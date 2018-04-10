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Всё пучком

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Юрий Баевский, организатор интересных научно-популярных мероприятий в Нижнем Новгороде, перелистывал подшивки ТрВ-Наука разных лет и написал такие лимерики из заголовков газетных статей.

История, или О чем я мечтаю
Тост за целостную картину мира

* * *

Какая музыка звучала!
Реальность должна быть важнее пиара

* * *

Жук врать не будет
Как птицы утратили фаллос
Премия за мягкость
и жесткость
диффуров
Малость
Норные песни
В центре первооснов
Геология и эволюция
Чем пахнет кровь

* * *

Сердца стучат,
мозги не заплывают
Ни один лингвист не угадает…
Откуда взялась Вселенная
Арнольд, гёмбёц и черепаха

* * *

Всё пучком
Надобно повторять:
Рассуждения о роге
единорога,
Любовный жар
миноги,
Пернатый букварь,
Блоги

* * *

Как начать науку с нуля
Перебирая поэтический гербарий
Услышать голос ученых
О бубликах, бабушках и корректирующих кодах

* * *

Надобно повторять
Четверги с чесночком

* * *

Физика вина
Путь к разгадке
Кембрийского взрыва

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