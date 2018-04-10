По «гамбургскому счету»

В Академии наук происходят перемены, не всегда заметные широкой общественности. Одними из ключевых стали слова «открытость» и «независимая экспертиза». Так, заседания Президиума РАН по актуальным проблемам науки теперь проходят открыто, за ними можно следить и в онлайн, доступны они и в текстовой трансляции, а также по видеозаписям на портале «Научная Россия».

Впервые открыто прошло выдвижение кандидатов на конкурс профессоров РАН, и вся информация о соискателях была доступна для общественной экспертизы (которой воспользовались, кажется, только «Индикатор.ру» [1] и «Диссернет» [2]). И сейчас еще можно подключиться к этой экспертизе, посмотреть список всех выбранных отделениями РАН 114 кандидатов, пока их не утвердил Президиум Академии наук (см. врезку).

Впервые в РАН была проведена экспертиза почти 12 тыс. отчетов академических институтов по госзаданиям, завершившаяся в начале апреля 2018 года (ее результаты пока не опубликованы). Главная задача состояла в том, чтобы выявить и отсеять проекты, получившие низкие оценки независимых экспертов и потерявшие всякую актуальность [3].

Общее собрание РАН (29–30 марта 2018 года) тоже прошло в новом ключе. Впервые доклад о научных успехах Академии наук за год из ежегодного ритуала превратился в занимательную научно-популярную лекцию [4]. «Президент РАН акад. Сергеев мог бы быть хорошим научным журналистом, — заметила в своем блоге Марина Аствацатурян. — С одинаковой легкостью, доступно, но не поверхностно и о родных гравитационных волнах, и о мутантном домене бета-амилоидного белка, и о Т-лимфоцитах. Такое впечатление, что специально и с интересом изучал каждый вопрос. Раньше эта часть Общего собрания — рассказ о последних достижениях — была испытанием для аудитории».

Впервые новостью дня для многих СМИ стали выдержки из выступления на Общем собрании РАН главного ученого секретаря Президиума РАН Николая Долгушкина, который, в частности, привел цифры Росстата об удвоении продолжающейся из России «утечки мозгов», о сокращении числа научных работников и старении научных кадров [5]. Говорят, что оглашение этих данных вызвало большое недовольство у советника президента РФ Андрея Фурсенко.

Впервые на Общем собрании ее участники (по предложению академика РАН Сергея Стишова) почтили память всех научных исследователей, погибших в сталинские времена от репрессий. Это стало символическим ответом Академии на интервью главы ФСБ Александра Бортникова, фактически оправдывающего массовые репрессии 1930–1940-х годов, и жестом поддержки письма ряда членов РАН с критикой этого интервью [6].

И еще одно впервые. В течение нескольких лет усилиями Академии наук и ФАНО была проведена независимая оценка эффективности научных институтов. «Я не привык хвалить ФАНО, но в данном случае всё было сделано совершенно объективно, честно и вполне эффективно, несмотря на некоторые, вероятно, неизбежные накладки. В результате мы впервые имеем объективную, хотя и неизбежно обобщенную картину состояния институтов», — заметил в своем блоге член-корреспондент РАН, зам. главы Совета по науке при Минобрнауки Аскольд Иванчик.

Итоги оценки эффективности 454 институтов РАН были представлены на пресс-конференции в ТАСС 3 апреля 2018 года. «Академия наук очень ответственно подошла к процессу оценки», — отметил глава ФАНО Михаил Котюков. Список научных институтов, разделенных на 1, 2 и 3 категорию, можно изучить на сайте ФАНО [7].

«Было сформировано 29 экспертных советов, которые возглавили не представители академических институтов. Особое внимание мы уделили устранению конфликта интересов, в советы вошли независимые эксперты, не боявшиеся взять на себя ответственность, ведь поставить институту низшую, 3-ю категорию — дело непростое», — подчеркнул академик Валерий Рубаков. Именно он, как человек с безупречной репутацией, возглавил Комиссию ФАНО по оценке результативности деятельности научных организаций.

Вице-президент РАН Алексей Хохлов, в свою очередь, констатировал, что особым компонентом оценки была экспертиза РАН, проведенная с помощью отделений РАН. Он выделил три важных характеристики проведенной оценки:

была проведена независимая экспертная оценка усилиями ученых, работающих вне системы академических институтов;

сама Комиссия была независима от руководства ФАНО. В ее главе были поставлены ведущие ученые, которые не поддаются давлению (академики В. А. Рубаков как глава и Р. И. Нигматулин как его заместитель);

задачей РАН было проведение реальной оценки академических организаций, чтобы избежать повторения истории 2012 года, когда из 297 институтов РАН 290 получили высшую категорию [8], а затем грянула реформа РАН.

«Этот подход должен быть применен и для оценки других государственных организаций, проводящих научные исследования», — считает академик Хохлов. «Нам была нужна честная оценка, по гамбургскому счету», — отметили спикеры.

Третья категория, полученная научной организацией, вовсе не означает, что этот институт будет закрыт. Проведенная впервые экспертиза стала пилотной, призванной помочь отстающим институтам посмотреть на себя со стороны. ФАНО и РАН займутся предметной рутинной работой по налаживанию работы каждой из таких организаций. В эти институты отправятся выездные комиссии, которые более детально ознакомятся с работой отделов и лабораторий.

«Было ли на вас давление от коллег?» — спросила у Рубакова. «Ask! По ночам — не по ночам, но звонили!» — засмеялся он. «Почувствовали ли напряжение в отношениях с коллегами?» — «С меня как сядешь, так и слезешь, поэтому ничего страшного», — сказал Валерий Анатольевич. «Возьметесь ли возглавлять Комиссию на следующий сезон?» — «Честно говоря, не хочу, это на самом деле большая работа». — «Есть ли кто-то, кто может вас заменить?» — «Думаю, что да».

«Были ли для главы Комиссии сюрпризы в продолжавшейся несколько лет работе?» — «Сюрпризов было много и разных. Так, я для себя узнал, что в стране есть больше 30 институтов, которые занимаются геологией в самых разных вариантах. Но среди них лишь единицы, которые получают за свою работу деньги от бизнеса. Кажется, кто же еще должен получать внебюджетные деньги, как не геологи, в нашей стране, которая является экспортером полезных ископаемых, — но ничего подобного! Громадное большинство таких институтов живет только на бюджет, и внебюджетный заработок у них — копейки. Это для меня было шоком», — заметил Валерий Анатольевич.

«Неожиданностью было и то, что во всех регионах страны работает огромное число сельскохозяйственных организаций: сельхоз-НИИ и опытных станций — и живут они тоже очень бедно, — подчеркнул Рубаков. — Кажется, что сейчас много говорят о продуктовой безопасности, но финансирование таких институтов — смешное. Общее финансирование на одного научного сотрудника составляет всего 300 тыс. в год. Я не понимаю, как они живут! Я не могу себе представить, какая научная польза может быть от института, где на нос приходится 300 тыс. в год…»

На мой вопрос о том, когда же и Курчатовский институт, получающий многомиллионные субсидии, пройдет такую же экспертизу, как и институты РАН, Валерий Рубаков в кулуарах ответил просто и откровенно: «А кто его знает?!» На пресс-конференции Михаил Котюков предпочел не отвечать на этот вопрос, а академик Хохлов дипломатично заметил, что «Курчатовский институт — такой же научный институт, как и другие, и будет проходить оценку. Но так как он непосредственно подчинен правительству РФ, то его работу будет оценивать Межведомственная комиссия».

Весной Академия планирует обсудить с лучшими просветителями страны актуальные проблемы популяризации науки, а затем принять программу в этой важнейшей для страны сфере деятельности.

↑ 28 марта 2018 года на общих собраниях отделений РАН состоялись выборы кандидатов на почетное звание «Профессор РАН». На 113 вакансий претендовали 817 докторов наук в возрасте до 50 лет. Как отмечает вице-президент РАН Алексей Хохлов, «средний возраст утвержденных кандидатов — 44 года, самому молодому кандидату — 31 год (это Юлия Баимова из Института проблем сверхпластичности металлов РАН, г. Уфа, которая баллотировалась по отделению ЭММПУ РАН). 75 утвержденных кандидатов из Москвы (66%), из других городов наибольшее число утвержденных кандидатов (по 11) из Санкт-Петербурга и Новосибирска. В числе избранных — 63 кандидата из академических институтов (55%), 33 — из вузов (29%), в том числе избрано 9 кандидатов из МГУ. Среди избранных — 23 женщины (20%), что несколько меньше доли женщин среди всех баллотировавшихся кандидатов (28%)». Полную информацию по избранным кандидатам см. на сайте prof-ras-elections-2018.ru/choosen

Наталия Демина

1. «Индексы Хирша кандидатов в профессора РАН»;

«Избранные и не очень: кто попал в число профессоров РАН, а кто — нет»

2. Экспертиза кандидатов в профессора РАН от «Диссернета»

3. «Академия наук отсеет устаревшие темы»

4. Видеозапись доклада А. М. Сергеева «О состоянии фундаментальных наук в РФ и важнейших научных достижениях»

5. Видеозапись доклада Н. К. Долгушкина «О работе Президиума РАН в 2017 году»

6. Интервью А. Бортникова;

Обращение ряда академиков и членов-корреспондентов РАН в ответ на это интервью

7. Приказ ФАНО России от 30 марта 2018 года № 157 «Об отнесении научных организаций… к соответствующей категории научных организаций»

8. «Формальная пятерка»

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