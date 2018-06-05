«Ледяная скорлупа» откроется читателям
В пятницу, 8 июня 2018 года, в 19:30 в Культурно-просветительском центре «Архэ» докт. физ. -мат. наук, ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Борис Штерн представит свою новую книгу «Ледяная скорлупа», которая совсем недавно вышла в издательстве «Троицкий вариант».
Как отмечает автор книги: «Это сильно расширенная и продолженная версия сюжетной линии про жителей Европы, спутника Юпитера, из научно-популярной книги про космологию „Прорыв за край мира“. Герои книги, не видя ничего „дальше своего носа“, но превосходящие нас в любопытстве, решают одну за другой следующие задачи.
- Как, живя у дна океана глубиной 100 км, понять, что над тобой плоское твердое небо?
- Как, находясь на дне океана, измерить толщину покрывающего его льда?
- Как, не видя ничего дальше 100 метров, совершить рейд по прямой на тысячи километров?
- Как, не видя ничего снаружи, определить, что твой мир вращается?
- Как, сидя подо льдом, определить, что твой мир движется по орбите вокруг гигантской планеты и есть еще три похожих мира, обращающихся по соседним орбитам?
В конце концов упрямые европиане пробивают скважину через лед и видят Космос».
После рассказа Бориса Евгеньевича можно будет приобрести книгу и получить автограф автора. Вход свободный. Добровольный взнос (по вашему усмотрению).
Адрес: Москва, ул. Малая Пироговская, дом 29/7, стр. 1. Проезд: до станции метро «Спортивная» (выход в сторону ул. Усачёва). «Архэ» располагается в здании Физического факультета МПГУ (бывш. МПГИ им. Ленина), напротив Новодевичьего монастыря.
Электронную версию книги можно купить на сайте газеты: trv-science.ru/product/skorlupa-pdf-epub/
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Метки: #255, «Архэ», «Ледяная скорлупа», анонс, Борис Штерн, книга, презентация, № 255: Анонсы
Весьма полезная книга, романтическая и научно-популярная. Инженеру «заскорузлому», чисто конкретному спецу, почитать стоит.