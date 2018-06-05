«Ледяная скорлупа» откроется читателям

В пятницу, 8 июня 2018 года, в 19:30 в Культурно-просветительском центре «Архэ» докт. физ. -мат. наук, ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Борис Штерн представит свою новую книгу «Ледяная скорлупа», которая совсем недавно вышла в издательстве «Троицкий вариант».

Как отмечает автор книги: «Это сильно расширенная и продолженная версия сюжетной линии про жителей Европы, спутника Юпитера, из научно-популярной книги про космологию „Прорыв за край мира“. Герои книги, не видя ничего „дальше своего носа“, но превосходящие нас в любопытстве, решают одну за другой следующие задачи.

Как, живя у дна океана глубиной 100 км, понять, что над тобой плоское твердое небо?

Как, находясь на дне океана, измерить толщину покрывающего его льда?

Как, не видя ничего дальше 100 метров, совершить рейд по прямой на тысячи километров?

Как, не видя ничего снаружи, определить, что твой мир вращается?

Как, сидя подо льдом, определить, что твой мир движется по орбите вокруг гигантской планеты и есть еще три похожих мира, обращающихся по соседним орбитам?

В конце концов упрямые европиане пробивают скважину через лед и видят Космос».

После рассказа Бориса Евгеньевича можно будет приобрести книгу и получить автограф автора. Вход свободный. Добровольный взнос (по вашему усмотрению).

Адрес: Москва, ул. Малая Пироговская, дом 29/7, стр. 1. Проезд: до станции метро «Спортивная» (выход в сторону ул. Усачёва). «Архэ» располагается в здании Физического факультета МПГУ (бывш. МПГИ им. Ленина), напротив Новодевичьего монастыря.

Электронную версию книги можно купить на сайте газеты: trv-science.ru/product/skorlupa-pdf-epub/

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