Всё пучком
Юрий Баевский, организатор интересных научно-популярных мероприятий в Нижнем Новгороде, перелистывал подшивки ТрВ-Наука разных лет и написал такие лимерики из заголовков газетных статей.
История, или О чем я мечтаю
Тост за целостную картину мира
* * *
Какая музыка звучала!
Реальность должна быть важнее пиара
* * *
Жук врать не будет
Как птицы утратили фаллос
Премия за мягкость
и жесткость
диффуров
Малость
Норные песни
В центре первооснов
Геология и эволюция
Чем пахнет кровь
* * *
Сердца стучат,
мозги не заплывают
Ни один лингвист не угадает…
Откуда взялась Вселенная
Арнольд, гёмбёц и черепаха
* * *
Всё пучком
Надобно повторять:
Рассуждения о роге
единорога,
Любовный жар
миноги,
Пернатый букварь,
Блоги
* * *
Как начать науку с нуля
Перебирая поэтический гербарий
Услышать голос ученых
О бубликах, бабушках и корректирующих кодах
* * *
Надобно повторять
Четверги с чесночком
* * *
Физика вина
Путь к разгадке
Кембрийского взрыва
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Метки: #251, «Троицкий вариант», лимерики, поэзия, стихи, юбилей, Юрий Баевский
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