ТрВ №7 (251) за 2018 г.: Десять лет с правом переписки
Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 251 от 10 апреля 2018 года в PDF
Анонс номера
Реформа РАН
Академия наук проверила свою эффективность — стр. 2
«Не узок круг, а тонок слой»
Любовь Сумм о поэзии Эсхила и социальных сетях — стр. 3
«Буду работать над книгой»
Юрий Дмитриев оправдан по «плохим» статьям — стр. 3
Пламенная страсть к науке
Физик Григорий Гольцман отметил свое 70-летие — стр. 4–5
Загадки людоедской торпеды
Геннадий Горелик о том, всегда ли надо верить Андрею Сахарову, — стр. 6–7
«В далеком созвездии Тау Кита…»
Борис Штерн о ближайшей экзопланете, пригодной для жизни, — стр. 8
Пять дней в сухой иммерсии
Александр Хохлов испытал космическую невесомость на Земле — стр. 9
Полоний и «Новичок»
Борис Жуйков о сходстве и различиях в деле Литвиненко и Скрипаля — стр. 10
На «Путях России»
Андрей Олейников о казусе Мединского из перспективы Ханны Арендт — стр. 12
От 3 до 10
Интересные факты от А. Абалкиной, А. Варламова, С. Ижевского, А. Кабанова, М. Кронгауза, А. Мещерякова, В. Мильчиной, И. Смирнова, В. Сонькина, В. Сурдина и М. Цфасмана к юбилею газеты — стр. 7, 9, 11, 14–16
Связанные статьиОценить:
Метки: #251, trv, Архив, газета, Наталия Демина
Добавить комментарий