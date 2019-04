По поводу одного пресс-релиза, или Снова о динозаврах

Секс — это что-то новенькое,

или мы всегда этим занимались?

Михаил Жванецкий

В середине марта на портале МФТИ был опубликован пресс-релиз, озаглавленный «Физики обратили время вспять с помощью квантового компьютера«1. Неужели сбылась вековая мечта фантастов и скоро мы сможем путешествовать в прошлое и в деталях рассматривать чешую динозавров?

Читаем пресс-релиз: речь идет о манипуляциях с квантовой системой с целью заставить ее перейти в состояние, которое она имела в прошлом. Со ссылками на обратимость уравнения Шрёдингера. Где же тут обращение времени?

Обращаемся к первоисточнику — статье, напечатанной в журнале Scientific Reports2. Авторы приводят результаты рутинного численного моделирования на пятикубитном прототипе квантового компьютера, предоставленном компанией IBM для всех желающих попробовать, как эта машина работает. На простейшей системе из трех кубитов авторы проверяли утверждение, сделанное Вигнером еще на заре квантовой механики: если заменить фазу волновой функции квантовой системы на противоположную, то ее эволюция откатится назад. Авторы знак фазы изменили и убедились: кубиты IBM работают правильно. И никаких динозавров.

В общем, нам стыдно за пресс-службу родного МФТИ, которая в погоне за сенсацией опубликовала очевидную «клюкву», выдавая тривиальные результаты за открытие мирового масштаба. Хотя, конечно, всё зависит от критериев. Ибо успех превзошел все ожидания: пресс-релиз перепечатали многие интернет-издания. Правда, встречаются и трезвые комментарии. Например, на MIT Technology review: «Нет, ученые не могут так просто «обратить время» с помощью квантового компьютера«3. Или в блоге Скотта Ааронсона: «Можем ли мы повернуть время вспять до того, как начнется этот фестиваль?«4

Выпускники МФТИ

докт. физ.-мат. наук Игорь Бурмистров,

чл.- корр. РАН Владимир Лебедев

