«Взаимодействие РАН с новым министерством будет проходить по тем же правилам, что и с ФАНО»
На вопросы ТрВ-Наука об изменившемся ландшафте руководства наукой и образованием в России ответил вице-президент РАН Алексей Хохлов.
— В связи с разделением Министерства образования и науки на два отдельных министерства интересно ваше мнение, как будет строиться взаимодействие Академии наук с каждым. Очевидно, что главный акцент будет сделан на сотрудничестве с Министерством науки и высшего образования. Пригодится ли накопленный опыт взаимодействия РАН и ФАНО в ситуации, когда новое министерство возглавил Михаил Котюков?
— Да, конечно. Я уже недавно высказался по этому поводу в «Российской газете» [1]. За последнее время взаимодействие Российской академии наук и ФАНО перешло в режим рабочего сотрудничества по тем вопросам, по которым имеется согласие. В частности, была проведена оценка эффективности деятельности большинства академических институтов и экспертиза отчетов этих институтов за 2017 год.
Сейчас в РАН проходит рассмотрение планов по научным темам институтов на 2019 год. Причем эта работа продолжается, нет никакого изменения графика в связи с упразднением ФАНО. Поэтому я думаю, что применительно к академическому сектору науки взаимодействие РАН и нового министерства будет проходить по тем же правилам (регламентам), которые уже были согласованы с ФАНО. Разумеется, соответствующие соглашения надо будет перезаключить уже с Миннауки, какие-то не оправдавшие себя на практике вещи поправить, но в целом я абсолютно не разделяю опасений некоторых моих коллег по этому поводу.
— Что будет с научными институтами РАН? Они теперь еще больше отделятся от Академии наук? Сохранится ли опция научно-методического руководства со стороны РАН и как оно будет осуществляться?
— Я уже ответил выше, что роль РАН в научном и научно-методическом руководстве академическими институтами останется неизменной. Это, в частности, означает, что научные темы по госзаданию в этих институтах будут финансироваться только при одобрении или по инициативе РАН. Более того, вся логика документов и решений, принимаемых властями в последнее время, говорит о том, что Российскую академию наук настойчиво призывают взять на себя функцию научно-методического руководства не только институтами РАН, но и всеми фундаментальными и поисковыми научными исследованиями в стране.
С учетом этого я считаю, что важнейшей задачей РАН сейчас является распространение тех принципов, которые были наработаны во взаимодействии РАН-ФАНО на неакадемический сектор науки, и прежде всего — на вузы. Последние заявления Михаила Котюкова [2] подтверждают, что и министерство придерживается такого же подхода. Это — непростая задача. В академических институтах функции научного руководства со стороны РАН воспринимаются естественно, чего нельзя сказать об университетах. Тем более будет интересно двигаться в этом направлении вместе с новым министерством.
— Какие вопросы РАН будет обсуждать с Министерством просвещения? Правда ли, что ведомство Ольги Васильевой займется популяризацией науки?
— РАН как вневедомственная структура взаимодействует со всеми министерствами в рамках своей компетенции. В этом контексте Министерство просвещения является одним из наших приоритетных партнеров, поскольку будущее российской науки неразрывно связано с качеством школьного образования.
Повышение престижа профессии ученого и преподавателя невозможно без популяризации достижений науки среди школьников. Я ожидаю, что соответствующие проекты, ориентированные на школьную аудиторию, будут курироваться Министерством просвещения, а пропаганда достижений науки для студентов и более взрослой аудитории — прерогатива Министерства науки и высшего образования.
Еще одно направление сотрудничества с Министерством просвещения — научная экспертиза школьных учебников со стороны РАН. Академия наук традиционно этим занимается. В последнее время в этом взаимодействии накопился ряд проблем, но мы настроены на их конструктивное обсуждение и продолжение этой работы.
— Что будет с в некотором смысле вашим детищем — Советом по науке при Минобрнауки?
— Совет по науке был создан в 2013 году как совещательный орган, обеспечивающий обратную связь между учеными, которые активно занимаются наукой на мировом уровне, и руководством министерства. Как правило, входящие в состав этого совета ученые не являются руководителями организаций. Помимо публичных заявлений, которые размещаются на сайте sovet-po-nauke.ru, совет ведет большую непубличную работу по обсуждениям важных для ученых проблем с сотрудниками Минобрнауки.
14 ноября прошлого года Совет по науке существенно обновился, его возглавил член-корреспондент РАН Юрий Ковалев, который сразу же очень активно и профессионально включился в работу. Думаю, что этот совет продолжит свою работу, теперь уже как орган при Министерстве науки и высшего образования.
Алексей Хохлов
1. rg.ru/2018/05/29/aleksej-hohlov-rasskazal-o-budushchem-ran-v-sostave-novogo-ministerstva.html
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