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ТрВ №3 (247) за 2018 г.: Легкого пути «Тяжелому соколу»

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Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 247 от 13 февраля 2018 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Мы перестали мечтать?
Илон Маск и проекты SpaceX как зеркало российской космонавтики — стр. 1–2

«Надо интереснее номинировать»
Сергей Попов и Ирина Якутенко об итогах премии «За верность науке» — стр. 2

Мониторинг «Диссернета»
Анна Абалкина о кандидатах в экспертные советы ВАК — стр. 3

«А появится ли когда-нибудь Терминатор?»
Евгений Бурнаев о Big Data, Сколтехе и машинном обучении — стр. 4–5

Патриарх
Максим Франк-Каменецкий вспоминает биолога Александра Рича — стр. 6–7

Эксперимент с несчастливой судьбой
Наталия Демина, Борис Жуйков и Борис Штерн о расследовании выброса рутения-106 — стр. 10–11

«Академии нужен новый закон и новый статус»
Президент РАН Александр Сергеев в «Гамбургском счете» с Ольгой Орловой — стр. 12

«Помню свой ужас…»
Ревекка Фрумкина о конце эпохи Сталина — стр. 14

«Люди, просыпающиеся от любви»
Сергей Жадан в переводах Бориса Долгина — стр. 15

Валентинов день
Иван Экономов о блестящих перспективах природоподобной конвергенции — стр. 16

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