Юрий Баевский , организатор интересных научно-популярных мероприятий в Нижнем Новгороде, перелистывал подшивки ТрВ-Наука разных лет и написал такие лимерики из заголовков газетных статей.

История, или О чем я мечтаю

Тост за целостную картину мира

* * *

Какая музыка звучала!

Реальность должна быть важнее пиара

* * *

Жук врать не будет

Как птицы утратили фаллос

Премия за мягкость

и жесткость

диффуров

Малость

Норные песни

В центре первооснов

Геология и эволюция

Чем пахнет кровь

* * *

Сердца стучат,

мозги не заплывают

Ни один лингвист не угадает…

Откуда взялась Вселенная

Арнольд, гёмбёц и черепаха

* * *

Всё пучком

Надобно повторять:

Рассуждения о роге

единорога,

Любовный жар

миноги,

Пернатый букварь,

Блоги

* * *

Как начать науку с нуля

Перебирая поэтический гербарий

Услышать голос ученых

О бубликах, бабушках и корректирующих кодах

* * *

Надобно повторять

Четверги с чесночком

* * *

Физика вина

Путь к разгадке

Кембрийского взрыва

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