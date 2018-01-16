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ТрВ №1 (245) за 2018 г.: Не бойтесь сказать «Истина»

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Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 245 от 16 января 2018 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Феномен Зализняка
Борис Штерн, Светлана Толстая и Владимир Успенский — памяти выдающегося лингвиста и гражданина — стр. 1–2, 4–5

«Маковое дело» как зеркало мракобесия
Андрей Ростовцев о деле Ольги Зелениной — стр. 3

Библиотека как дух общества
Александр Сергеев, Лев Гудков и Ирина Дежина о прошлом и будущем ИНИОНа — стр. 3

Живая математика
Анатолий Вершик, Семён Гиндикин, Сергей Новиков, Аскольд Хованский и другие о конференции, приуроченной к 80-летию В. И. Арнольда, — стр. 6–7

Как хайпили ждуны
Марина Вишневецкая о неологизмах и мемах 2017 года — стр. 8

Свободный доступ к журналам РАН
Новогодний подарок от Академии наук — стр. 8

Золото, серебро, медь
Илья Леенсон о самых старых металлах для монет — стр. 10

«Пусть министр лучше проверит ректоров вузов»
Андрей Заякин подводит итоги 2017 года для «Диссернета» — стр. 12

Сделать срез эпохи
Алексей Сивухин об успехах и новых проектах лектория «Архэ» — стр. 12

Обращения общества услышаны?
Вера Васильева о подвижках в деле Юрия Дмитриева — стр. 14

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