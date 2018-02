Мониторинг «Диссернета»: кандидаты в экспертные советы ВАК

Полная версия статьи, в *.pdf и бумажной версии газеты опубликована сокращенная.

За последние 5 лет деятельности «Диссернета» были выявлены десятки членов экспертных советов ВАК (ЭС ВАК), непосредственно участвовавших в защитах диссертаций с массовыми некорректными заимствованиями. Однако репутационные механизмы в целом ряде наук не работают по-прежнему, и до сих пор таким лицам вход в ЭС ВАК не запрещен.

К сожалению, требования к членам экспертных советов ВАК не менялись с конца 2013 года. К кандидатам предъявляются только некоторые квалификационные требования: наличие степени доктора наук, наличие не менее 10 публикаций в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (имеются в виду прежде всего журналы списка ВАК).

Такой низкий квалификационный порог для вхождения в экспертные советы ВАК сочетается с присутствием в них лиц, которые неоднократно были замечены в сопровождении диссертаций с массовыми некорректными заимствованиями. Их присутствие в экспертных советах гарантирует прохождение через ВАК некачественных диссертаций, защищенных в «родных» организациях, и помогает отбиваться от заявлений о лишении ученых степеней.

Ярким отрицательным примером сказанного может выступать деятельность М. И. Ломакина, зам. председателя совета по отраслевой и региональной экономике, который в течение многих лет не только прикрывал деятельность диссертационного совета по экономике в Стандартинформе, но и способствовал распространению идей о том, что некорректные заимствования не являются таковыми в случае «общей научной школы», описания прописных истин или известных явлений [1].

Несмотря на предпринимаемые чистки экспертных советов (например, советов по экономике в 2014 году [2]), там по-прежнему присутствуют те доктора наук, которые выступали научными руководителями либо оппонентами липовых диссертаций (это характерно в основном для экспертных советов по гуманитарным наукам). См. коллекции «Диссернета» [3].

Сейчас происходит плановая ротация членов всех экспертных советов ВАК. На сайте ВАК опубликованы списки кандидатов [4], которые «Диссернет» проанализировал по нескольким показателям:

Результаты нашего мониторинга сгруппированы в таблице 1.

Таблица 1. Итоги мониторинга Диссернета по кандидатам в члены ЭС ВАК

Если в большинстве из 19 советов с проблемными кандидатами обнаружено всего лишь несколько докторов наук, к которым у «Диссернета» есть вопросы, то в пяти из них речь идет о десятках таких кандидатов. Это прежде всего экспертные советы ВАК по экономике (оба совета), праву, педагогике и философии. Именно в этих науках зарегистрировано наибольшее число диссертаций с массовыми некорректными заимствованиями. В ЭС ВАК по психологии предложено всего 13 кандидатов, поэтому и нарушителей академической этики обнаружено немного. Подробную информацию о каждом кандидате можно найти по ссылке [5].

Ситуацию с экспертным советом по отраслевой и региональной экономике можно назвать катастрофической. Около 40% кандидатов (33 из 80) причастны к сопровождению диссертаций с массовыми некорректными заимствованиями, или обладают неоригинальной диссертацией, или имеют смутные представления об академической этике, или всё вместе. А с учетом лиц, которые публиковались в «мусорных» журналах Scopus, их число достигает 46 (более 55%). Например, на счету Наили Гумеровны Багаутдиновой из Казанского федерального университета 27 сопровожденных липовых диссертаций, по данным «Диссернета» [6]. Одна из ее соискательниц Ю. В. Жильцова уже лишена степени доктора экономических наук в апреле 2017 года [7]. И если в диссертационном совете в соответствии с новой нормой Н. Г. Багаутдинова не может заседать в течение 5 лет, то в отношении экспертного совета ВАК таких ограничений нет.

Среди кандидатов есть также член недавно закрытого диссертационного совета Стандартинформа Александр Владимирович Докукин [8]. Помимо сопровождения диссертаций с массовыми некорректными заимствованиями именно он выступал представителем С. Калиновского и О. Моногарова — истцов в иске против Российской Федерации об оспаривании применения 10-летнего срока давности к диссертациям, защищенным в 2011– 2013 годы. Помимо этого он отстаивает права диссертантов списывать общеизвестные истины [9].

У пяти кандидатов в данный экспертный совет есть признаки неоригинальности в собственной диссертации: Алексей Валентинович Боговиз [10], Ирина Валерьевна Буренина [11], Георгий Искандерович Идрисов [12], Татьяна Сергеевна Колмыкова [13], Салима Александровна Махошева [14].

О других кандидатах — лидерах по сопровождению диссертаций c массовыми некорректными заимствованиями — можно судить по таблице 2.

В Таблице 2 показаны лидеры по сопровождению фальшивых диссертаций с массовыми некорректными заимствоаниями среди кандидатов в экспертные советы ВАК. По данным таблицы видно, что среди кандидатов много представителей вузов и научных организаций южных регионов России, прежде всего кавказских, а также специалистов из аграрных вузов и организаций в несельскохозяйственных советах (например, в экономике, причем не отраслевой).

Таблица 2

Кандидаты-лидеры по сопровождению некачественных диссертаций

Ситуация с этим экспертным советом является отражением ситуации в данной отрасли науки. Около трети диссертаций (более 2500) с массовыми некорректными заимствованиями, которые обнаружил «Диссернет», были защищены по специальности данного экспертного совета 08.00.05 (против 600 липовых диссертаций, защищенных в других отраслях экономической науки).

Вероятно, в данной отрасли науки (08.00.05) найдется не много профессиональных экономистов с хорошей репутацией и пониманием принципов академической этики, которые захотели бы работать в ЭС ВАК. В данном случае, видимо, необходимо говорить о реформировании как самого экспертного совета, так и всего паспорта специальности, а также о сокращении числа диссоветов по данной специальности (в России сейчас каждый 18-й диссовет присуждает степень по специальности 08.00.05).

В ЭС по экономической теории, финансам и мировой экономике ситуация несколько лучше, чем в соседнем совете по экономике. Однако несколько кандидатов вызывают особую озабоченность. Во-первых, это Андрей Викторович Харламов из Санкт-Петербургского государственного экономического университета, который участвовал по меньшей мере в 6 защитах диссертаций с массовыми некорректными заимствованиями [15]. Во-вторых, Наби Далгатович Аварский из Всероссийского НИИ экономики сельского хозяйства, который под этим именем не был известен ни в «Диссернете», ни среди экономистов-международников (он баллотируется по специальности 08.00.14 — «мировая экономика»). Однако оказалось, что до недавнего времени Н. Д. Аварский публиковался под именем Ахмеда-Наби Далгатовича Магомедова и знаком «Диссернету» как участник трех нечестных защит [16].

Особую озабоченность вызывают публикации кандидатов в ЭС ВАК в журналах базы данных Scopus [5]. Анализ кандидатов двух ЭС ВАК по экономике показал, что 27 кандидатов в ЭС ВАК по отраслевой и региональной экономике и 14 ЭС ВАК по экономической теории, финансам и мировой экономике публикуются в «мусорных» журналах Scopus (т. е. в тех журналах, которые были исключены из базы данных за отсутствие, как правило, независимого рецензирования).

Большинство публикаций были напечатаны в таких журналах, как International Journal of Economics and Financial Issues, Asian Social Science, World Applied Sciences Journal, Indian Journal of Science and Technology, Middle East Journal of Scientifc Research, Mediterranean Journal of Social Sciences, International Business Management, Actual Problems of Economics, Academy of Marketing Studies Journal, Life Science Journal. Так, у Н. Г. Багаутдиновой из Казанского федерального университета оказалось 73 таких статьи за 2012–2016 годы.

Отметим, что КФУ является третьей в России организацией по количеству публикаций в базе данных Scopus по экономике благодаря публикациям в «мусорных» журналах. А в этом году университет, вероятно, обгонит Высшую школу экономики по этому показателю. С одной стороны, это, безусловно, является следствием требований Министерства образования и науки о публикациях в международных журналах. И это требование формально выполняется — путем публикаций за плату. А вуз, в свою очередь, премирует тех авторов, которые публикуются в скопусовских журналах.

Но с другой стороны, кандидаты в ЭС ВАК из МГУ и Высшей школы экономики публикуются в добротных международных журналах. Это говорит о том, что ведущий ученый, который и должен присутствовать в ЭС ВАК в соответствии с Положением об экспертном совете, вряд ли будет публиковаться в сомнительных журналах.

Выводы: Анализ «Диссернета» показал, что среди кандидатов в ЭС ВАК есть лица, которые сопроводили более 240 диссертаций с массовыми некорректными заимствованиями. 8 кандидатов имеют собственную диссертацию с признаками неоригинальности. Необходимо провести реформирование составов ЭС ВАК и ввести запрет на участие в нем лиц, которые имели отношение к нечестным защитам в качестве научного руководителя либо оппонента.

Анна Абалкина,

канд. экон. наук, PhD

