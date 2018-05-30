7 июня 2018 года академик Рубаков выступит с лекцией «Бозон Хиггса открыт. Что дальше?»

В четверг, 7 июня 2018 года, в 19:30 в Культурно-просветительском центре «Архэ» состоится лекция академика РАН Валерия Рубакова на тему «Бозон Хиггса открыт. Что дальше?». Приглашаются все желающие.

В аннотации к лекции говорится, что открытие бозона Хиггса — наиболее заметное событие в физике элементарных частиц за последние 15 лет или около того. В ходе выступления Валерия Анатольевича вы услышите, что, собственно говоря, открыли физики, где, кем и как это открытие было сделано, какова роль бозона Хиггса в современной картине естествознания, для чего он нужен. Как всегда, большое открытие порождает большие вопросы. Какие именно — это тоже предмет рассказа.

Лектор — Рубаков Валерий Анатольевич, академик РАН, доктор физико-математических наук, советский и российский физик-теоретик, специалист в области квантовой теории поля, физики элементарных частиц и космологии.

Стоимость лекции: 300 руб. Студентам и школьникам: 150 руб. Регистрация и оплата: https://arhe-events.timepad.ru/event/730195/

«Архэ» организует прямую трансляцию лекции по ссылке http://arhe.msk.ru/?page_id=4985 .

Стоимость трансляции — 100 рублей.

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