Мониторинг «Диссернета»: кандидаты в экспертные советы ВАК

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За последние 5 лет деятельности «Диссернета» были выявлены десятки членов экспертных советов ВАК (ЭС ВАК), непосредственно участвовавших в защитах диссертаций с массовыми некорректными заимствованиями. Однако репутационные механизмы в целом ряде наук не работают по-прежнему, и до сих пор таким лицам вход в ЭС ВАК не запрещен.

К сожалению, требования к членам экспертных советов ВАК не менялись с конца 2013 года. К кандидатам предъявляются только некоторые квалификационные требования: наличие степени доктора наук, наличие не менее 10 публикаций в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (имеются в виду прежде всего журналы списка ВАК).

Такой низкий квалификационный порог для вхождения в экспертные советы ВАК сочетается с присутствием в них лиц, которые неоднократно были замечены в сопровождении диссертаций с массовыми некорректными заимствованиями. Их присутствие в экспертных советах гарантирует прохождение через ВАК некачественных диссертаций, защищенных в «родных» организациях, и помогает отбиваться от заявлений о лишении ученых степеней.

Ярким отрицательным примером сказанного может выступать деятельность М. И. Ломакина, зам. председателя совета по отраслевой и региональной экономике, который в течение многих лет не только прикрывал деятельность диссертационного совета по экономике в Стандартинформе, но и способствовал распространению идей о том, что некорректные заимствования не являются таковыми в случае «общей научной школы», описания прописных истин или известных явлений [1].

Несмотря на предпринимаемые чистки экспертных советов (например, советов по экономике в 2014 году [2]), там по-прежнему присутствуют те доктора наук, которые выступали научными руководителями либо оппонентами липовых диссертаций (это характерно в основном для экспертных советов по гуманитарным наукам). См. коллекции «Диссернета» [3].

Сейчас происходит плановая ротация членов всех экспертных советов ВАК. На сайте ВАК опубликованы списки кандидатов [4], которые «Диссернет» проанализировал по нескольким показателям:

участие в защите диссертаций с массовыми некорректными заимствованиями (в качестве научного руководителя и оппонента);

наличие собственной диссертации с некорректными заимствованиями;

наличие повторных публикаций, публикаций с загадочным авторством либо публикаций с некорректными заимствованиями;

наличию публикаций в журналах базы данных Scopus, которые были исключены из нее за отсутствие независимого рецензирования (речь прежде всего идет о «мусорных» журналах, практикующих платные публикации без соотвествующего рецензирования).

Результаты нашего мониторинга сгруппированы в таблице 1.

Таблица 1. Итоги мониторинга Диссернета по кандидатам в члены ЭС ВАК

Экспертный совет Число кандидатов Число проблемных кандидатов Число сопровожденных диссертаций с некорректными заимствованиям Число кандидатов с собственной диссертацией с некорректными заимствованиями Число проблемных публикаций ЭС по отраслевой и региональной экономике 80 33 93 5 28 ЭС по педагогике 42 14 32 1 13 ЭС по праву 48 23 25 0 14 ЭС по экономической теории, финансам и мировой экономике 51 12 21 0 2 ЭС по философии, социологии, культурологии 30 12 18 0 2 ЭС по психологии 13 3 11 1 1 ЭС по политологии 13 4 7 1 3 ЭС по управлению и информатике 39 5 6 0 0 ЭС по агрономии 18 2 6 0 3 ЭС по истории 42 5 5 0 2 ЭС по терапевтическим наукам 41 3 4 0 0 ЭС по инженерно-агротехническим наукам 28 3 4 0 0 ЭС по хирургическим наукам 34 3 3 0 1 ЭС по медико-биологическим наукам 47 2 3 0 0 ЭС по зоотехническим наукам 22 2 2 0 2 ЭС по математике 30 1 1 0 0 ЭС по медико-профилактическим наукам 18 1 1 0 0 ЭС по филологии и искусствоведению 19 1 0 0 3 ЭС по строительству и архитектуре 32 1 0 0 1 Всего 647 130 242 8 75 Таблица 1. Проблемные кандидаты в ЭС ВАК



Если в большинстве из 19 советов с проблемными кандидатами обнаружено всего лишь несколько докторов наук, к которым у «Диссернета» есть вопросы, то в пяти из них речь идет о десятках таких кандидатов. Это прежде всего экспертные советы ВАК по экономике (оба совета), праву, педагогике и философии. Именно в этих науках зарегистрировано наибольшее число диссертаций с массовыми некорректными заимствованиями. В ЭС ВАК по психологии предложено всего 13 кандидатов, поэтому и нарушителей академической этики обнаружено немного. Подробную информацию о каждом кандидате можно найти по ссылке [5].

Ситуацию с экспертным советом по отраслевой и региональной экономике можно назвать катастрофической. Около 40% кандидатов (33 из 80) причастны к сопровождению диссертаций с массовыми некорректными заимствованиями, или обладают неоригинальной диссертацией, или имеют смутные представления об академической этике, или всё вместе. А с учетом лиц, которые публиковались в «мусорных» журналах Scopus, их число достигает 46 (более 55%). Например, на счету Наили Гумеровны Багаутдиновой из Казанского федерального университета 27 сопровожденных липовых диссертаций, по данным «Диссернета» [6]. Одна из ее соискательниц Ю. В. Жильцова уже лишена степени доктора экономических наук в апреле 2017 года [7]. И если в диссертационном совете в соответствии с новой нормой Н. Г. Багаутдинова не может заседать в течение 5 лет, то в отношении экспертного совета ВАК таких ограничений нет.

Среди кандидатов есть также член недавно закрытого диссертационного совета Стандартинформа Александр Владимирович Докукин [8]. Помимо сопровождения диссертаций с массовыми некорректными заимствованиями именно он выступал представителем С. Калиновского и О. Моногарова — истцов в иске против Российской Федерации об оспаривании применения 10-летнего срока давности к диссертациям, защищенным в 2011– 2013 годы. Помимо этого он отстаивает права диссертантов списывать общеизвестные истины [9].

У пяти кандидатов в данный экспертный совет есть признаки неоригинальности в собственной диссертации: Алексей Валентинович Боговиз [10], Ирина Валерьевна Буренина [11], Георгий Искандерович Идрисов [12], Татьяна Сергеевна Колмыкова [13], Салима Александровна Махошева [14].

О других кандидатах — лидерах по сопровождению диссертаций c массовыми некорректными заимствованиями — можно судить по таблице 2.

В Таблице 2 показаны лидеры по сопровождению фальшивых диссертаций с массовыми некорректными заимствоаниями среди кандидатов в экспертные советы ВАК. По данным таблицы видно, что среди кандидатов много представителей вузов и научных организаций южных регионов России, прежде всего кавказских, а также специалистов из аграрных вузов и организаций в несельскохозяйственных советах (например, в экономике, причем не отраслевой).

Таблица 2

Кандидаты-лидеры по сопровождению некачественных диссертаций

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