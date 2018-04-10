Полоний и «Новичок»: провокация или попытки скрытого убийства?
На вопросы ТрВ-Наука о деле об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери ответил докт. хим. наук, зав. лабораторией Института ядерных исследований РАН Борис Жуйков.
— Последние месяцы дело с отравлением Сергея Скрипаля не сходит со страниц прессы в России и за рубежом. Многие проводят параллели между эти случаем и случаем отравления полонием Александра Литвиненко. Вы подробно занимались вопросом об отравлении в Лондоне, у вас вышла целая серия публикаций на эту тему (в том числе и в нашей газете [1]). Как бы вы прокомментировали дело Скрипаля?
— Да, я с самого начала комментировал отравление полонием-210, и потом мне пришлось довольно подробно разбираться с этим делом, связываться с экспертами, изучать материалы следствия [2], причем по некоторым вопросам более тщательно, чем это делалось не только авторами, которые пишут статьи и книги на эту тему, но даже и людьми, которые готовили финальный доклад на основе судебного разбирательства по делу Литвиненко.
— А что, там были какие-то существенные ошибки?
— Ну, я не встречал ни одной публикации разных авторов на тему отравления Литвиненко без ошибок. Но далеко не все из них были действительно существенными. Всё было более-менее ясно с самого начала, однако многие важные вещи были впоследствии уточнены и обоснованы.
Вот что было, по-моему, ясно с самого начала относительно случая с Александром Литвиненко, исходя из чисто технических характеристик, физических и химических свойств полония:
- это действительно было убийство, а вовсе не смерть по неосторожности;
- это была попытка тайного отравления, а вовсе не провокация;
- яд был принят вовнутрь с жидкостью — так это потом и оказалось; нашли и чайник, и чашку, сильно загрязненные полонием;
- исполнители могли порядочно наследить, и их потом должны были идентифицировать — на самом деле они наследили даже гораздо больше, чем можно было предполагать, неумело сработали — ну это простительно;
- полоний-210 в таких количествах — это труднодоступный яд (хотя и не столь уж дорогой), но абсолютно однозначно доказать его происхождение было достаточно трудно, хотя крупный производитель в это время имелся только один, в России;
- окружающие, как и исполнители, не должны были сильно пострадать — это одно из существенных преимуществ полония по сравнению хотя бы с тем же «Новичком».
— Ну вот, мы подошли к последнему отравлению. Что общего и что различного вы видите в этих двух случаях?
— Отличие от полония состоит в том, что нервно-паралитические ОВ гораздо более летучи и гораздо легче могут поступать в организм через легкие и также через кожу, в какой бы исходной консистенции они не применялись — в газовой (аэрозольной) форме, в виде порошка, жидкости или геля (гель наиболее удобен для нанесения на поверхность). Поэтому существует больший риск для окружающих и исполнителей. Достаточно постоять рядом с нанесенным веществом — и уже можно пострадать от его паров. Полоний в этом отношении гораздо лучше, безопаснее. Но зато вот так просто намазать на ручку двери полоний или загрязнить им машину было бы крайне малоэффективным подходом. А нервно-паралитическое вещество — пожалуйста, то есть применить его проще, не надо уговаривать жертву выпить чай, как Луговой, судя по имеющимся свидетельствам, уговаривал Литвиненко. А общее в следующем: в обоих случаях был выбран довольно редкий яд для скрытого отравления -такой, чтобы потом не определили, или, по крайней мере, трудно было определить.
— Ну он же из класса известных отравляющих веществ?
— Так, да не совсем так. Все боевые отравляющие вещества зарегистрированы в Организации по запрещению химического оружия (далее — ОЗХО). «Новичок» — из класса фосфорорганических веществ нервно-паралитического действия, но другой структуры, чем зарин и зоман. В структуре его молекулы есть азот, как и в известных V-газах, но химические связи в молекуле там по-другому расположены.
— А в чем вы видите сходство и различие в реакции на произошедшее по мотивам, по характеру расследования, по последствиям?
— Ну это вообще-то не по моей части. Однако можно заметить следующее. Тогда отношение к делу было несколько иное. Не было таких резких действий со стороны британского правительства. И МАГАТЭ вело себя достаточно скромно. Почему? Были договоренности? Как и в случае с Литвиненко, в масс-медиа высыпали множество совершенно дурацких версий, которые даже не хочется рассматривать. Очевидная цель — чтобы реальная версия затерялась и никто бы ничего не понял. Как заклинание повторяют, что нет никаких доказательств вины подозреваемых. То же самое говорили и до сих пор говорят про отравление Литвиненко, хотя как дважды два было быстро выяснено, что к этому причастны Луговой и Ковтун. Опять говорят, что жертва сама себя отравила по неосторожности, что англичане сами устроили это отравление в провокационных целях, что неправильно определили вещество, что о происхождении ничего нельзя сказать, что яд мог сделать кто угодно и так далее.
— А как вы оцениваете возможность определить происхождение яда, которым был отравлен Скрипаль? Насколько надежно он был идентифицирован?
— Это не та область химии, которой я занимаюсь. Но я всё же профессиональный химик, связанный с технологией, — в отличие от массы других людей, которые дают комментарии по этому поводу. Кроме того, когда-то числился офицером химических войск (смеется).
Во-первых, это довольно сложное вещество. С помощью современного масс-спектрометрического анализа высокого разрешения в сочетании с хроматографией можно установить формулу. Для этого вовсе не надо организовывать производство этого вещества, как утверждают некоторые наши представители. Во многих случаях вообще не надо иметь образец, если он есть в соответствующей спектральной библиотеке, или же достаточно микроколичеств не обязательно высокой чистоты, что, в общем, сделать не очень опасно.
— Российские представители утверждают, что все запасы ОВ, в том числе такого типа, в России были уничтожены, причем под международным контролем.
— Если ранее были произведены многие тонны такого вещества для военного использования, то сохранить небольшое количество для специальных целей можно было бы без проблем, и это невозможно проконтролировать. А для отравления одного человека достаточно, чтобы внутрь жертвы попало всего-то около миллиграмма вещества.
— Александр Литвиненко скончался через три недели после отравления. В середине марта говорили, что после отравления «Новичком» выжить невозможно. Но, слава богу, Юлия Скрипаль пошла на поправку, и британские врачи заявили о благоприятном прогнозе и для Сергея Скрипаля…
— То, что Литвиненко отравили полонием, обнаружилось только незадолго до его смерти. Естественно, никакие средства помочь ему уже не могли. Со Скрипалем и его дочерью — другая ситуация. Характер отравления был обнаружен достаточно быстро, и сразу же применили интенсивное лечение. Но главное даже не в этом. Всё зависит от полученной дозы. Очевидно, что одной молекулой любого вещества никого не отравить. А более-менее точно определить полученную дозу можно только после вскрытия уже умершего человека. Как выяснилось потом, внутрь Литвиненко попало около 4 млрд беккерелей полония-210, что в десятки раз больше, чем летальная доза. Так что при данных обстоятельствах он всё равно никак не мог выжить. Скрипаль имеет какой-то шанс выздороветь.
— Почему выбрали именно «Новичок», а не другое ОВ?
— Хочется ответить, что просто от нездоровой тяги к инновациям (улыбается). Но важные преимущества всё же есть. Это вещество малоизвестно, не было зарегистрировано в ОЗХО, несмотря на усилия Вила Мирзаянова. И второе — очень высокая токсичность, в 5–10 раз превышающая токсичность зомана и VX. Значит — меньшее массовое количество можно использовать, а меньшее количество труднее определить. Если был все-таки использован разрабатывавшийся бинарный вариант «Новичка», то преимущество еще и в том, что его гораздо проще транспортировать, так как исходные компоненты в отдельности безопасны.
Так что это опять не провокация, как и в случае с полонием. Для провокации логичнее использовать более известное вещество. А строго доказать, какой производитель, в любом случае без сотрудничества с этим же подозреваемым производителем и получения контрольных образцов довольно сложно.
— А какая вероятность, что это вещество было изготовлено на стороне?
— На кухне — точно не сделаешь. Даже если вы знаете структурную формулу, вам нужно очень долго работать над технологией, а технология имеет много секретов (прекурсоры, промоутеры, характеристики процесса синтеза), а еще и испытание продукта требуется… Не зря же за эту разработку Ленинскую премию дали. Сделать-то можно всё, но только в данном случае это должна быть высокопрофессиональная лаборатория, и работа — долгая и очень опасная, к тому же тайная, нелегальная. Совершенно непонятно, зачем это надо было делать. Для провокации, как я уже говорил, это не самое лучшее вещество.
— Вы полагаете, что это устроили вовсе не спецслужбы США или Великобритании, англосаксы, как говорит Лавров?
— Примерно то же говорили и в случае Литвиненко. Британское или американское происхождение этого ОВ крайне маловероятно. Это, по-моему, не та версия, которую стоило бы отстаивать, придумали бы нечто иное. Я согласен с уже высказанными утверждениями, что это было бы крайне неосмотрительно со стороны британского правительства. Среди ученых-разработчиков (а это достаточно большой коллектив) всегда найдется кто-то, кто по тем или иным причинам разболтает. А там — не как у нас: скандал будет такой, что сразу полетят не только руководители спецслужб, но и само британское правительство. Зачем им это нужно? Слишком большой риск.
— Каковы, на ваш взгляд, были мотивы отравления?
— Это опять не по моей части вообще-то, извините. Но такое впечатление, что наказание предателей для кого-то — святое дело, своеобразная религия. Необязательно, конечно, всех так наказывать, но чтоб все видели, что могут наказать любого. Но чем, кем и как — мол, секрет. Вот только для современной науки такие вещи секретом не становятся.
Борис Жуйков
1. trv-science.ru/tag/polonijj-210/
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Мнение профессионала и порядочного человека.
Если Юлия Скрыпаль готова к выписке из госпиталя, то это не Новичок. И это не отравление. Больше похоже на провокацию, поскольку практически немедленно последовали скоординированные политические действия. Хотя реальной информации практически нет.
«Это вещество малоизвестно, не было зарегистрировано в ОЗХО, несмотря на усилия Вила Мирзаянова...»
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Novichok is a group of agents developed only by Russia and not declared under the CWC” – a false statement. Novichok was originally developed in the USSR (Nukus Lab, today in Uzbekistan, site completely decommissioned according to the US-Uzbekistan agreement by 2002). One of its key developers, Vil Mirzayanov, defected to the United States in 1990s, its chemical formula and technology were openly published in a number of chemical journals outside Russia. Former top-ranking British foreign service officer Craig Murray specifically noted this point on March 17:
«I have now been sent the vital information that in late 2016, Iranian scientists set out to study whether novichoks really could be produced from commercially available ingredients. Iran succeeded in synthesising a number of novichoks. Iran did this in full cooperation with the OPCW and immediately reported the results to the OPCW so they could be added to the chemical weapons database.»
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Американский патент «Способы лечения фосфорорганических отравляющих веществ» выданный в сентябре 2015 года. Сам патент был подан в 2008 году. Формула «Новичка» + описание действия.
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Страшно токсичное боевое отравляющее вещество, после применения которого все будут живы-здоровы.
С мотивом явная неувязочка. Скрипаль был осуждён, отсидел пол-срока, был помилован в рамках обмена, и легально уехал в Англию. И через 8 лет вдруг кто-то опомнился — мало наказали, нужно отравить! Это годится только для голливудского сценария про Доктора Зло.
Про Литвиненко показалось очень убедительно. Я даже почти поверил (вспомните, как многие верили Голосу Америки в советские времена сказкам про порядочность и благородство запада). Теперь сомнения усилились, поскольку оценка дела Скрипалей задает четкую антироссийскую направленность, вопреки очевидным фактам и сопутствующим обстоятельствам. Может быть уважаемый доктор ошибается, мягко говоря ?
После дела Литвиненко, всех сумбурных версий про малазийский боинг, нелепости про фотошоп в кокаиновых рейсах — от наших властных гопников можно и не такого ожидать. Даже если предположить, что Скрипаля отравили не мы, то наша репутация вполне к таким сюжетам располагает.
меня смущает тенденциозность интервью. © — Это опять не по моей части вообще-то, извините. Но такое впечатление, что наказание предателей для кого-то — святое дело, своеобразная религия. Необязательно, конечно, всех так наказывать, но чтоб все видели, что могут наказать любого. Но чем, кем и как — мол, секрет. Вот только для современной науки такие вещи секретом не становятся.© — человек уже заранее предположил мотивы, а уж сомнений, кто стоит за этим- ну ни малейших. Б.Жуйков защищал докторскую по радионуклидам (2009, Газохимические методы и их применение для исследования свойств новых элементов и получения радионуклидов), но уверенно говорит о строении Новичка, и данные по токсичности относительно ВиЭкс и зомана имеет. Я вот органик, тоже д.х.н., и даже химией фосфора занимался, но у меня есть сомнения как насчет строения, так и насчет токсичности...
А не поделитесь своими сомнениями? Мне тут тоже далеко не всё ясно... Через 45 минут ОЗХО должна опубликовать свой отчет. Интересно, что они скажут...
Сомнительность всей этой истории хорошо обрисовали недавно Водовозов и Паевский в своей лекции «Химия и смерть», запись можно найти на YouTube. Характерно, что у них никто комментария для газеты не попросил, хотя, очевидно, они более в теме и не придерживаются презумпции виновности, как Жуйков.