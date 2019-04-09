ТрВ № 7 (276) за 2019 г.:

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 276 от 9 апреля 2019 года в PDF
Анонс номера
Вейвлеты Ингрид Добеши
Владимир Протасов про достижения еще одного лауреата международной премии L’Oréal — ЮНЕСКО «Для женщин в науке» — стр. 6
Новое о сверхновых
Алексей Левин беседует с Крейгом Уилером — лауреатом Премии Чемблисса в области астрономической литературы — стр. 7
От Малой Ляли до индийских морей
Светлана Михайлова о том, как прошла «Открытая лабораторная», — стр. 8
Правда о «бесцветных» языках
Юлия Черная и лингвист Наталья Кошкарёва о некоторых парадоксах языков коренных народов Сибири — стр. 10
Цу-е-фа: Математика и «вечный двигатель»
Александр Поддьяков продолжает разговор о поразительном явлении нетранзитивности — стр. 11
Книжная полка
Новые книги представляют Аркадий Тишков, Антон Нелихов, Юрий Угольников и Ревекка Фрумкина — стр. 14−15
Время, обратись!
В чудесах пресс-релизов разбираются Игорь Бурмистров и Владимир Лебедев — стр. 16