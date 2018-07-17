ТрВ №14 (258) за 2018 г.: Первый крик нейтринной астрономии

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 258 от 17 июля 2018 года в PDF

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Анонс номера

Сахаров против айсберга холодной войны

Полвека «Размышлениям…» Андрея Сахарова. Вспоминает Геннадий Горелик — стр. 2–3

Темна энергия во облацех

О величайшей загадке рассказывает Валерий Рубаков — стр. 4–5

Аты-баты, шли юннаты…

Наталия Демина беседует с руководителем летней школы «Пилигрим» Иннокентием Мироновым — стр. 6

На пляже и в огороде

С нашими мелкими соседями знакомятся Сергей Ижевский и Никита Вихрев — стр. 8–9

Сага о форсайте

Об истории и современной науке Юлия Черная беседует с Вадимом Журавлёвым — стр. 10–11

Эффект границы

Александр Себенцов рассказывает Ольге Орловой, чем заняты современные географы, — стр. 12–13

Книжного полку прибыло

Книжная полка ТрВ— Наука — стр. 14–15

В плену Интернета

Наблюдения лингвиста Ирины Фуфаевой — стр. 16

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