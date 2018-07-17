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ТрВ №14 (258) за 2018 г.: Первый крик нейтринной астрономии

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Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 258 от 17 июля 2018 года в PDF

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Анонс номера

Сахаров против айсберга холодной войны
Полвека «Размышлениям…» Андрея Сахарова. Вспоминает Геннадий Гореликстр. 2–3

Темна энергия во облацех
О величайшей загадке рассказывает Валерий Рубаковстр. 4–5

Аты-баты, шли юннаты…
Наталия Демина беседует с руководителем летней школы «Пилигрим» Иннокентием Мироновым стр. 6

На пляже и в огороде
С нашими мелкими соседями знакомятся Сергей Ижевский и Никита Вихрев стр. 89

Сага о форсайте
Об истории и современной науке Юлия Черная беседует с Вадимом Журавлёвым стр. 1011

Эффект границы
Александр Себенцов рассказывает Ольге Орловой, чем заняты современные географы, стр. 1213

Книжного полку прибыло
Книжная полка ТрВНаука стр. 1415

В плену Интернета
Наблюдения лингвиста Ирины Фуфаевой стр. 16

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