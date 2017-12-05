Стандартинформ больше не по стандарту

В «Диссернете» — праздник. Приказом Минобрнауки России № 1131/нк с 25 декабря 2017 года закрывается диссертационный совет Д 222.020.01 при Стандартинформе [1] «ввиду низкой результативности его деятельности».

Напомним, что Федеральное государственное унитарное предприятие «Стандартинформ» — его полное название «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» — было создано в 2005 году и помимо прочего оказывало «образовательные, издательские и иные услуги» (см. www.gostinfo.ru). В частности, диссертационный совет Стандартинформа был крупнейшей действующей фабрикой по производству липовых диссертаций по экономике.

В 2007–2012 годах в совете было защищено по меньшей мере 54 диссертации с массовыми некорректными заимствованиями по специальности 08.00.05 — «Экономика и управление народным хозяйством». О сети Стандартинформа красноречиво свидетельствует рис. 1 и видео о том, как происходило развитие фабрики фальшивых диссертаций [2].

За 2011–2012 годы, по данным «Диссернета», в Стандартинформе было защищено 22 неоригинальные диссертации, по которым не истек срок давности подачи заявления о лишении ученой степени (ЗоЛУС).

К настоящему дню было рассмотрено 7 связанных с этим советом заявлений о лишении ученой степени, подготовленных активистами «Диссернета» [3], однако все обладатели ученой степени были оправданы как на диссертационном совете, так и на экспертном совете ВАК. Таким образом, действующий совет обеспечивал фактически индульгенцию всем оставшимся диссертациям, по которым не истек срок давности.

Как уже не раз говорилось, норма, согласно которой заявления о лишении ученой степени отправляют в тот же диссертационный совет, который ее необоснованно присудил, не только не способствует объективному рассмотрению дела, но — как в случае этого совета — фактически не дает никакого шанса лишить степени обладателей диссертаций с массовыми некорректными заимствованиями.

Серьезная проблема такого рода диссертационных советов заключается не только в отрицании объективных норм развития науки, которые базируются на здравом смысле, оригинальном авторстве, новых научных результатах, использовании современной научной методологии, но и в несоблюдении формальных требований к проведению заседаний диссертационных советов, то есть, попросту говоря, в несоблюдении закона. По некоторым ЗоЛУСам понадобилось два года жалоб, чтобы Стандартинформ вообще принял их к рассмотрению, в то время как по закону решение диссертационного совета по ЗоЛУСу должно быть подготовлено в течение двух месяцев.

Диссертационный совет Стандартинформа признавал массовые некорректные заимствования правомочными (т. е. не являющимися основанием для лишения ученой степени), объясняя это научной школой, которая якобы позволяет массово копировать текст, прописными истинами, которые якобы можно копировать без ссылок, совместными публикациями, отсутствием претензий у автора оригинального текста к факту плагиата его работы, отсутствием плагиата в научных результатах работы.

Так, в качестве аргументов в заключении диссертационного совета о лишении ученой степени Н. Е. Афанасьева приводились даже цитаты из оправдательного заключения БелГУ на диссертацию В. Р. Мединского. Стандартинформ был настолько изобретателен на аргументы, что не всё хотелось бы упоминать, дабы не подавать дурных идей другим диссертационным советам. Да, собственно, и не важны оправдания, когда вердикт совета известен заранее и речь идет только о придании ему видимости легитимности.

Стоит отметить, что на экспертном совете ВАК все диссертанты из Стандартинформа также были оправданы. Например, при рассмотрении дела И. А. Афанасьева в экспертном совете ВАК отметили, что в заявлении о лишении ученой степени содержится ненормативная лексика. Хотя ее, конечно, не было; похоже, эксперт ВАК прочитал статью в «Газете.ру» о недопуске журналистов на заседание диссертационного совета Стандартинформа [4] и на основании цитат из нее отклонил рассмотрение ЗоЛУСа.

Со Стандартинформом связано также заявление в Верховный суд фигурантов «Диссернета» С. И. Калиновского [5] и О. М. Моногарова [6], которые оспаривали норму о сроке давности подачи заявления о лишении ученой степени. Когда они защищались, действовал трехлетний срок давности, а в реальности применяется десятилетний. На заседании Верховного суда интересы истцов представлял А. В. Докукин, член диссертационного совета Стандартинформа, не имевший отношения к диссертациям этих граждан. Видимо, профессор Докукин таким способом хотел остановить вероятный поток ЗоЛУСов в адрес его собственных аспирантов. Иск, к счастью, поддержан не был [7].

Характерной особенностью липовой фабрики Стандартинформа была организация защит диссертаций, подготовленных в сторонних организациях. Более 70% диссертаций были выполнены в следующих организациях: в Государственной академии повышения квалификации и переподготовки кадров для строительства и жилищно-коммунального комплекса (ныне — Роскапстрой), Московском государственном институте индустрии туризма, Московской финансово-промышленной академии и Московском экономическом институте) (рис. 2).

Всё это лишний раз свидетельствует о том, что деятельность рассматриваемого совета как раковая опухоль распространилась далеко за рамки защиты диссертаций, подготовленных в Стандартинформе, и обеспечивала защиты некачественных диссертаций еще целого ряда организаций. Как видим, достаточно одного действующего совета-фабрики для обеспечения работы целой межвузовской сети по производству липовых диссертаций.

К сожалению, закрытие совета Стандартинформа не решает проблему липовых диссертаций до конца. Если обратиться к рис. 3, где показаны члены диссертационного совета Стандартинформа и количество сопровожденных диссертаций, то мы увидим, что в общей сложности на членов диссертационного совета приходится 118 липовых защит, из них в Стандартинформе — 39. Один только И. В. Рыжов, «герой» из топ-списка «Диссернета», сопроводил 44 липовые защиты, из них только три — в Стандартинформе.

Вероятнее всего, бывшие члены этого дисссовета продолжат свою «работу» по сопровождению липовых диссертаций в других, еще действующих советах. Более того, профессор М. И. Ломакин не только был заместителем председателя совета Стандартинформа, но и остается заместителем председателя экспертного совета ВАК по отраслевой и региональной экономике. Поэтому работа «Диссернета» будет продолжаться, а сегодня мы празднуем победу.

Анна Абалкина,

PhD, канд. экон. наук

1. rosvuz.dissernet.org/vuz/55636

2. www.facebook.com/anna.abalkina/videos/10214766291581336/?l=7112503076479803264

3. goo.gl/fPJc2Y

4. www.gazeta.ru/science/2015/10/21_a_7832969.shtml

5. wiki.dissernet.org/w/KalinovskySI2011.html

6. wiki.dissernet.org/w/MonogarovOM2011.html

7. www.gazeta.ru/science/2016/03/16_a_8125751.shtml

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