Сделать срез эпохи

Создатель и руководитель культурно-просветительского центра «Архэ» Алексей Сивухин:

— Что нового придумало «Архэ» на 2018 год?

— В феврале этого года мы наконец исполняем свою мечту — открываем филиал в Санкт-Петербурге. Пока, конечно, это всё будет не в таком объеме, как в Москве. До осени филиал будет работать три раза в неделю (один день — курс лекций, другие дни — разовые лекции). Но осенью мы надеемся увеличить свою активность и постепенно превратить площадку во второй полноценно функционирующий центр.

Что касается основной площадки в Москве — весь январь и часть февраля у нас посвящены подведению итогов в разных областях науки за 2017 год. Мы уже не первый год проводим подобные лекции, но в этом году значительно расширили список (это лекции по астрофизике, физике, лингвистике, антропологии и палеонтологии, социологии и археологии). Кроме того, мы вместе с режиссером документального и научно-популярного кино Дмитрием Завильгельским открываем киношколу.

В 2017 году у нас появился и так новый формат как «Научная дача», когда мы выезжаем вместе с группой слушателей и лектором за город и проводим два дня погружения в тему.

— Какие лекции считаете самыми успешными в 2017 году и почему?

— Одним из самых успешных проектов в 2017 году, я считаю, была конференция «Наука на полях», посвященная полевому сезону, которую мы провели вместе с «Котом Шрёдингера». Да, мы мало времени потратили на рекламу, поздно объявили, но прошло всё прекрасно. Теперь мы хотим провести ее в марте и уже основательно подготовиться. И проводить эту конференцию два раза в год.

Идей на самом деле очень много. Много нереализованных, про которые пока не хочется говорить. Но один очень важный для нас абсолютно некоммерческий проект мы надеемся начать активно реализовывать уже в этом полугодии. Это «История через личность». Попытка ухватить кусочек живой истории, истории науки, культуры и общества, сделать некий срез эпохи. Это записи бесед с людьми науки и культуры. Это хроника эпохи, история науки и культуры через призму рассказов людей науки и культуры.

Нам повезло, что в наше время еще живо поколение людей, которым уже за семьдесят и за восемьдесят, которые стоят у истоков нашей науки, несут в себе целую эпоху, историю XX века нашей страны. И в этом проекте критически значимо время: люди уходят. Поэтому нам так важно начать как можно быстрее. Мы будем искать на это финансирование, ну а пока в проект пойдут деньги от премии «За верность науке».

— Главная неудача прошедшего года (if any)?

Ну, а если говорить про неудачи, то каких-то совсем явных, наверное, не выделю. Многого не успели, многое сделали не так, как хотели. Так, мы всё еще не раскачали проект «МедПросвет», который, думаю, должен быть актуальным в нашем обществе. Никак не получается достучаться до «гуманитарной» аудитории. Количество курсов по гуманитарным наукам у нас немногим меньше, чем по естественным, но по количеству слушателей разница огромная.

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