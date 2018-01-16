«Маковое дело» как зеркало мракобесия

Физик, один из создателей «Диссернета» Андрей Ростовцев пишет в своем блоге в «Фейсбуке»:

Научное сообщество, торгуя своей репутацией, присваивая неучам, а иногда и просто криминальным авторитетам ученые звания и академические регалии, постепенно теряет свой иммунитет.

Сейчас в Брянске идет суд, который должен поставить точку в тянущемся уже более пяти лет «маковом деле». Из обвинения, предъявленного ученому Ольге Зелениной:

«О. Н. Зеленина своими действиями умалила авторитет и деловую репутацию государственного научного учреждения — ГНУ Пензенский НИИСХ Россельхозакадемии, и всего научного сообщества России, поставив под сомнение чистоплотность и объективность труда научного работника России, дискредитируя конкретное вышеуказанное научное учреждение России и результаты его работы в области государственных программ. <…>»

Кому задать вопрос, в чем конкретно выразилось умаление авторитета и деловой репутации всего научного сообщества России?

На мой взгляд, в деле Ольги Зелениной есть что сказать научному сообществу. По сути, обвинитель от лица государства нам говорит: «Если в мешке с мусором мы нашли хоть одну молекулу наркотического вещества, то это мешок с наркотиками». Академическое сообщество высказалось по поводу гомеопатии. И по поводу «макового дела» тоже нельзя молчать.

* * *

О. Н. Зелениной председателю Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией результатов научных исследований при Президиуме РАН академику Е. Б. Александрову. Обращение пока осталось без ответа. В нем Ольга Николаевна, в частности, пишет:

«Здесь и ниже речь идет о пищевом маке, поскольку именно в так называемых „маковых делах“ наиболее рельефно отразилась более масштабная проблема, связанная с тем, что эксперты органов наркоконтроля называют наркотическим средством любую смесь, содержащую лишь следы наркотических веществ. Подобно тому, как несколько молекул действующего вещества превращают смесь в гомеопатический лекарственный препарат, следовые количества морфина, кодеина и тебаина превращают тонны пищевого мака в тонны наркотического средства.

По-видимому, корни проблемы отнесения любой смеси, содержащей следовые количества веществ к наркотическим средствам, кроются в несовершенстве нормативной базы. Так постановление правительства № 681 позволяет считать наркотиком всю массу смеси, если в ней содержится даже следовое количество вещества, внесенного в Список I. Это привело к тому, что закон позволяет назвать наркотическим средством биологические жидкости наркомана и даже песок, на который они вылиты.

Постановление правительства № 681, основанное на лженаучном подходе, входит в противоречие со здравым смыслом и с многовековым опытом человечества, с международной общепринятой практикой и научным подходом к семенам мака, которые, по сути, составляют 99,9 % пищевого мака и наркотическим средством не являются и никем не признаны».

Андрей Ростовцев

Полностью письмо О. Н. Зелениной см. trv-science.ru/uploads/zelenina_letter_klnran.pdf

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