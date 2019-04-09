«Открытая лабораторная»: от Малой Ляли до самых до окраин

9 февраля в России и еще 29 странах прошла «Открытая лабораторная» (openlaba.com), научно‐популярная акция по проверке знаний в области естественных наук. Какие города были самыми активными и кто оказался самым умным? Какие планы у основателей проекта? 28 марта в парке «Зарядье» подвели итоги «Лабы».
Портрет участника
В этом году «Открытая лабораторная» объединила больше 100 тыс. участников из 30 стран. Впервые она проходила не только на русском, но и на других языках. Иностранных участников — 8%, большинство из них — жители Казахстана, на втором месте Индия.
Пройти тест можно было и через Интернет, состав онлайн‐участников — 75 тыс. человек, в то время как оффлайн на вопросы ответили 25 тыс. человек. По словам научного редактора акции, математика, автора заданий «Лабы» Владимира Губайловского, «онлайн — „Лаба“ для бедных: любой может пройти тест сколько угодно раз. Это дало большую погрешность в статистике: получилось дикое количество людей, которые прошли все задания. В оффлайне такого нет…» Кроме того, среди онлайновых «лаборантов» (так организаторы называют участников опроса, в то время как те, кто читает вопросы и ведет обсуждение, числятся «завлабами») обнаружен Алексей Старобинский — российский ученый‐астрофизик, действительный член РАН, один из создателей современной теории рождения Вселенной — теории инфляции. Он набрал максимальный балл. «Есть некоторая вероятность, что зашел не он, — допустил Губайловский, — но адрес его».
Несмотря на искажение статистических данных, которые возникают из‐за того, что некоторые онлайн‐участники проходят «Лабу» по несколько раз, устроители акции не планируют ужесточить условия, чтобы засчитывался только один результат. «Мы работаем не ради статистики, а чтобы повысить интерес к науке, чтобы люди могли проверить знания и найти ответы на все вопросы», — сказал руководитель акции Евгений Насыров.
Если говорить о численном составе «лаборантов» этого года, то женщин больше, чем мужчин: 55% к 45%. Организаторы объясняют это большей дисциплинированностью первых. Средний возраст участников — 20 лет, большинство — школьники 16–17 лет и студенты младших курсов.
В этом году столицей «Лабы» стал Екатеринбург, где тест проходили 12% от числа всех участников акции. В Свердловской области участвовали жители городов, которые признаны самыми экзотическими местами проведения акции в этом году: Новая Ляля, Губаха, Асбест, Красноуфимск. В Свердловской области было порядка 30 площадок в 13 городах, помимо самого Екатеринбурга. На втором месте по количеству площадок — Омск. Ростов‐на‐Дону отличился масштабностью: там были площадки, где «Лабу» писали по несколько сот человек. Этот город уникален еще и тем, что там была самая молодая аудитория — больше 70% школьники. Приятной неожиданностью для организаторов стала активность лаборантов в Улан‐Удэ, здесь в работу включился местный университет и привлек много участников.
Стимулы и мотивация
Что привлекает участников? Почему с каждым годом «Лаба» становится всё более массовой акцией? На всех площадках раздавали сувениры с символикой «Открытой лаборатории» — значки, наклейки с характерными слоганами: «Сопротивляйся, как Ом», «Внезапный, как челябинский метеорит», «Притягательный, как черная дыра» и т. п. Самым результативным «лаборантам» вручили научно‐популярные книги; некоторые площадки готовили свои призы и сувениры, чтобы поощрить не только победителей, но и участников. Еще один мотивирующий момент — дополнительная программа после акции. Каждая площадка придумывает что‐то свое: научные шоу, лекции, кинопоказы. Так что «Лаба» превращается в мини‐фестиваль науки, который на некоторых площадках длится 5–6 часов.
Но, конечно, главным остаются не призы и шоу, а сама акция — возможность проверить собственные научные знания, расстаться с устоявшимися мифами, узнать новое из мира науки. Основатель и учредитель «Открытой лабораторной» бизнесмен и меценат Роман Авдеев проходил тест вместе со своими детьми. «Это вопросы не на знание, а на критичное мышление, логику, — считает он. — „Лаба“ порождает интерес к обсуждению, и дети, и я узнали много нового. Потом каждый из нас искал ответы на вопросы в Интернете, чтобы убедиться в своей правоте или выяснить то, что нам было неизвестно. Главное, что никто не остался равнодушным, акция в каждом из нас пробудила интерес к дальнейшему познанию».
Научная грамотность
Пройдя тест, участники акции сразу не расходятся. Начинается самое, пожалуй, интересное: «завлаб» зачитывает результаты тестов и комментирует их. В ходе обсуждения выясняется, что многие вопросы объективно имеют разные ответы в зависимости от уровня развития науки. Так, вопрос «Восстанавливаются ли нервные клетки?» сегодня относится к области научных мифов. Современные нейрофизиологические исследования доказали, что нервные клетки восстанавливаются. А несколько десятилетий назад научное знание было совершенно иным. «Когда мы придумывали эту акцию, первым слоганом было „Проверь свою картину мира“, — рассказала соавтор „Открытой лабораторной“ Ольга Орлова. — Научная грамотность — это то, насколько представления человека о мире соответствуют современным научным знаниям. Почти в каждой научной области есть прорывы. То, что 30 лет назад нам рассказывали в школе, к сегодняшнему дню могло измениться. Поэтому изначально эта акция была для взрослых. И это же ответ на вопрос, почему школьники часто лучше справляются с тестом: у них голова не забита старыми установками и мифами, к которым привыкли взрослые».
«Школьники отвечали в среднем лучше, чем взрослые, — подтверждает Евгений Насыров. — Тут может быть только две причины: первая — что школьники более опытные в прохождении тестов, викторин, квизов и так далее. И это формальная сторона вопроса. Но нам кажется, что у них, что называется, более „свежие“ мозги: они меньше смотрят телевизор и поэтому чуть меньше подвержены каким‐то мифам, которые идут в том числе из рекламы, маркетинга».
Вопросы охватывают разные сферы: химию, физику, биологию, географию, историю. «Нет человека, который был бы специалистом по всем этим вопросам, — говорит Владимир Губайловский. — Если даже вы химик или физик, „налажаете“ в географии. Хотя бы в части вопросов вы будете опираться на интуицию, на собственные представления. Научная грамотность — это умение говорить научным языком на неизвестные вам темы». «Цель акции — не проверить знания в биологии или физике, остаточные со школьных и институтских лет, а проверить, насколько человек критично мыслит, насколько он понимает суть вопроса», — считает Евгений Насыров.
Лаборант из детского сада
Итак, больше всего участников — из числа старших школьников и студентов младших курсов. У них всё в порядке с научной грамотностью: многое они знают, а там, где не знают, — догадываются, опираясь на интуицию, собственные научные представления и логику. Среди участников зарегистрированы средние и даже младшие школьники. А вот дошколят не было: для них это пока слишком сложно. Однако организаторы «Лабы» думают и над тем, как заинтересовать и привлечь к акции более юных «лаборантов».
Уже в этом месяце планируется запуск первого совместного теста «Лабы» и мультсериала «Фиксики». «Я горжусь, что мы начали сотрудничать с этим прекрасным проектом, — сказал продюсер мультсериала „Фиксики“, член координационного совета проекта „Всенаука“ Георгий Васильев. — Однако просто перенести его технологию на аудиторию „Фиксиков“ не получится. Невозможно просто дать детям трех‐пяти лет тест и попросить поставить галочки. Нужно предложить им что‐то другое, более соответствующее возрасту. Желательно, чтобы не требовалось читать и писать. Надо искать другие формы: мобильные приложения, картинки, чтобы в такой форме задавать вопросы».
От создателей «Лабы»
В феврале 2019 года «Открытая лабораторная» получила премию «За верность науке», которую учредили Министерство науки и высшего образования, Министерство просвещения, Российская академия наук и МГУ. Организаторы Всероссийской премии отмечают, что за три года акция стала самым крупным мероприятием по проверке научной грамотности населения.
25 апреля создатели «Лабы» запускают еще одну просветительскую акцию — «Генетическая лабораторная», которая пройдет в Международный день ДНК. Любой желающий сможет проверить свои знания в этой области, а заодно узнать, действительно ли в ближайшие годы нас ждут армии генно‐модифицированных людей, крыс и лабораторных свиней? Какие болезни можно «вырезать» из ДНК, а какие — нет? И когда редактирование генов станет обычной процедурой? После прохождения теста опытные «завлабы» — ведущие ученые и популяризаторы науки — разберут вопросы и расскажут о том, насколько сильно мы зависим от наших генов, готово ли человечество «исправлять» своих потомков и надо ли бояться экспериментов с ДНК.
Светлана Михайлова
Фото пресс‐службы акции
«Открытая лабораторная»