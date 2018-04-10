ТрВ №7 (251) за 2018 г.: Десять лет с правом переписки

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 251 от 10 апреля 2018 года в PDF

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Анонс номера

Реформа РАН

Академия наук проверила свою эффективность — стр. 2

«Не узок круг, а тонок слой»

Любовь Сумм о поэзии Эсхила и социальных сетях — стр. 3

«Буду работать над книгой»

Юрий Дмитриев оправдан по «плохим» статьям — стр. 3

Пламенная страсть к науке

Физик Григорий Гольцман отметил свое 70-летие — стр. 4–5

Загадки людоедской торпеды

Геннадий Горелик о том, всегда ли надо верить Андрею Сахарову, — стр. 6–7

«В далеком созвездии Тау Кита…»

Борис Штерн о ближайшей экзопланете, пригодной для жизни, — стр. 8

Пять дней в сухой иммерсии

Александр Хохлов испытал космическую невесомость на Земле — стр. 9

Полоний и «Новичок»

Борис Жуйков о сходстве и различиях в деле Литвиненко и Скрипаля — стр. 10

На «Путях России»

Андрей Олейников о казусе Мединского из перспективы Ханны Арендт — стр. 12

От 3 до 10

Интересные факты от А. Абалкиной, А. Варламова, С. Ижевского, А. Кабанова, М. Кронгауза, А. Мещерякова, В. Мильчиной, И. Смирнова, В. Сонькина, В. Сурдина и М. Цфасмана к юбилею газеты — стр. 7, 9, 11, 14–16

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