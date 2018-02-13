«Надо интереснее номинировать»

5 февраля 2018 года состоялась очередная церемония награждения премией «За верность науке». Накануне прошло интернет-голосование и на сайте нашей газеты. Из 10 номинаций читательское голосование угадало пять лауреатов: Станислава Дробышевского, научно-познавательный журнал «Квантик», научно-просветительские форумы «Ученые против мифов», просветительский проект «НаукаPRO» и научно-популярный канал «Химия просто». В номинации «Лучшая телевизионная программа о науке» и «Лучшее периодическое печатное издание о науке» у нас на сайте победили кандидаты «Против всех», а на церемонии награду вручили «Чуду техники» (НТВ) и сибирскому журналу «Наука из первых рук».

В номинации «Лучший онлайн-проект о науке» в голосовании на сайте ТрВ победил проект «Арзамас», а на премии — портал «Индикатор» (по поводу этой премии в соцсетях велись жаркие дебаты: кто-то увидел конфликт интересов из-за тесных связей между организаторами премии и этим СМИ). Не совпали официальные результаты и с голосованием по лучшей радиопрограмме (на сайте победила «Родина слонов» радиостанции «Говорит Москва», а премию вручили «Передаче данных» радио «КП») и по лучшей фотоработе (на сайте победил проект «Ноев ковчег растений», а на церемонии — «Дикая природа в объективе Ильи Гомыранова»).

Антипремию за самый вредный лженаучный проект вручили фармацевтической компании «Материа Медика Холдинг», производящей гомеопатические и прочие лекарства , по мнению экспертов, с неподтвержденной клинической эффективностью. Компания, возглавляемая членкором РАН Олегом Эпштейном, уже пригрозила Минобрнауки судом.

«Как бы вы оценили итоги голосования? Могли бы вы предложить какие-то изменения в организации премии?» С этими вопросами мы обратились к ученым и научным журналистам. Публикуем поступившие ответы.

Сергей Попов, астрофизик, лауреат премии «За верность науке»:

Мои впечатления стороннего наблюдателя (из-за недостатка времени пришлось отказаться от участия в оценке проектов, и даже на церемонию не сходил) можно охарактеризовать словом «нормально». На мой взгляд, самые безусловные лидеры во всех номинациях, кроме персональной, премии уже по разу (а некоторые и по два, как «Постнаука») получили, а я противник того, чтобы премию давали в одни и те же руки с коротким интервалом.

Самые заметные, с моей точки зрения, новые проекты — «Наука PRO» и «Индикатор» — премии получили. В персональной номинации из самого топа не получали только Станислав Дробышевский и Владимир Сурдин (при этом важно отметить, что хороших популяризаторов у нас много: Дмитрий Вибе, Игорь Иванов, Ася Казанцева, Илья Колмановский и многие другие). И вот оба вышли в финал. Надеюсь, на следующий год премию получит Владимир Георгиевич.

Во многих номинациях мне трудно конструктивно критиковать выбор жюри. Интересные научно-популярные телепрограммы (не ток-шоу) мне неведомы (возможно, потому, что мало этим интересовался). Также и в ряде других номинаций — я просто не могу назвать сильных кандидатов, которым «точно надо дать». Или, например, есть замечательный проект «стенгазет» (сайт к-я.рф), но трудно сказать, к какой номинацию его отнести.

Я думаю, что сообществу надо интенсивнее номинировать. А организаторам — сделать этот процесс понятнее и прозрачнее (в этом году формы были не очень продуманные, на мой взгляд).

Кажется, что не хватает книжных номинаций. Причем тут важно не забывать издателей, редакторов, переводчиков, а также фонды, поддерживающие книгоиздание (например, «Эволюцию», «Траекторию», «Книжные проекты Дмитрия Зимина»). Возможно, не надо делать по номинации на каждый пункт, а просто каждый раз «за вклад в издание научно-популярной литературы» награждать то тех, то других.

Также мне кажется, что стоит обратить внимание на персональную номинацию не для создателей контента (в первый год премии таким образом был отмечен вклад Дмитрия Зимина). В популяризации науки важно не только писать книги, читать лекции, снимать фильмы, но и организовывать процесс. Сюда попадают и руководители фондов, и издатели, и организаторы регулярных фестивалей и лекториев, а также многие другие, чей вклад очень важен. Здесь есть опасность, что премию начнут давать чиновникам и руководителям крупных организаций. Но если этого избежать, то может получиться очень хорошо и полезно.

Ирина Якутенко, научный журналист:

В этом году подготовка к вручению премии и отбор номинантов проводились в условиях строгой секретности. Информация о кандидатах была доступна лишь немногим избранным, попавшим в список жюри: никакого публичного освещения не проводилось. Я и многие другие рядовые, так сказать, популяризаторы узнали и о номинантах, и о победителях только после церемонии награждения. Поэтому возможности за кого-то поболеть и пообсуждать не было. Боюсь, при таком подходе организаторов что-то советовать им в плане номинаций или системы отбора довольно бессмысленно. Но одно, безусловно, радует: размер премии в этом году больше, чем в предыдущем, — очевидно, меньше денег было потрачено на церемонию. И это я могу только приветствовать.

Полный список лауреатов см. минобрнауки.рф/пресс-центр/12202

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