7 июня 2018 года академик Рубаков выступит с лекцией «Бозон Хиггса открыт. Что дальше?»

«Троицкий вариант» онлайн Комментариев нет 180 просм., 180 — за сегодня  Распечатать статью Распечатать статью  

В четверг, 7 июня 2018 года, в 19:30 в Культурно-просветительском центре «Архэ» состоится лекция академика РАН Валерия Рубакова на тему «Бозон Хиггса открыт. Что дальше?». Приглашаются все желающие. 

Валерий Рубаков

Валерий Рубаков. Фото с сайта программы «Мозговой штурм» (www.mozgovoyshturm.ru)

В аннотации к лекции говорится, что открытие бозона Хиггса — наиболее заметное событие в физике элементарных частиц за последние 15 лет или около того. В ходе выступления Валерия Анатольевича вы услышите, что, собственно говоря, открыли физики, где, кем и как это открытие было сделано, какова роль бозона Хиггса в современной картине естествознания, для чего он нужен. Как всегда, большое открытие порождает большие вопросы. Какие именно — это тоже предмет рассказа.

Лектор — Рубаков Валерий Анатольевич, академик РАН, доктор физико-математических наук, советский и российский физик-теоретик, специалист в области квантовой теории поля, физики элементарных частиц и космологии.

Стоимость лекции: 300 руб.  Студентам и школьникам: 150 руб. Регистрация и оплата: https://arhe-events.timepad.ru/event/730195/

«Архэ» организует прямую трансляцию лекции по ссылке http://arhe.msk.ru/?page_id=4985 .
Стоимость трансляции — 100 рублей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи

Оценить: 
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
 
Помощь «Троицкому варианту — Наука»
 

Метки: , , , , ,

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

 