Уважаемая редакция!

14 февраля во всем мире отмечается День святого Валентина — праздник влюбленных. Праздник, что уж там греха таить, сильно коммерциализирован и пришел к нам, как и многое другое такого рода, с Запада. Ведь у нас есть свой, российский праздник — День Петра и Февронии, который теперь празднуется как День семьи, любви и верности. Да, и верности, поскольку теперь верность — это наше всё.

Всё это, коллеги, верно, но всё же Валентинов день — это, так или иначе, праздник любви. А любовь — штука хорошая, особенно по молодости. Поэтому 14 февраля стоит как минимум выпить за любовь. Не за такую, конечно, любовь, как у Олега Дерипаски и Насти Рыбки, а за большую и чистую любовь: любовь к мужу или жене, к детям, родителям и нашему президенту.

Иной из вас спросит меня, какое отношение всё это имеет к науке? Но связи не видно только на первый взгляд. 8 февраля у нас празднуется День российской науки — т. е. День святого Валентина и День российской науки разделены менее чем одной неделей. А наука невозможна без искренней любви к познанию мира. Наконец, и имя Валентин играет заметную роль в российской науке, пусть и не само имя, а производное от него — отчество Валентинович.

Да, коллеги, да, я имею в виду нашего великого гуру и провидца Михаила Валентиновича Ковальчука. 8 февраля Новосибирск посетил Владимир Владимирович Путин, облетая владения свои; он побывал в Институте ядерной физики СО РАН, встретился с молодежью и, наконец, провел заседание Совета по науке и образованию.

Как и полагается, наш лидер широкими мазками предначертал пути развития российской науки, указав, что: «в науке, как в других областях, мы должны добиться настоящего прорыва. Нужно раз и навсегда отказаться от поддержки неэффективности, от устаревших, отживших подходов в организации научной деятельности… Содействие должны получать сильнейшие ученые и исследовательские коллективы. При этом ключевой принцип государственной поддержки — это конкретный, практический результат, создание глобально конкурентоспособных продуктов и прорывных технологий».

Вот истинно революционная речь! Хватит поддаваться на демагогические разговоры, что нужно, мол, поддерживать научную среду, важны не только лидеры, но и «средний научный класс». Необходимо давать деньги только лидерам и только на конкурсной основе, отвергнув раз и навсегда понятие базового финансирования как синоним гнилой, болотной стабильности! Итак, поддержка — только сильнейшим и лучшим, а всё застарелое и заскорузлое — в топку и на компост.

Надеюсь, дело не ограничится наукой, и подобный подход будет внедрен во всей бюджетной сфере. Останутся только лучшие школы и лучшие министерства, лучшие больницы и лучшие коллективы чекистов, наконец, из всей армии мы оставим только самое боеспособное: ВДВ, воздушно-космические и стратегические ядерные силы России. Представляете, каким облегчением это станет для федерального бюджета?

И главное, есть, есть у нас эти сильнейшие, про задачи для них говорил Владимир Владимирович: «И в генетике, и в других областях надо шире использовать так называемый конвергентный подход, природоподобные технологии. На этой базе мы сможем создавать новые лекарства и методы лечения тяжелых заболеваний, новую энергетику, основанную на технологиях максимально бережного отношения к ресурсам». Говорил, а затем сразу дал слово идейному вдохновителю таких речей Михаилу Валентиновичу Ковальчуку.

Последний рассказал об ускорителях, синхротронах и новых лекарствах, а также указал на разворачивающиеся перспективы: «Но представьте себе, ведь эти атомы, которые мы сегодня фиксируем в конечных положениях, пришли туда либо когда-то давно в результате „большого взрыва“, либо в результате конкретных химических реакций. И если мы могли бы подсмотреть у природы, как идут эти реакции, как двигаются атомы в процессе, то мы бы могли подсмотреть у природы, как она создает эти материалы, а значит, перевести наши технологические возможности на качественно новый уровень».

Этот день, в общем, стал триумфом идей Михаила Валентиновича, что и не удивительно: у кого еще среди российских ученых энциклопедический кругозор простирается от рождения Вселенной в результате Большого взрыва до создания новых лекарств? Только у него, поэтому его поддержат, ему дадут.

Ваш Иван Экономов

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

оценок, среднее:из 5)