Читая Юрия Слёзкина

09.04.2019 / № 276 / с. 15 /  Ревекка Фрумкина /  Книжная полка / 157 просм., 21 — сегодня /  Комментариев нет

Ревекка Фрумкина
Ревекка Фрумкина

Книга американского историка Юрия Слёзкина «Дом правительства» недавно вышла в русском переводе в издательстве Corpus.

Известное московское здание благодаря роману Юрия Трифонова с некоторых пор стали называть «Дом на набережной», а не «Дом правительства», как это было привычно в течение нескольких десятилетий.

Дом правительства. Сага о русской революции. — М.: Corpus, 2019. Книга вошла в число лучших книг года The New York Times, The Guardian, The Economist, The Spectator, Le Monde, литературного приложения Times и London Review of Book. Лауреат премий PROSE Award (2018), George L. Mosse Prize (2018), Norris and Carol Hundley Award (2018) (corpus.ru/products/urij-slezkin-dom-pravitelstva.htm)
Дом правительства. Сага о русской революции. — М.: Corpus, 2019. Книга вошла в число лучших книг года The New York Times, The Guardian, The Economist, The Spectator, Le Monde, литературного приложения Times и London Review of Book. Лауреат премий PROSE Award (2018), George L. Mosse Prize (2018), Norris and Carol Hundley Award (2018) (corpus.ru/products/urij-slezkin-dom-pravitelstva.htm)

Я не могу воспринимать книгу Слёзкина как литературу — для меня всё, рассказанное там, происходило в каком-то мучительном безвременье… А ведь я не то, чтобы заглядывала в Дом правительства — я туда приходила систематически в течение — по меньшей мере — целого учебного года. В этом доме в обычной отдельной (!) квартире жил с мамой и младшим братом мой ровесник и коллега, математик, занимавшийся теорией вероятностей.

Рискну настоятельно советовать читать эту книгу подряд, несмотря на ее объем, — разумеется, читатель может «по ходу дела» что-то пропустить, однако решительно не стоит делать этот выбор заранее.

В конце 1950-х — начале 1960-х математики всерьез заинтересовались «новой лингвистикой»; перспективы автоматического анализа текста (тогда это называлось «машинный перевод») считались многообещающими. Сегодня я думаю. что лингвисты от этого временного «союза» выиграли много больше математиков…

Я тоже кое-что удачно «придумала», получив от своих коллег определенный кредит уважения, которого (именно кредита) хватило на множество совместных работ и несколько научных конференций. Я тогда осваивала возможности описания некоторых статистических закономерностей, свойственных языку и тексту, что мне без помощи профессионала было недоступно. А поскольку мы с мужем жили не просто в «коммуналке», но в выгородке из комнаты его родителей, то математикой мы занимались в доме моего коллеги.

Юрий Слёзкин («Википедия»)
Юрий Слёзкин («Википедия»)

Его квартиру я помню в немалой степени потому, что, не будучи заброшенной, она выглядела «ничьей». Я не помню ни кухонной утвари, хотя время от времени мы ели и, конечно же, на кухне; ни книжных шкафов, хотя книги в этом доме были и их было немало; ни каких-либо «дамских» побрякушек, хотя мать моего приятеля была привлекательной женщиной средних лет; ни «детских» вещей — будь то игрушки, «непарные» варежки или носки…

Эта «необжитость» мне запомнилась именно в силу своей нетипичности для обычного московского жилья. В одних домах было прибрано, но бедно; изредка могло быть и богато; но чаще всего было тесно, заведомо не прибрано и скорее уютно.

У моего приятеля уж точно было просторно, точнее говоря, пусто.

Пустота в комнатах меня всегда пугала — видимо, безотчетно я воспринимала ­пустоту как след исчезновения.

Страшно — это не когда средь бела дня вдруг почему-то падает и разбивается старинное зеркало. Страшно жить в доме, откуда вдруг исчезло зеркало. Но почему в самом начале последнего романа Трифонова — ­«Исчезновение» — разбивается зеркало?.. Этого мы уже никогда не узнаем.

Возможные намеки я искала у Слёзкина — пока не нашла…

Ревекка Фрумкина

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Оценить: 
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
 
 

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить