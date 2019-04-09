«Микросупергерои» — это не Человек-муравей, Оса или другие персонажи комиксов; книга Ольги Посух посвящена тихоходкам — существам вполне реальным, с которыми каждый из нас может познакомиться (как именно — об этом в книге). Тихоходки действительно благодаря своей необычайной живучести приобрели в последнее время необыкновенную популярность, превратились в постоянных героев научных и околонаучных мемов (чего стоят хотя бы мульт­фильмы о приключениях Капитана Тихоходки), но вот героями детской книги становятся, кажется, впервые. Да, книга Ольги Посух предназначена именно детям, что не удивительно, ведь вышла она в издательстве, специализирующемся именно на детской литературе. Хотя были в истории «Самоката» смелые и интересные эксперименты — здесь, например, издавались книги совсем не детских поэтов Дмитрия Авалиани и Ивана Ахметьева, и нельзя также не отметить изданный «Самокатом» комикс об истории феминизма «Свобода, равенство, сестринство», который вышел в России с пометкой аж «18+». Да, эксперименты «Самокату» не чужды, но все-таки это главным образом издательство именно детское, специализирующееся на детской литературе. «Микросупергерои» — книга для детей, но подготовленная специалистом.

Ольга Посух — человек уникальный: ученый, популяризатор науки, она к тому же и замечательный художник — уже несколько лет в Сети и научно-популярных изданиях можно смотреть и читать ее комиксы и иллюстрации, ­посвященные, скажем, тому, как ориентируются в пространстве ­рукокрылые (из комикса можно было, например, узнать что у летучих мышей «в голове бублик», что это значит — об этом читайте собственно в комиксе).

Однако, при всех несомненных талантах, книг для детей за Ольгой не числилось, так что работа с издательством стала для нее совершенно новым опытом. Подчеркну еще раз: «Микросупергерои» — не комикс, здесь нет раскадровки на отдельные фрагменты-окошки, в которых происходит действие (собственно и действия здесь тоже особого нет), это именно детская иллюстрированная книга, состоящая из картинок настолько же, насколько из текста (каждая отдельная страница или отдельный разворот здесь являются отдельной иллюстрацией). Мрачный, «шершавый», даже «грязный» стиль книги, страницы которой порой кажутся почти целиком состоящими из оттенков серого, причем оттенков нарочито мрачных, напоминающих цвета не слишком изысканных цементных и бетонных смесей, может показаться совсем неподходящим для детских книг… Во всяком случае, он ну никак не согласуется со всё еще господствующей модой на максимально яркие, «веселые» детские книги…

И всё же получилось интересно, не то чтобы я посоветовал знакомить детей-дошкольников с удивительным миром тихоходок, хотя, кто знает, может быть, тихоходки когда-нибудь и потеснят динозавров в детских фантазиях, играх; и в магазинах игрушек пластмассовая тихоходка будет такой же обыденностью, как и какой-нибудь динозавр-трансформер! И всё же некоторые фрагменты мне кажутся для дошкольников сложноватыми. Кого смело можно знакомить с книгой — так это учеников младшего и среднего школьного возраста. В книге можно ­будет ­коротко узнать о том, когда и кто открыл этих удивительных существ, об их ­долгой истории, строении, о том, где они обитают, чем питаются (здесь юного читателя ждет главное разочарование — жители мхов не обязательно придерживаются исключительно вегетарианской диеты — среди них есть и такие, что вполне могут питаться другими тихоходками). Разумеется, рассказывает Ольга и о невероятных способностях тихоходок к выживанию и биологических основах этих способностей: о том, чем тихоходка похожа и чем отличается от семян растений, или о том, как иногда тихоходки превращаются в «бочонки».

К достоинствам книги следует отнести и то, что она сделана с юмором: например, перед нами разворачивается лента испытаний, которым подвергали тихоходок (вроде замораживания, помещения в вакуум и т. д. ). По мере прохождения этого сложного и извилистого пути бодрая и, можно сказать, воодушевленная вначале тихоходка приходит во всё более утомленное состояние (опять же это не единственная шутка в книге).

Итак, на мой взгляд, для юного биолога книга будет весьма полезна и занимательна. Если вас не отпугивают серые мрачные цвета, рекомендую ее приобрести.

Юрий Угольников

Главу из книги см. на elementy.ru/bookclub/book/874/Mikrosupergeroi_Samyy_zhivuchiy

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи