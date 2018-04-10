Честно говоря, мы ожидали худшего. Гадали, сколько лет дадут главе карельского «Мемориала» Юрию Алексеевичу Дмитриеву, и думали, что чудес не бывает.

В поезде обменивались предчувствиями, но у меня оно было почему-то хорошим. Верующие друзья прямо с поезда, на голодный желудок, поехали в один из петрозаводских храмов, ведь был Чистый четверг.

Потом мы вместе собрались на Зарецком кладбище на мемориал памяти жертв ГУЛАГа, созданный Юрием Дмитриевым. На камне, где указаны имена тех, останки которых нашел Дмитриев и его коллеги, написано: «Люди, не убивайте друг друга». Здесь же был устроен молебен. Вдруг из серых тучек показалось яркое солнце — хороший знак.

Коридор суда был полон журналистами с разных телеканалов, а также друзьями и коллегами Дмитриева. В Петрозаводск утренним поездом приехал новый глава «Мемориала» Ян Рачинский. Заседание суда было и в этот раз закрытым. Потянулись минуты. Дочь Юрия Алексеевича пила валерьянку. Игнат Завьялов, юноша 16-лет, протянул ей свой рисунок с портретом отца, в знак поддержки.

Когда из зала суда сначала вышла судья, потом прокурор, потом адвокат — Виктор Ануфриев, то все подались вперед. Каким же будет приговор после полуторачасового заседания?

Было плохо слышно, и мы стали передавать друг другу сказанное адвокатом. И наконец услышали самое важное — «по „плохим“ статьям Юрий Алексеевич полностью оправдан». По коридору понеслось «Ура-ура-ура!».

Люди стали обнимать друг друга, а когда из зала суда вышел Дмитриев, то тут начали так радоваться, как будто наступил еще один День Победы. Хмурые приставы стали нас выпроваживать из помещения суда.

А Юрий Алексеевич, уже на улице, сказал: — Я рад, что люди, представляющие совесть нашей страны, нашли в себе возможность приехать, чтобы меня поддержать. Это говорит о том, что вместе мы сила. Когда мы вместе, то с нами считаются, нас слышат, к нам прислушиваются.

— Юрий Алексеевич, что будете делать дальше?

— Как что?! Работать, работать и работать. Какие у меня могут быть планы? Мне седьмой десяток, сколько я еще протяну? А материалов накоплено столько, что надо успеть передать их людям.

Наталия Демина

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

оценок, среднее:из 5)