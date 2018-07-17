ТрВ №14 (258) за 2018 г.: Первый крик нейтринной астрономии
Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 258 от 17 июля 2018 года в PDF
Анонс номера
Сахаров против айсберга холодной войны
Полвека «Размышлениям…» Андрея Сахарова. Вспоминает Геннадий Горелик — стр. 2–3
Темна энергия во облацех
О величайшей загадке рассказывает Валерий Рубаков — стр. 4–5
Аты-баты, шли юннаты…
Наталия Демина беседует с руководителем летней школы «Пилигрим» Иннокентием Мироновым — стр. 6
На пляже и в огороде
С нашими мелкими соседями знакомятся Сергей Ижевский и Никита Вихрев — стр. 8–9
Сага о форсайте
Об истории и современной науке Юлия Черная беседует с Вадимом Журавлёвым — стр. 10–11
Эффект границы
Александр Себенцов рассказывает Ольге Орловой, чем заняты современные географы, — стр. 12–13
Книжного полку прибыло
Книжная полка ТрВ— Наука — стр. 14–15
В плену Интернета
Наблюдения лингвиста Ирины Фуфаевой — стр. 16
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Метки: #258, trv, Архив, газета, Максим Борисов
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