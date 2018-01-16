Монетные металлы. Самые старые: золото, серебро, медь

Учитель: Я опускаю золотую монету в азотную кислоту — растворится ли она?

Ученик: Конечно нет, господин учитель! Ведь если бы она растворилась, вы бы ее ни за что туда не опустили!

Старый анекдот

Золото, а также серебро и медь в течение тысяч лет были основными металлами, из которых чеканили монеты. Золото — вероятно, первый металл, с которым познакомился древний человек. Золото имеет привлекательный внешний вид, не подвержено коррозии и образует самородки, иногда довольно крупные. Так, в 1973 году в Калифорнии (США) был найден золотой самородок массой 108,8 кг. С древних времен из золота и его природного сплава с серебром чеканили монеты. Такой сплав называется по-гречески электрон (на латыни электрум), он содержит от 15 до 50% серебра и имеет светло-желтый цвет. Из этого сплава в Лидийском царстве (VII век до н. э.) были выпущены первые в истории человечества монеты. Искусство чеканки золотых монет достигло высокого уровня в Древней Греции.

В Египте когда-то существовало очень богатое месторождение, которое было полностью истощено уже в древности. Римляне добывали золото в Испании, а рудники в Германии и Австро-Венгрии давали ежегодно, вплоть до XIX века, несколько тонн золота.

Очень богатые золотоносные россыпи находили в XVIII–XIX веках в Бразилии, США, Австралии, других странах. В России долгое время не было собственного золота, монеты чеканили малым тиражом из привозного металла. Такова, например, очень редкая первая русская золотая монета — златник Владимира. Ее изображение помещено в 1988 году на 100-рублевой золотой юбилейной монете.

В прошлом номинал монет соответствовал стоимости металла в них, поэтому золотые монеты были небольшими. Самая маленькая золотая монета чеканилась в Южной Индии в конце XVIII — начале XIX века, она весила всего 65 мг. Самая тяжелая золотая монета Российской империи была отчеканена в 1755 году, имела номинал 20 руб. и массу 33,14 г (проба 917).

Большие 10-рублевые золотые монеты для обращения чеканились в России небольшим тиражом с 1756 по 1763 год. В них было 15,18 г чистого золота. Более тяжелая золотая монета была отчеканена в России маленьким тиражом в 1876 году по заказу одного из великих князей, который раздавал эти монеты как сувениры. Подобные монеты так и называются: донативные (подарочные). Донативная монета 88-й золотниковой пробы (метрическая — 917) достоинством 25 руб. имела массу 32,72 г. Чуть легче (32,26 г) были также очень редкие 25-рублевые сувенирные монеты, отчеканенные в 1896 и 1908 годах, а также монета с необычной надписью «37 рублей 50 копеек, 100 франков», отчеканенная в 1902 году. Предполагалась массовая чеканка таких монет для заграничных платежей (отсюда и «некруглый» номинал в рублях), но она так и не состоялась.

В первой половине ХХ века золотые монеты во всех странах перестали быть платежным средством и вышли из обращения. В России такие монеты в последний раз были выпущены в 1911 году. В 1923 году в СССР были отчеканены золотые червонцы, предназначенные в основном для расчета с заграницей. Копии таких монет (новоделы) чеканились в 1975–1981 годах.

Огромными тиражами чеканятся инвестиционные монеты. Они используются как способ вложения денег, а их цена близка к стоимости содержащегося в них золота.

С 1967 года инвестиционные золотые монеты (крюгерранды) начали чеканить в Южно-Африканской Республике. Они содержат 1, ½, ¼ и 1/10 унции золота. Масса всех отчеканенных «крюгеров» исчисляется тоннами!

Инвестиционные золотые монеты чеканят также в США («Золотой орел»), Канаде («Золотой кленовый лист»), в Великобритании («Британия»), Австралии («Австралийский кенгуру» и «Австралийский самородок»), Австрии («Золотой филармоникер»), Китае («Золотая панда»). Большинство этих монет имеют пробу «четыре девятки» (999,9).

Во многих странах золотые монеты чеканят в честь какого-либо происходящего события (памятные монеты) либо по случаю знаменательной даты (юбилейные монеты). Особенно много памятных золотых монет посвящено спортивным событиям. Часто это настоящие произведения искусства. Очень красивы, например, монеты из золота 900-й пробы номиналом 100 руб. и массой 17,28 г, выпущенные в СССР в 1977–1980 годы и посвященные Олимпийским играм в Москве.

Страны мира «соревнуются» и в выпуске самой большой и тяжелой золотой монеты. В 2010 году Банк России выпустил к своему 150-летию монету массой 5 кг. В двадцать раз тяжелее канадская монета, выпущенная в 2007 году к столетию монетного двора Канады. В 2011 году канадскую монету превзошел австралийский монетный двор, изготовивший гигантскую золотую монету массой более тонны (1012 кг), диаметром 80 см и толщиной 12 см.

Самая высокая проба золотых монет — «пять девяток» (99,999% чистого золота). Чистое золото довольно мягкое, поэтому такие монеты упаковывают в специальный блистер, который предохраняет монету от повреждений.

Вторым монетным металлом с древнейших времен было серебро. Оно также встречается в виде самородков; самые крупные весили много тонн. Серебро несложно выплавить из его руд. Номинал серебряных монет для обращения, как и золотых, когда-то должен был соответствовать стоимости в них серебра. В земной коре серебра в 18 раз больше, чем золота.

Однако соотношение стоимости золота и серебра зависит также от доступности этих металлов и спроса на них. Так, в Древней Месопотамии (VIII век до н. э.) золото ценилось дороже серебра в 13 раз. Примерно такое же соотношение было в Древнем Египте и Греции. В Средние века оно колебалось от 1:10 до 1: 13, а в XVII веке увеличилось до 1:16 (серебро относительно подешевело).

Определить соотношение цен серебра и золота можно по содержанию этих металлов в монетах, а для России — также по именным и сенатским указам. В середине XVIII века соотношение стоимости Au : Ag в российских монетах было 15,0 и практически не изменилось до конца XIX века, однако в начале ХХ века выросло до 23,2. Таким же оно осталось, когда в 1923 году был выпущен советский золотой червонец, содержащий ¼ унции чистого золота. Его можно сравнить с серебряным рублем 1924 года (18 г чистого серебра). (Рис. 18 и 19.) Аналогичное соотношение Au : Ag было много лет у золотых и серебряных монет США. В конце XVIII века оно составляло 14,9, в середине XIX века — 16,9, а к 1930-м годам оно выросло до 27,0. В последние десятилетия стоимость золота стала быстро расти. Если в 1977 году за одну унцию давали 200 долл., то спустя 40 лет — в шесть раз больше.

А бурное развитие электроники, цветной фотографии, для которых много серебра не требуется, сильно снизило цену серебра относительно золота. Так, в конце 2017 года цена золота на международных рынках составляла около 1260 долл. за унцию, а серебра — 16 долл. Как видим, соотношение Au : Ag уже близко к 80!

В чистом виде золото и серебро слишком мягки, однако уже небольшие добавки других металлов (их называют лигатурными) придают золотым и серебряным монетам достаточную твердость. Чаще всего золото и серебро сплавляли с медью. Такой сплав намного тверже чистого металла. Химически чистое золото имеет желтый цвет. Червонный (т. е. красный цвет) придает золоту медь. «Червонное золото» — сплав золота с медью в отношении 9 : 1 — употребляется для чеканки монет.

Третьим монетным металлом была относительно дешевая медь. Она достаточно тверда, легко прокатывается в тонкие листы, хорошо штампуется, что позволяет передавать на монетах самые тонкие детали, довольно устойчива к коррозии, имеет хороший внешний вид. Во время штамповки медные монеты приобретают дополнительную твердость. В прошлом стоимость меди в монете тоже должна была соответствовать номиналу. Так появились огромные медные деньги — платы. Например, в Швеции при королеве Кристине (1632–1654) плата, соответствующая 10-далеровой серебряной монете, весила 19,5 кг!

Российские платы были поменьше; так, медный рубль 1725–1726 годов весил «всего» 1,64 кг (1/10 пуда), полтина — 0,82 кг, полполтины — 0,41 кг и т. д. Монеты-платы были специальными выпусками, отчеканенными в очень небольшом количестве экземпляров. Однако выпускавшиеся в России с 1758 по 1810 год (с небольшим перерывом) огромными тиражами медные пятаки тоже весили немало — более 50 г!

Очевидно, что серебряные монеты «вмещали» в себя меньше денег, чем золотые той же массы, а медные — еще меньше. Поэтому из серебра 900-й пробы чеканили (с 1886 года) только рубли, полтинники и полуполтинники (25 копеек), из низкопробного серебра 500- й пробы — монеты достоинством от 5 до 20 копеек, а из меди — мелкие монеты. И если положить рядом маленький серебряный пятачок 1810 года массой 1,2 г (диаметром 1,5 см) и большой и тяжелый медный пятак того же года массой 51,2 г (диаметром 4,5 см), сразу становится видна разница между стоимостью серебра и меди. Аналогично за небольшую золотую 10-рублевую «николаевскую» монету массой 8,6 г нужно было выложить 10 рублевых монет общей массой 200 г.

Большой вес медных денег приводил к значительным неудобствам. Вот яркий пример. В конце 1747 года М. В. Ломоносов написал свою самую знаменитую оду, посвященную шестилетию восшествия на престол Елизаветы Петровны. Часто цитируют строки из этой оды о том, что «может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать». Славословия Елизавете (впрочем, соответствующие жанру оды) настолько понравились императрице, что она повелела выдать автору 2000 руб. — огромную по тому времени сумму.

Однако в казне в тот момент серебра не оказалось, а ассигнации появились только при Екатерине II; пришлось выдать царский дар медью: Ломоносову доставили две подводы медных денег. Нетрудно подсчитать их вес. По именному указу 1730 года из 1 пуда меди чеканили монет (тогда это были денги и полушки) на 10 руб. Значит, 2000 «медных» рублей весили 200 пудов, или 3,2 тонны! Если бы Ломоносов жил лет на 150 позже, его награда весила бы «всего» 640 кг, так как с 1867 года из пуда меди медных монет чеканили уже на 50 руб. А если бы в елизаветинской казне нашлись две тысячи рублевых монет тех лет, они бы весили менее 52 кг.

И еще один любопытный факт, касающийся стоимости металла в монетах. Чтобы не возить по российским просторам огромные массы медных денег, Екатерина II в 1763 году приказала чеканить мелкие монеты для Сибири из «местной» меди, добываемой на Колывано-Воскресенском руднике (вблизи современного Новосибирска). Там же располагались медеплавильный завод и монетный двор.

Екатерине доложили, что медь из этого рудника содержала естественную примесь серебра (0,81%) и золота (0,036%) — уже тогда химия в России была на высоте. Их выделение из меди было в те времена малорентабельным, поэтому было решено зачислись стоимость золота и серебра в ценность сибирских медных денег. Поэтому из одного пуда колыванской меди чеканили «сибирских» монет (от полушки до 10 копеек) на 25 руб., тогда как общероссийских медных монет — только на 16 руб. Поэтому обычный российский пятак тех времен весит 51,19 г, а сибирский — 32,76 г, разница существенная!

Илья Леенсон,

канд. хим. наук, доцент Высшего химического колледжа РАН

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи

(Пока оценок нет)

(Пока оценок нет)