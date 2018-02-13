ТрВ №3 (247) за 2018 г.: Легкого пути «Тяжелому соколу»
Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 247 от 13 февраля 2018 года в PDF
Анонс номера
Мы перестали мечтать?
Илон Маск и проекты SpaceX как зеркало российской космонавтики — стр. 1–2
«Надо интереснее номинировать»
Сергей Попов и Ирина Якутенко об итогах премии «За верность науке» — стр. 2
Мониторинг «Диссернета»
Анна Абалкина о кандидатах в экспертные советы ВАК — стр. 3
«А появится ли когда-нибудь Терминатор?»
Евгений Бурнаев о Big Data, Сколтехе и машинном обучении — стр. 4–5
Патриарх
Максим Франк-Каменецкий вспоминает биолога Александра Рича — стр. 6–7
Эксперимент с несчастливой судьбой
Наталия Демина, Борис Жуйков и Борис Штерн о расследовании выброса рутения-106 — стр. 10–11
«Академии нужен новый закон и новый статус»
Президент РАН Александр Сергеев в «Гамбургском счете» с Ольгой Орловой — стр. 12
«Помню свой ужас…»
Ревекка Фрумкина о конце эпохи Сталина — стр. 14
«Люди, просыпающиеся от любви»
Сергей Жадан в переводах Бориса Долгина — стр. 15
Валентинов день
Иван Экономов о блестящих перспективах природоподобной конвергенции — стр. 16
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Метки: #247, trv, Архив, газета, Наталия Демина
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