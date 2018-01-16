Российская академия наук и издательство «Наука» приняли решение открыть свободный доступ к архивам журналов РАН, включая номера журналов за 2017 год, выпуск которых по контракту с РАН осуществляла «Наука». Бесплатный доступ к электронным версиям журналов РАН будет предоставляться на платформе Elibrary.ru и Libnauka.ru (электронная библиотека изд-ва «Наука»).

Условия и режим доступа к текущим выпускам журналов РАН будет определен позднее Российской академией наук и компанией — победителем конкурса/электронного аукциона на оказание услуг по изданию журналов РАН в 2018 году. «Выражаем уверенность, что возможность доступа к журналам РАН будет способствовать росту эффективности деятельности российских ученых, научных организаций, федеральных и исследовательских университетов, продвижению результатов отечественных научных исследований и их интеграции в мировое информационное пространство, — пишет в своем блоге вице-президент РАН, академик Алексей Хохлов. — Журналы РАН, по мнению научного сообщества, читателей и авторов, являются одними из лучших в России, большинство из них индексируется в наиболее авторитетной международной библиографической базе данных Web of Science и имеeт международный импакт-фактор и индекс цитирования JCR (Journal Citation Report)».

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