будущие специалисты по фотонике, биоинформатики, инженеры, даже теорфизики. Такое погружение — отличительная черта всех программ Сколтеха, мы сохраняем ее и в партнерских программах, которые организуем вместе с Физтехом, Вышкой, ДВФУ, КФУ.

В 2017 году в проведение этого курса были вовлечены студенты-новобранцы, более 40 наставников, и в результате было выполнено 47 студенческих проектов. Можете себе представить масштаб. Нам обязательно нужен новый кампус.

— Когда будет торжественное открытие? В этом году?

— Мы рассчитываем на это. Уже идут работы по устройству учебных аудиторий и лабораторий. Каждый месяц кампус выглядит по-новому. Я там недавно был, очень интересно: маленькие «кары» возили песок для устройства антивибрационных подушек для сканирующего электронного микроскопа. Это будет уникальная в России установка. Некоторые другие лаборатории, например, «чистая комната», конечно, будут достраиваться и в следующем году.

— Там будет место только для учебы или для проживания студентов?

— Это будет лабораторное и образовательное пространство. Жить там не предполагается, хотя многие лаборатории будут работать в режиме 24/7. Что касается общежития, этот вопрос уже поднимался на собрании попечительского совета. Думаю, он будет решен положительно. Отсутствие общежития, действительно, является сдерживающим фактором.

— Всё же хорошо помогать поступившим хотя бы первые полгода, чтобы осмотреться в Москве… По пути в Сколтех слышала, как студенты рассказывали о своей жизни — они снимают вшестером трехкомнатную квартиру на Кропоткинской.

— Студенты Сколтеха не только получают хорошее образование, но и не боятся находиться в постоянном движении, рисковать, решать свои вопросы, в том числе бытовые. В решении вопросов с жильем очень помогает отдел Student Life и студенческое сообщество. Через группы в социальных сетях новые студенты получают полезную информацию от студентов постарше.

— Насколько студенту хватает стипендии на то, чтобы думать только об учебе, а не о том, как прожить?

— В Сколтехе достойные стипендии, они позволяют студентам снять жилье, хотя бы вскладчину. Кроме того, в кампусе созданы бытовые условия: есть столовая, спортивный зал, прогулочная зона, библиотека с подпиской на все необходимые журналы и базы данных. У студентов и постдоков есть возможность заниматься любимым делом.

— Абитуриент какого возраста может претендовать на поступление в Сколтех? Есть ли возрастной предел? Если пожилой человек придет сдавать экзамены, вы его примете? Вдруг кто-то захочет поменять свою жизнь?

— У нас нет ограничений по возрасту, но и прецедентов таких пока не было. Однако в магистратуру нередко поступают студенты, которые уже закончили специалитет или магистратуру где-то еще, так как многие курсы Сколтеха уникальны, а программы в целом очень высокого уровня.

Каждый год портфолио курсов существенно обновляется и расширяется. В этом году мы предлагаем 170 дисциплин, и это при том, что в Сколтехе всего 700 студентов. Это позволяет студентам и их научным руководителям очень гибко выстраивать образовательные траектории.

— Каково соотношение обязательных предметов и предметов по выбору?

— Превалируют элективы. В каждой программе — всего несколько обязательных курсов, характеризующих направление подготовки, остальные обязательные компоненты — исследовательская работа, индустриальная практика.

Ребята приходят из очень разных университетов, зачастую меняя свою специализацию. Например, на программу по биотехнологии приходят ребята из Вышки, Бауманки с очень разным базовым образованием, не имеющим отношение к области биологии. Поэтому у нас есть курс по молекулярной биологии, выравнивающий базовый уровень знаний.

Почти все студенты берут базовый курс в области наук о данных. Это важно, чтобы они знали классические математические задачи и встретившись впоследствии с конкретной проблемой, не останавливались и не изобретали велосипед, а знали, что подобные задачи уже встречались у других и нужно пойти к математикам за помощью. Так формируются междисциплинарные коллективы.

— А по какому принципу на биологию выбирают не биологов?

— Отбор проводят сами профессора. Смотрят, зачем это человеку нужно, какова мотивация. Как правило, берут ребят из смежных областей на большие междисциплинарные задачи.

— Из каких стран к вам едут абитуриенты?

— По результатам приемной компании 2017 года, 20% — иностранцы из 35 стран мира, включая Канаду, Бразилию, Германию, страны СНГ, Иран, Индию, Китай и другие страны.

— Интересно, почему ребята из Америки или Европы едут к вам?

— Мне это тоже всегда интересно, и я всегда читаю их мотивационные письма. У нас сильный коллектив профессоров, известных на мировом уровне, серьезная поддержка академической мобильности, рабочий английский язык. Имена Кричивера и Ландо говорят сами за себя. Программа «Наука о данных», выстроенная Фёдоровым и Спокойным совместно с Вышкой, находится на уровне аналогичной программы Стэнфорда, которую специалисты считают сильнейшей в мире.

Программа «Биотехнология», созданная Севериновым и Гельфандом, позволяет проводить исследования, например, в такой «горячей» области, как CRISPR, и стажироваться в передовых лабораториях Фэна Чжана (Feng Zhang) и Эммануэль Шарпантье (Emmanuelle Charpentier), вероятно, следующих претендентов на Нобелевскую премию. Иногда иностранцы пишут, что изучали как minor русскую литературу и теперь, когда есть возможность учиться в международном университете в России, интересно сюда приехать.

О развитии

— Сколько уже было выпусков магистров и аспирантов?

— Три выпуска магистратуры и один выпуск восьми аспирантов в прошлом году. Хочу отметить, что все выпускники аспирантуры успешно защитились, причем защита в Сколтехе построена по гораздо более жестким правилам, чем в обычном ваковском совете. Это действительно очень сильное международное жюри. Пусть степень PhD Сколтеха пока никому не известна, потому что университет очень молодой и только-только начинает свой путь, однако за защитившихся у нас ребят можно поручиться.

Например, Сергей Шмаков (кстати, поступивший в Сколтех на программу «Биотехнологии» из Бауманки, т. е. изначально не биолог) получил в 2016 году NIH Director's Award за работу в области CRISPR-Cas в составе группы Константина Северинова. Результаты исследования опубликованы в Nature, он первый автор, что в биологических статьях важно.

— Какие траектории движения выпускников, что с ними дальше происходит?

— Треть выпускников магистратуры продолжила учиться в аспирантуре Сколтеха, еще 14% уехали в аспирантуру лучших университетов за рубежом. Каждый десятый выпускник создал свой или присоединился к существующему стартапу. 20% работают в современных индустриальных компаниях в России, например в «Яндексе», IPG Photonics, «Сбертехе», «Визилекте», примерно 9% — в исследовательских лабораториях. Около 10% — в индустриальных компаниях и лабораториях за рубежом.

— Каким вы видите развитие Сколтеха в ближайшие пять лет?

— Сколтех продолжит свое развитие как международный университет. Мы сконцентрируемся на шести намеченных приоритетных направлениях. Переедем на новый кампус и «обживем» его, развернем лучшие в классе лаборатории, создадим центры коллективного пользования. Число профессоров и студентов удвоится.

Если говорить о структурных изменениях, то, чтобы стать полноценным университетом, Сколтех запустит бакалаврские программы. В данный момент активно обсуждаем этот вопрос. Нужно принять множество решений, начиная с выбора области знаний, в которой такой бакалавриат создавать.

На этот счет разные мнения. Часть коллег считает, что нужен бакалавриат по физике, потому что физики легче всего переучиваются в специалистов смежных специальностей. Кто-то говорит, что это должны быть науки о данных как основа цифровой экономики. У коллег, которые занимаются функциональными материалами, свой взгляд.

Думаю, Сколтех начнет с того, что в некоторых международных университетах называется Undergraduate Research Opportunities, когда студенты партнерских университетов могут прийти в Сколтех делать диплом и пройти некоторые «продвинутые» курсы. Начав с этого, Сколтех откроет двери для бакалавров, а позднее появится и первая программа бакалавриата.

— Вы думаете о вхождении в международные рейтинги?

— Если говорить про позиционирование в мире, мы активно участвуем в международных конкурсах. Например, пару недель назад ребята из лаборатории робототехники заняли пятое место на «Евробот-2018» — крупнейшем робототехническом соревновании в Европе. Они три года подряд выигрывают российский этап, и вот теперь новое достижение — пятые на европейской сцене. А это уже не «дворовый футбол».

Если вы имеете в виду рейтинги Times Higher Education или QS World University Rankings, о которых идет речь в программе «5-100», то в них как раз бакалавриат — необходимое условия для вхождения. Это легко объяснить: многие показали считаются удельно, на число ППС, и пока нет бакалавриата, у нас есть объективное преимущество.

Со временем, после появления бакалавриата, Сколтех, конечно, войдет во все международные рейтинги. Но пока есть возможность быть «маленькими», мы будем ей пользоваться и останемся динамичными и гибкими.

— Существуют ли у вас какие-то ограничения со стороны российских бюрократических структур? Или вы совершенно свободны, делаете, что хотите?

— С формальной точки зрения мы автономная некоммерческая организация. При этом работаем в российском законодательном пространстве, в частности, наши образовательные программы имеют государственную аккредитацию. Но, как я уже говорил, мы довольно гибко их формируем и постоянно обновляем совместно с индустриальными партнерами.

— А внутри университета нет бюрократии при формировании программ?

— Какая-то бюрократия есть, наверное, везде. Но мы имеем возможность быстрее реагировать на предложения наших профессоров включать в программы новые курсы, новые практики.

Сколтех сотрудничает более чем с 150 академическими партнерами во всем мире и более чем с 350 российскими и зарубежными индустриальными партнерами.

Открыть Сколтех

— Ваш университет — синоним непрерывного роста. Вы являетесь вице-президентом по развитию. В чем вы видите свою главную задачу?

— Служить развитию Сколтеха и «открыть» его для страны и мира.

— Понятно, что Сколтеху нужно от ведущих вузов — талантливые выпускники. А что та же Вышка может получить от Сколтеха? Она не боится потерять умных студентов, сотрудничая со Сколтехом?

— Мы стараемся выстроить не соперничество, а сотрудничество. Например, в форме «сетевых» образовательных программ. Студент Сколтеха может одновременно являться студентом Вышки или Физтеха, иметь двух соруководителей, подготовить диплом, который удовлетворяет требованиям двух университетов, защититься, разумеется, на английском языке, и в итоге получить два диплома.

— Что самое сложное в развитии Сколтеха?

— Вместе с ростом сохранять высокий уровень.

В 2017 году более половины зачисленных студентов — выпускники ТОП-300 университетских рейтингов QS или THE. В целом, студенты набора прошлого года представляют 86 университетов в 29 странах.

Еще одна трудность — это «утечка мозгов». Если студент получает приглашения из МIT или Стэнфорда, то нам пока трудно что-то противопоставить… Остается работать для того, чтобы такие студенты, пройдя обучение в аспирантуре за рубежом, вернулись к нам постдоками. Мы стараемся создавать для этого все условия.

— Насколько ситуация в стране влияет на Сколтех?

— Конечно, влияет, ведь мы являемся частью страны. Например, стало сложнее привлекать профессоров с международного рынка. Вместе с тем за прошлый год около 300 наших студентов прошли стажировки в лучших лабораториях мира. В этом смысле ситуация не ухудшилась никоим образом. Академический мир интересует не политика, а высокий уровень студентов, поэтому от нас не отвернулись, наших студентов по-прежнему принимают на стажировки.

— Вы больше рассчитываете на свои кадры или международные?

— Сколтех задуман так, чтобы заинтересовать людей, которые долгое время работали в ведущих зарубежных научных центрах. Это позволяет привлекать компетенции, которых в России не хватает, перенимать лучшие практики научно-исследовательской деятельности, развивать партнерскую сеть.

Вместе с тем мы организуем ряд проектов по поддержке молодых талантов у нас в стране. Например, последние два года мы является соорганизаторами конкурса «Молодая математика России».

— Это проект, который раньше вели фонд «Династия» и Пьер Делинь?

— Да, это красивый и важный для нас проект.

— Вам самому удается сейчас заниматься наукой или сложно со временем?

— Признаться, с этим сложно, хотя старшие коллеги напоминают, что очень важно не потерять квалификацию. Нужно этим заниматься, я рассчитываю, что в этом году уделю этому больше времени, чем в прошлом.

— И последний вопрос. Если бы вы сравнили Сколтех с какой-то музыкой, то что это было бы? Рок? Джаз? Авторская песня?

— Музыка Боба Дилана. Мы тоже рассчитываем на Нобелевку.

— Спасибо за интервью.

Сколтех создан в 2011 году в сотрудничестве с MIT (Массачусетским технологическим институтом). Сегодня университет объединяет 104 профессора, 200 научных сотрудников, постдоков и 700 студентов. В 2017 году более 500 работ Сколтеха были проиндексированы в Web of Science или Sсopus.

Фото В. Шустикова

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