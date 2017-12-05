Путин и биоматериалы

Пьеса с участием президента, спецслужб, Пентагона, «военных экспертов», ученых и журналистов

Действие первое. Вопрос президента

30 октября 2017 года на заседании Совета по правам человека президент РФ Владимир Путин выразил озабоченность сбором образцов биологического материала россиян. Причем сказано это было после более чем странного выступления директора Российского общественного института избирательного права Игоря Борисова, обеспокоенного «сбором образов российских граждан с неизвестными целями» с помощью системы видеонаблюдения на избирательных участках.

Президент не повелся на сборы «образов» и перевел стрелки на «образцы»: «Образы-то, это ладно. Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос — вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса». Слова «биологический материал» были сказаны с нажимом, что с неизбежностью сделало их словосочетанием недели. Слово «иностранцы» не прозвучало, но подразумевалось. У этого высказывания было и продолжение: «Относиться к этому, конечно, нужно без всякого страха: они пускай делают, что они хотят. Но мы должны делать то, что мы должны». Кстати, на следующий день Дмитрий Песков в программе «Вести» пояснил, что эту информацию Путин получил от спецслужб [1].

В тот же день слова президента разлетелись по СМИ: по данным сервиса «Яндекс.Новости», появилось 79 публикаций за три с половиной часа. Все цитировали первую часть высказывания, но почему-то совсем не все цитировали вторую часть (про то, что надо без страха). Про это как-то позабыли, и именно страх стал доминирующей эмоцией в большинстве новостей. Нарисовался зловещий образ «этнического оружия» (а для чего же еще им понадобились наши гены?). Но, как выяснилось, идея возникла не сейчас — пролог к этой пьесе случился еще три месяца назад, в конце июля.

Пролог. Американский тендер

Тогда в материале Russia Today была обнародована информация о тендере, размещенном на сайте американских госзакупок [2]. Тендер был инициирован подразделением ВВС США, и касался он закупки 12 образцов РНК и 27 образцов синовиальной жидкости от доноров европейского происхождения из России. Журналисты RT, по их словам, не получив разъяснений о целях закупки, начали собирать комментарии экспертов. Ученые — профессор Сколтеха и Ратгерского университета Константин Северинов и докт. биол. наук Сергей Киселёв — объяснили, что образцы, очевидно, нужны для научных медико-биологических исследований.

Но на сцене появляется еще один эксперт, Игорь Никулин (по его словам, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию), который уверен, что цель закупки — разработка новых видов биологического оружия: «Скорее всего, это могут быть боевые вирусы. США пытаются разработать различные виды биологического оружия именно под конкретных носителей генофонда, а европеоиды нужны, так как они составляют большинство населения нашей страны. Это та самая фокус-группа, к которой они пытаются подобрать ключи. Необходимо, чтобы вирусы действовали избирательно — на те или иные национальные группы. Частично эту задачу решала американская программа „Геном человека“. Она тоже в значительной степени была профинансирована Пентагоном».

Что известно про Игоря Никулина? Его биография в Интернете начинается с гордого заявления, что он Рюрикович. Работал в ВНИИ прикладной микробиологии в Оболенске (в советские времена это был строго засекреченный институт). Среди его научных открытий версия, что вирус ВИЧ — это военная разработка. Потом ушел в политику, но от идеи «боевых вирусов» не отказывается.

О биологическом оружии в июле было сказано и в материале РИА «Новости», автор которого — Александр Хроленко, ветеран боевых действий, ставший обозревателем в РИА «Новости» [3]. Впрочем, неудивительно, что у бывших военных особый взгляд и склонность видеть угрозу в любом явлении.

Действие второе. Джинн «этнического оружия» выпущен из бутылки

На самом деле не совсем ясно, связаны ли нынешние слова Путина с информацией об американском тендере трехмесячной давности, — уж слишком много расхождений в деталях (незначительное число образцов, и только у европеоидов, не стыкуется со словами о массовом обследовании разных этносов). По-видимому, впервые эта связь была упомянута в сообщении агентства «Интерфакс» 30 октября; по крайней мере, многие ссылаются именно на него. Но скорее всего, это в RT вспомнили о своем июльском материале.

Не обращая внимания на нестыковки, подавляющее большинство СМИ с энтузиазмом за эту связь ухватились и нагнали волну в духе холодной войны с империализмом. В сюжетах федеральных телеканалов призрак «этнического оружия», направленного на жителей России, обретал плоть и кровь. При этом телепрограммы приглашали и ученых, те были прямо нарасхват, но их голоса тонули в хоре других «экспертов». Ученых спрашивали, но ответов слышать не хотели. Бумажные и интернет-СМИ очень четко поделились на два лагеря: одних интересовало только «этническое оружие» и ничто иное, другие же пытались разобраться, как действительно работают биологи и медики с «биоматериалом».

Игорь Никулин между тем продолжает «цирк Никулина» (название аналитической заметки на сайте «Медиа-зона» [4]) и активно дает комментарии на телеканалах и в печатных СМИ. Он объясняет, как устроено «биологическое оружие следующего поколения»: если в вирусы встроить маркер определенной этнической группы, то он будет действовать только на нее. И призывает обратить внимание на биомедицинские лаборатории, которые берут кровь на анализ: «…если эта организация иностранная, то что они делают с результатами — никому не известно» [5].

Но есть и другой источник алармизма, о котором в этой истории многие вспомнили, — это Михаил Ковальчук, который еще в 2015 году в своем выступлении предупреждал об опасности: «…фактически, одна клетка, которая имеет генетический код и саморазвивается, является оружием массового поражения. При этом благодаря достижениям современной генетики вы можете создавать эту клетку, этногенетически ориентированную на конкретный этнос: это может быть безопасно для одного этноса и вредоносно, смертельно для другого» [6]. Это говорит, на минуточку, не бывший военный, а членкор РАН, руководитель одного из крупнейших научных учреждений России.

Как ни странно, комментарии в этом ключе приходят и от членов ученого сообщества. Вот докт. биол. наук Сергей Савельев (у которого, правда, в научной среде сильно подмоченная репутация) на радио «Говорит Москва»: «Оно рассчитано на то, чтобы выделить некоторые фрагменты ДНК, которым организовать вирусные инфекции, которые будут связываться и бить точно конкретно по тем или иным этническим группам. То есть убивать целенаправленно. Говорят, такие „штучки“ могут быть приготовлены даже индивидуально» [7]. Отметим, что Савельев ни разу не генетик, хотя его в качестве эксперта охотно приглашает «Звезда», где он развивает конспирологический сценарий: «Я думаю, то, что сейчас выпущено для всеобщего обозрения, на самом деле операция прикрытия. Думаю, таким образом они просто сообщают, что сделали такие вещи и готовы их применить. Не доставая оружие, показывают, что готовы» [8].

Действие третье. Слово ученых

Биоинформатик докт. биол. наук Михаил Гельфанд, наверное, первым откликнулся на ситуацию в своем фейсбуке, а в беседе с национальной службой новостей [9] сказал, что «Владимира Путина кто-то сильно обманул», потому что, по информации, которая есть в тендере, нужны образцы не всех этносов, а только русских. И объяснил, что, судя этой информации, речь идет о генетических маркерах болезней суставов. «Про генетическое оружие — это какая-то омерзительная ложь. Такого оружия не бывает. Люди слишком похожи друг на друга, чтобы можно было создать специфическое оружие против какой-то расы», — сказал Гельфанд НСН. В интервью «Новой газете» он назвал эти домыслы «биологическим мракобесием» [10].

Не остались в стороне и генетики. В печатных СМИ, на радио и телевидении появились комментарии докт биол. наук Олега Балановского, специалиста по популяционной генетике и геногеографии, то есть одного из тех, кто действительно собирает генетический материал по всей стране и в разных этнических группах: «Такие исследования проводятся массово великим множеством российских ученых, проводятся на государственные российские деньги в рамках разработок для медицины и изучения истории народов» (интервью на «Эхе Москвы»). Причем проводятся эти исследования в нашей стране. А в статье, опубликованной на сайте РБК, Балановский приводит четыре причины, по которым нет никакой опасности и вывоза образцов из России:

«1. Нет таких генов, которые были бы у большинства жителей нашей страны, но начисто отсутствовали в других странах. <…>

2. Русские популяции, которые составляют большинство населения нашей страны, по подавляющему большинству генов мало отличаются от жителей Европы. <…>

3. Миллионы образцов сами себя вывезли в ходе волн эмиграции из России и сейчас изобилуют и в США, и в Европе. <…>

4. Геномы сотен представителей народов России уже несколько лет как изучены, опубликованы в научных статьях, и эти данные свободно доступны любому пользователю Интернета» [11].

Олег Балановский поделился и своим опытом общения с некоторыми журналистами: «После слов президента ко мне приехала съемочная группа одного из федеральных каналов. Первым делом спросили: „Можно ли создать этническое оружие?“ Я ответил: „Даже теоретически — нельзя“. Вторым вопросом было: „Кто и как его создает?“» (Это к тому, что ученых спрашивают, но не слышат — Н. М.)

«Русских полно за рубежом, их там много, зачем собирать их биоматериалы? Создать на этой основе генетическое оружие против россиян принципиально невозможно не потому, что техника плохо развита, а потому, что природа так устроена, — подчеркнула докт. биол. наук Светлана Боринская в комментарии „Газете.ру“. — Нет такого признака, который есть только у русских и ни у кого рядом — у белорусов, украинцев, молдаван или кого-то еще. Локальных признаков нет, они обязательно есть у соседей» [12].

В комментариях «Индикатору» она привела такой аргумент: «Вот китайцы генетически не переносят молоко, и, если китайскую армию напоить молоком, она полдня с горшка встать не сможет. Казалось бы, чем не оружие? Но использовать это невозможно. Дело в том, что у многочисленных народов нет таких генетических особенностей, которые отличали бы только одну этническую группу и отсутствовали у других. Если среди китайцев людей с непереносимостью лактозы примерно 98%, среди русских их будет 35-40%, и даже если мы сделаем оружие, которое будет убивать по этому признаку, то оно убьет не только врага, но и треть своих и часть всех окружающих» [13].

Действие четвертое. Официальные лица

На такой яркий информационный повод не мог не откликнуться Геннадий Онищенко — бывший главный государственный санитарный врач России, а ныне зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке. «Сегодня мы уже говорим не о биологическом оружии, а о генетическом оружии, потому что сегодня расшифровка генома дает огромные возможности. Она человечество выводит на принципиально новый уровень развития, с одной стороны, а с другой — есть угроза преднамеренного нанесения вреда, в том числе и с военными целями», — сказал он РИА «Новости» [14].

В дальнейших своих комментариях Онищенко особенно ополчился на компанию «Инвитро», почему-то назвав ее иностранной лабораторией, которая допущена «к самому сокровенному», что «создает угрозу стране». «Я неоднократно обращал внимание спецслужб, что нужно это прекратить или взять под серьезный контроль», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1». Правда, владелец «Инвитро» Александр Островский не только опроверг слова Онищенко, но и поблагодарил того за рекламу.

Действие пятое. Объяснение Пентагона

Всё это было сказано и написано за два дня, 30 и 31 октября. 1 ноября в СМИ появились разъяснения от Пентагона по поводу тендера. Сбор биологического материала россиян связан с изучением опорно-двигательного аппарата и не был преднамеренным, сказал РИА «Новости» представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США Бо Дауни (Bo Downey).

Этим исследованием занимается центр по молекулярным исследованиям 59-й медицинской авиагруппы «для выявления различных биомаркеров, связанных с травмами». По словам Дауни, для исследований требовалось два набора образцов: с заболеваниями и контрольные образцы РНК и синовиальной ткани. Первая партия образцов оказалась по происхождению из России, так что следующая должна была быть тоже из России. «Задачей является целостность исследования, а не происхождение [образцов]», — пояснил Дауни (цитирую по РБК [15]).

Но объяснения устроили не всех. Онищенко назвал объяснения Пентагона «неуклюжей легендой», которой он прикрывает свои истинные цели [16]. Поэтому он призвал к скорейшему принятию закона, который бы не дал ценному биологическому материалу россиян утекать за рубеж: «Мы сегодня для нашей страны должны создать современное законодательство, закон о биологической безопасности, закон о коллекциях микроорганизмов, который сегодня разрабатывается в правительстве и должен быть в декабре внесен в Госдуму».

…И другие официальные лица

С Онищенко солидарна и глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая заявила о необходимости государственного регулирования работы с биологическими материалами человека. «Эта проблема существует в разных странах, она достаточно остро везде стоит, и это требует национального как минимум регулирования по действиям клинико-диагностических лабораторий и всех лабораторий, всех учреждений, которые работают с биологическими материалами человека», — сказала она РИА «Новости» [17].

Удивительно, что проблему обошло молчанием руководство Минздрава. Хотя вполне определенно высказался главный внештатный специалист Минздрава по медицинской генетике, директор Медико-генетического научного центра членкор РАН Сергей Куцев. «Существуют многочисленные международные исследования, существуют клинические испытания препаратов, — сказал он на пресс-конференции в МГНЦ. — Для нас очень важно донести до общественности, что эти исследования должны сохраняться, что они не представляют никакой опасности. Более того, если они будут тем или иным образом прекращены, это может нанести непоправимый урон как науке, так и практическому здравоохранению». — И подчеркнул: «В генетической информации, которую мы изучаем, когда говорим о том или ином этносе, нет никакой опасности». «Миф о том, что биоматериал жителей России позволит создать против них „этническое оружие“ , — из области ненаучной фантастики», — сказано в его заявлении в пресс-релизе.

Зато пришлось объясняться главе Минздрава Мурманской области Валерию Перетрухину за историю «о вывозе биоматериалов россиян в Норвегию», которую раскопали СМИ. 430 образцов слюны были взяты у водителей в рамках совместного с Норвегией исследования об употреблении алкоголя и иных веществ за рулем. Образцы слюны действительно были переправлены норвежским специалистам для анализа (причем в Минздраве неправильно оформили документы и, как говорят, заплатили штраф) [18].

Эпилог (?). Закон

Последним (или не последним, но очень важным) актом этой пьесы должен стать закон о биологической безопасности, который, скорее всего, до Нового года будет внесен в Думу. О том, как законодатели понимают биологическую безопасность, можно только догадываться. Содержание готовящегося закона пока никто не комментирует. Но то, что он будет иметь запретительный характер, ясно как дважды два, так что специалисты не ждут от него ничего хорошего.

И похоже, что ученые и медицинские генетики — те, кто действительно работает с биологическими образцами, оказались по одну сторону баррикад, а по другую — не только сомнительные эксперты, но и довольно влиятельные государственные лица. Кого в такой ситуации послушает власть?

Надежда Маркина,

канд. биол. наук, научный журналист

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