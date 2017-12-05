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ТрВ №24 (243) за 2017 г.: Ученые и чиновники: диалог возможен?

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Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 243 от 5 декабря 2017 года в PDF

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Анонс номера

Академические свободы в России
Владимир Гельман об академических и политических траекториях России — стр. 2

Нужны ли перемены?
Сергей Попов, Виктор Сонькин, Александр Мещеряков, Владимир Сурдин, Дмитрий Баюк и Александр Марков о десятилетии премии «Просветитель» — стр. 3–5

Путин и биоматериалы
Пьеса Надежды Маркиной с участием президента, спецслужб, Пентагона, «военных экспертов», ученых и журналистов — стр. 6

Откуда мог взяться рутений-106?
Борис Жуйков отвечает на вопросы читателей газеты — стр. 8–9

«Он научил нас видеть красоту биологии»
Памяти биолога Юрия Васильева — стр. 10–11

Стандартинформ больше не по стандарту
Анна Абалкина о победе «Диссернета» над фабрикой фальшивых диссертаций — стр. 12

Если вы не отгуляли 505 дней отпуска…
Иск физика Михаила Данилова подан в ЕСПЧ — стр. 13

Страсти по Красной книге
Зоологов отстраняют от принятия решений по охране животных в России — стр. 14

Вперед к Дарвину
Зоя Червонцева о том, как за три поколения возник новый вид вьюрков, — стр. 16

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