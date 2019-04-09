«Открытая лабораторная»: от Малой Ляли до самых до окраин

9 февраля в России и еще 29 странах прошла «Открытая лабораторная» (openlaba.com), научно‐​популярная акция по проверке знаний в области естественных наук. Какие города были самыми активными и кто оказался самым умным? Какие планы у основателей проекта? 28 марта в парке «Зарядье» подвели итоги «Лабы».

Портрет участника

В этом году «Открытая лабораторная» объединила больше 100 тыс. участников из 30 стран. Впервые она проходила не только на русском, но и на других языках. Иностранных участников — 8%, большинство из них — жители Казахстана, на втором месте Индия.

Пройти тест можно было и через Интернет, состав онлайн‐​участников — 75 тыс. человек, в то время как оффлайн на вопросы ответили 25 тыс. человек. По словам научного редактора акции, математика, автора заданий «Лабы» Владимира Губайловского, «онлайн — „Лаба“ для бедных: любой может пройти тест сколько угодно раз. Это дало большую погрешность в статистике: получилось дикое количество людей, которые прошли все задания. В оффлайне такого нет…» Кроме того, среди онлайновых «лаборантов» (так организаторы называют участников опроса, в то время как те, кто читает вопросы и ведет обсуждение, числятся «завлабами») обнаружен Алексей Старобинский — российский ученый‐​астрофизик, действительный член РАН, один из создателей современной теории рождения Вселенной — теории инфляции. Он набрал максимальный балл. «Есть некоторая вероятность, что зашел не он, — допустил Губайловский, — но адрес его».

Несмотря на искажение статистических данных, которые возникают из‐​за того, что некоторые онлайн‐​участники проходят «Лабу» по несколько раз, устроители акции не планируют ужесточить условия, чтобы засчитывался только один результат. «Мы работаем не ради статистики, а чтобы повысить интерес к науке, чтобы люди могли проверить знания и найти ответы на все вопросы», — сказал руководитель акции ­Евгений ­Насыров.

Если говорить о численном составе «лаборантов» этого года, то женщин больше, чем мужчин: 55% к 45%. Организаторы объясняют это большей дисциплинированностью первых. Средний возраст участников — 20 лет, большинство — школьники 16–17 лет и студенты младших курсов.

В этом году столицей «Лабы» стал Екатеринбург, где тест проходили 12% от числа всех участников акции. В Свердловской области участвовали жители городов, которые признаны самыми экзотическими местами проведения акции в этом году: Новая Ляля, Губаха, Асбест, Красноуфимск. В Свердловской области было порядка 30 площадок в 13 городах, помимо самого Екатеринбурга. На втором месте по количеству площадок — Омск. Ростов‐​на‐​Дону отличился масштабностью: там были площадки, где «Лабу» писали по несколько сот человек. Этот город уникален еще и тем, что там была самая молодая аудитория — больше 70% школьники. Приятной неожиданностью для организаторов стала активность лаборантов в Улан‐​Удэ, здесь в работу включился местный университет и привлек много участников.

Стимулы и мотивация

Что привлекает участников? Почему с каждым годом «Лаба» становится всё более массовой акцией? На всех площадках раздавали сувениры с символикой «Открытой лаборатории» — значки, наклейки с характерными слоганами: «Сопротивляйся, как Ом», «Внезапный, как челябинский метеорит», «Притягательный, как черная дыра» и т. п. Самым результативным «лаборантам» вручили научно‐​популярные книги; некоторые площадки готовили свои призы и сувениры, чтобы поощрить не только победителей, но и участников. Еще один мотивирующий момент — дополнительная программа после акции. Каждая площадка придумывает что‐​то свое: научные шоу, лекции, кинопоказы. Так что «Лаба» превращается в мини‐​фестиваль науки, который на некоторых площадках длится 5–6 часов.

Но, конечно, главным остаются не призы и шоу, а сама акция — возможность проверить собственные научные знания, расстаться с устоявшимися мифами, узнать новое из мира науки. Основатель и учредитель «Открытой лабораторной» бизнесмен и меценат Роман Авдеев проходил тест вместе со своими детьми. «Это вопросы не на знание, а на критичное мышление, логику, — считает он. — „Лаба“ порождает интерес к обсуждению, и дети, и я узнали много нового. Потом каждый из нас искал ответы на вопросы в Интернете, чтобы убедиться в своей правоте или выяснить то, что нам было неизвестно. Главное, что никто не остался равнодушным, акция в каждом из нас пробудила интерес к дальнейшему познанию».

Научная грамотность

Пройдя тест, участники акции сразу не расходятся. Начинается самое, пожалуй, интересное: «завлаб» зачитывает результаты тестов и комментирует их. В ходе обсуждения выясняется, что многие вопросы объективно имеют разные ответы в зависимости от уровня развития науки. Так, вопрос «Восстанавливаются ли нервные клетки?» сегодня относится к области научных мифов. Современные нейрофизиологические исследования доказали, что нервные клетки восстанавливаются. А несколько десятилетий назад научное знание было совершенно иным. «Когда мы придумывали эту акцию, первым слоганом было „­Проверь свою картину мира“, — рассказала соавтор „Открытой лабораторной“ Ольга Орлова. — Научная грамотность — это то, насколько представления человека о мире соответствуют современным научным знаниям. Почти в каждой научной области есть ­прорывы. То, что 30 лет назад нам рассказывали в школе, к сегодняшнему дню могло измениться. Поэтому изначально эта акция была для взрослых. И это же ответ на вопрос, почему школьники часто лучше справляются с тестом: у них голова не забита старыми установками и мифами, к которым привыкли взрослые».

«Школьники отвечали в среднем лучше, чем взрослые, — подтверждает Евгений Насыров. — Тут может быть только две причины: первая — что школьники более опытные в прохождении тестов, викторин, квизов и так далее. И это формальная сторона вопроса. Но нам кажется, что у них, что называется, более „свежие“ мозги: они меньше смотрят телевизор и поэтому чуть меньше подвержены каким‐​то мифам, которые идут в том числе из рекламы, маркетинга».

Вопросы охватывают разные сферы: химию, физику, биологию, географию, историю. «Нет человека, который был бы специалистом по всем этим вопросам, — говорит Владимир Губайловский. — Если даже вы химик или физик, „налажаете“ в географии. Хотя бы в части вопросов вы будете опираться на интуицию, на собственные представления. Научная грамотность — это умение говорить научным языком на неизвестные вам темы». «Цель акции — не проверить знания в биологии или физике, остаточные со школьных и институтских лет, а проверить, насколько человек критично мыслит, насколько он понимает суть вопроса», — считает Евгений Насыров.

Лаборант из детского сада

Итак, больше всего участников — из числа старших школьников и студентов младших курсов. У них всё в порядке с научной грамотностью: многое они знают, а там, где не знают, — догадываются, опираясь на интуицию, собственные научные представления и логику. Среди участников зарегистрированы средние и даже младшие школьники. А вот дошколят не было: для них это пока слишком сложно. Однако организаторы «Лабы» думают и над тем, как заинтересовать и привлечь к акции более юных «лаборантов».

Уже в этом месяце планируется запуск первого совместного теста «Лабы» и мультсериала «Фиксики». «Я горжусь, что мы начали сотрудничать с этим прекрасным проектом, — сказал продюсер мультсериала „Фиксики“, член координационного совета проекта „Всенаука“ Георгий Васильев. — Однако просто перенести его технологию на аудиторию „Фиксиков“ не получится. Невозможно просто дать детям трех‐​пяти лет тест и попросить поставить галочки. Нужно предложить им что‐​то другое, более соответствующее возрасту. Желательно, чтобы не требовалось читать и писать. Надо искать другие формы: мобильные приложения, картинки, чтобы в такой форме задавать вопросы».

От создателей «Лабы»

В феврале 2019 года «Открытая лабораторная» получила премию «За верность науке», которую учредили Министерство науки и высшего образования, Министерство просвещения, Российская академия наук и МГУ. Организаторы Всероссийской премии отмечают, что за три года акция стала самым крупным мероприятием по проверке научной грамотности населения.

25 апреля создатели «Лабы» запускают еще одну просветительскую акцию — «Генетическая лабораторная», которая пройдет в Международный день ДНК. Любой желающий сможет проверить свои знания в этой области, а заодно узнать, действительно ли в ближайшие годы нас ждут армии генно‐​модифицированных людей, крыс и лабораторных свиней? Какие болезни можно «вырезать» из ДНК, а какие — нет? И когда редактирование генов станет обычной процедурой? После прохождения теста опытные «завлабы» — ведущие ученые и популяризаторы науки — разберут вопросы и расскажут о том, насколько сильно мы зависим от наших генов, готово ли человечество «исправлять» своих потомков и надо ли бояться экспериментов с ДНК.

Светлана Михайлова

Фото пресс‐​службы акции

«Открытая лабораторная»

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