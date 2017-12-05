ТрВ №24 (243) за 2017 г.: Ученые и чиновники: диалог возможен?
Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 243 от 5 декабря 2017 года в PDF
Анонс номера
Академические свободы в России
Владимир Гельман об академических и политических траекториях России — стр. 2
Нужны ли перемены?
Сергей Попов, Виктор Сонькин, Александр Мещеряков, Владимир Сурдин, Дмитрий Баюк и Александр Марков о десятилетии премии «Просветитель» — стр. 3–5
Путин и биоматериалы
Пьеса Надежды Маркиной с участием президента, спецслужб, Пентагона, «военных экспертов», ученых и журналистов — стр. 6
Откуда мог взяться рутений-106?
Борис Жуйков отвечает на вопросы читателей газеты — стр. 8–9
«Он научил нас видеть красоту биологии»
Памяти биолога Юрия Васильева — стр. 10–11
Стандартинформ больше не по стандарту
Анна Абалкина о победе «Диссернета» над фабрикой фальшивых диссертаций — стр. 12
Если вы не отгуляли 505 дней отпуска…
Иск физика Михаила Данилова подан в ЕСПЧ — стр. 13
Страсти по Красной книге
Зоологов отстраняют от принятия решений по охране животных в России — стр. 14
Вперед к Дарвину
Зоя Червонцева о том, как за три поколения возник новый вид вьюрков, — стр. 16
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Метки: #243, trv, Архив, газета, Наталия Демина
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