ТрВ № 7 (276) за 2019 г.:

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 276 от 9 апреля 2019 года в PDF

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Анонс номера

Вейвлеты Ингрид Добеши

Владимир Протасов про достижения еще одного лауреата международной премии L’Oréal — ЮНЕСКО «Для женщин в науке» — стр. 6

Новое о сверхновых

Алексей Левин беседует с Крейгом Уилером — лауреатом Премии Чемблисса в области астрономической литературы — стр. 7

От Малой Ляли до индийских морей

Светлана Михайлова о том, как прошла «Открытая лабораторная», — стр. 8

Правда о «бесцветных» языках

Юлия Черная и лингвист Наталья Кошкарёва о некоторых парадоксах языков коренных народов Сибири — стр. 10

Цу-е-фа: Математика и «вечный двигатель»

Александр Поддьяков продолжает разговор о поразительном явлении нетранзитивности — стр. 11

Книжная полка

Новые книги представляют Аркадий Тишков, Антон Нелихов, Юрий Угольников и Ревекка Фрумкина — стр. 14−15

Время, обратись!

В чудесах пресс-релизов разбираются Игорь Бурмистров и Владимир Лебедев — стр. 16

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