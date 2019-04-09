Наступил век всеобщей «географизации» (внедрения географического мышления) населения. Волей-неволей, но каждый гражданин, беря в руки гаджеты с навигацией, картами, системами оповещения о климатических условиях и стихийных природных бедствиях, становится географом. Он организует свой бизнес в пространстве — мировом, национальном, региональном, планирует развитие хозяйства, пространственно оптимизирует природопользование, территориальную охрану природы и туризм. А сам при этом еще и путешествует, отдыхает, получая монетизируемые и немонетизируемые «бонусы местоположения», правильно организуемого пространственного развития мировой и национальной экономики, страны, региона.

Без географии «мы нигде», мы теряемся в изменчивом мире природы и освоенного человеком пространства. Нашей стране, для 2/3 территории которой еще в 1917 году не было адекватных географических карт, а географические открытия и первоописания продолжались почти весь ХХ век, очень повезло: чуть более ста лет назад в рамках Академии наук был создан Институт географии, который к своему вековому юбилею издал книгу «Век географии»1. В ней есть всё, чем богата современная российская географическая наука, в которой тысячелетние традиции плотно переплелись с суперсовременными технологиями космического зондирования Земли, геоинформационного анализа и цифрового картографирования, радиоуглеродного датирования и палеоклиматических реконструкций на основе изотопных методов высокого разрешения. Есть в ней то, что роднит ее с многочисленными «юбилейными» монографическими публикациями прошлых лет, — страницы истории развития исследований в институте и попытка полнее представить многообразие их направлений и тем. Здесь, к сожалению (а может быть, к радости читателя) представлена лишь небольшая, но самая интересная и увлекательная, на взгляд редакторов и составителей, часть исследовательских проектов института (по нашим оценкам, 20−25%). Но главное достоинство издания — есть в нем то, что отличает нашу книгу от бесчисленного потока публикаций современной географической тематики: относительно популярно в ней дан «срез» актуальной географии с акцентами на наиболее прорывные и востребованные обществом темы исследований института, а в специальном разделе «География-2050» показана перспектива исследований географов. Что особенно важно и удивительно, практически во всех разделах прослеживается мысль о единстве нашей науки, ее «экономического» и «физического» крыльев, ее общественном характере, но выделяется и мысль о перспективности новых методов исследований, которые способны поднять географию до недосягаемых высот, и о самых «быстрых» и востребованных векторах изучения Земли, природы, общества.

Вспоминаю себя мальчишкой и понимаю, что если бы мне в те годы попалась эта книга, я бы читал ее, не отрываясь. Во-первых, с удовольствием «проглотил» бы главы про изменения климата: как человек меняет его, как можно реконструировать климат, используя разные методы анализа; что дает изучение «климатической летописи Земли», зашифрованной в ледяном керне, полученном при бурении льда в Антарктиде в районе озера Восток или на вершине Эльбруса; как меняется климат Арктики, где сокращается не только площадь многолетнего морского льда, но ледников на архипелагах. Во-вторых, любого — и технократа, и гуманитария — захватила бы в книге интрига географического изучения таких компонентов природы, как первобытный человек на севере Евразии, рельеф на равнинах и в горах, почвы, у которых, оказывается, есть «память», фиксирующая все изменения условий существования экосистемы, и, наконец, птиц, географию миграции которых сотрудники института изучают многие десятилетия, а последние годы еще и с помощью специальных спутниковых микродатчиков GPS-GSM для мониторинга перелета в онлайн-режиме. В-третьих, интересно было бы прочитать (может быть, даже с карандашом в руке, чтобы выделить технические детали) главу об изотопных исследованиях в гео­графии и в смежных с ней науках и узнать, что в современной географии теперь ни шагу без того, чтобы по стабильным или радиоактивным изотопам оценить возраст и изменения изучаемого объекта — почвы, торфа, ископаемой древесины, костей человека и животных и др. С огромной пользой в этом направлении в последние годы идет активное сотрудничество географов и археологов, а развивает эти методы в институте лаборатория радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии. Наконец, по сути детективные сюжеты представлены в семи главах книги, посвященных проблемам современного природопользования («Человек и вода», «Лес против поля…»), пространственной мобильности населения (миграциям), проблемам взаимной адаптации москвичей и приезжих, российскому пограничью, географии глобальной сети Интернет и пространственному анализу мировых религий в эпоху глобализации. Хочется даже написать «и этим тоже занимается география», но на самом деле именно этими проблемами активно занимаются научные подразделения экономико-географического крыла института. А еще и многими другими, о которых, может быть, и не написано подробно в книге, но про них с интересом говорит научная общественность, их сюжеты ложатся в основу публикаций в отечественных и зарубежных высокорейтинговых журналах, докладов на семинарах и конференциях, используются в экспертных заключениях, подготовленных сотрудниками института, а также материалах теле- и радиопередач, печатных и интернет-изданий.

У отечественной географии, у ее ведущего академического института ясное и прогнозируемое будущее. Вечно древняя и одновременно молодая наука востребована, развивается. Мир меняется, и нужно постоянно изучать его изменения и пространственные закономерности — природы, хозяйства, общества. Иначе страна, ее население и хозяйство могут оказаться «за бортом», не успев адаптироваться к этим изменениям, не научившись противостоять современным вызовам и угрозам — климатическим, экологическим, глобализационным, экономическим, социальным, геополитическим… Книга именно об этом и немного о судьбе и о будущем нашей науки. Не верите — прочитайте! Приглашаем вас в мир книги «Век географии». Авторы — ведущие сотрудники Института географии РАН, те, что приняли эстафету от академических географов России ХХ века и создают географическую науку XXI века, ждут живой реакции: что непонятно — объяснят, что недосказано — доскажут, а про то, что вызывает сомнения, поспорят и пригласят к дискуссии.

Аркадий Тишков,

чл.-корр. РАН, зам. директора Института географии РАН

1 Век географии. Под ред. В. М. Котлякова, О. Н. Соломиной, А. А. Тишкова, В. А. Колосова. Институт географии РАН, Русское географическое общество, Российский учебник. М.: Дрофа — 2018.

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