«Главная цель — реконструкция генетической истории народов России»
Олег Балановский, профессор РАН, докт. биол. наук, зав. лабораторией геномной географии Института общей генетики им. Н. И. Вавилова, ответил на вопросы ТрВ-Наука.
Владимир Путин: «…А вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации? Вот вопрос: вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы — такой объект очень большого интереса. Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться» (kremlin.ru/events/president/news/55947).
— 30 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин высказал опасения по поводу сбора биоматериала на территории России. Как бы вы прокомментировали его высказывание?
— Президент сказал: «Нам надо безо всяких страхов к этому относиться», но СМИ предпочли выдумывать страхи. Есть инструменты измерения грамотности, но как определить всю меру безграмотности тех, кто связал заявление В. Путина с летним тендером ВВС США на 12 образцов, или тех, кто вспомнил старые байки про «этноспецифичное оружие»?
Президент не уточнил, говорит ли он о сборе биоматериалов российскими учеными или — как все его поняли — иностранными. Дело в том, что иностранцами такой сбор образцов — массово, для большинства народов и регионов, — точно не проводится. Трудно поэтому понять, что имел в виду В. Путин. Но зато легко понять телевидение, которое стало лепить устрашающий снежный ком из всего, что под руку попадется: опасных инфекционных болезней; госпиталя ВВС США, запросившего жалкую дюжину образцов; даже генетических способов истребления комаров.
И почти не слышны голоса специалистов, говорящих о том, что этот колосс — на глиняных ногах, потому что нет таких генов, которые присутствовали бы у всех жителей одной страны, но отсутствовали у остальных. А если эти гены есть не у всех жителей страны, но зато их нет за рубежом, то найдутся лишь такие генетические маркеры, которые свойственны считанному числу семей.
— Проводите ли вы сбор биоматериалов? И зачем он проводится?
— Да, мы, российские ученые, проводим сбор образцов от представителей практически всех коренных народов и в разных географических точках, и занимает эта работа десятилетия. Главная цель — реконструкция генетической истории народов нашей страны, извлечение из ДНК генетической памяти о событиях древних миграций или, напротив, изоляции, периодов роста и спада численности.
Кроме этой фундаментальной цели собранные образцы используются для двух прикладных: поиска генов, влияющих на развитие часто встречающихся болезней у представителей разных популяций, и для определения места происхождения людей по их ДНК (многие хотят узнать это о себе, а о происхождении немногих хочет узнать полиция). Проработав в этой области двадцать лет, я не вижу никаких других возможных применений образцов ДНК, собираемых от многочисленных коренных этносов нашей страны.
— Ожидаете ли вы затруднений в сборе биоматериалов после такого выступления президента РФ?
— Я жалею, что, когда меня приехали снимать «Вести» Первого канала, не включил диктофон, — таким символичным стало это интервью. Девушка-корреспондент задает первый вопрос: «Возможно ли создать этническое оружие?» Отвечаю: «Невозможно». Второй вопрос: «Кто его создает?» Ответ: «Никто». Последний вопрос: «Подо что это замаскировано?» Ответ: «Его же не существует!» Корреспондент: «Интервью окончено, осталось снять перебивки». И не само интервью, а лишь фрагмент из этих перебивок и показали в «Вестях» — мою фразу о том, что во времена Лысенко генетику уже запрещали в нашей стране.
В наших исследованиях сбор образцов проводится не то что с разрешения, а при прямой поддержке администраций регионов России совместно с местными органами здравоохранения. Но самое главное — это информированное согласие самого человека на проведение анализа его ДНК. И в этом главном аспекте затруднений я не ожидаю: если после стольких американских фильмов о выведенных учеными монстрах наши люди охотно идут навстречу российским ученым с пробиркой в руках, то и страшилки российского производства их не напугают. А вот как среагируют чиновники на местах, мне предсказать сложно. Наверное, они рассмеются.
Олег Балановский
Связанные статьиОценить:
Метки: #241, «Вести», беседа, биоматериалы, борьба с дезинформацией, Владимир Путин, вопросы, генетика, диалог, ДНК, заявление, интервью, искажение фактов, ложь, Олег Балановский, оружие, президент РФ, разговор, Россия, СМИ, США, телевидение
Наверное, надлежит добиваться прямой встречи ученых-генетиков с В.В. Путиным (при невозможности — с Кириенко).
Чтобы объяснить и прояснить ситуацию для верхов, где практически нет специалистов, а имеющиеся откровенно лгут из, возможно, чисто лоббистских побуждений.
Л.К.
>надлежит добиваться прямой встречи ученых-генетиков с В.В. Путиным Чтобы объяснить и прояснить ...
Проясните заодно и нам, при чем тут ВВС США?
Да мистер Коганов как всегда в россиюшке царь хороший, правильный. Бояре вот только мать их подкачали lol Мы вот ужо челобитную царю-батюшке на бояр как напишем lol Вопрос о том кто привел во власть именно этих бояр даже не возникает lol
Господин президент продемонстрировал либо некомпетентность и неинформированность (+плохую работу спецслужб), либо все знал, но кое-что специально недоговорил, что бы создать атмосферу страха вообще в стране и огорошить своих собеседников-правозащитников в частности. В любом случае беседа со специалистами, показанная по тому же каналу зомбоящика была бы очень полезна с просветительской точки зрения и как лекарство от массового насаждаемого ТВ безумия.
Мистер Балановский а вот интересно собираетесь ли вы проаводить РЕКОНСТРУКЦИЮ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ Евреев (пока они в России еще остались) а также Украинцев (довльно много их на этот момент живет в России а не в Украiнi)?
Раз славное поселение Ольгино так возбудилось, стало быть рецепт правилен, и все идёт нормально.
Л.К.
Ну конечно же нет одних и тех же генов, присутствующих только в одном этносе. Тем не менее, есть распределение вероятности генов в разных этносах. Не просто так известно, что например, раком груди преимущественно страдают еврейские женщины европейских корней, а вот у азиаток это заболевание практически неизвестно.
Наука знает много гитик, и не просто так защита личных данных является приоритетом большинства европейских стран.
Работа с клетками человека регламентируется настолько жёстко, что даже просто перениести их из одного помещения в другое требует специального разрешения.
Ребята. Не бывает дыма без огня. Генетики не видят дальше своих ушей. Среди них нет специалистов по защите. Не говоря о биологической. А кто отменил возможность создания ДНК Вакцин. А где вакцины там и яды.
А механизм РНК-интерференции и возможность использования этого механизма для создания неких препаратов в виде спреев или еще чего. Спреи работают не на этонос, а на популяцию, например насекомых. Пишут, что 80% гибель происходит. Смотрите статью «Mamta B., Rajam M.V. RNAi technology: a new platform for crop pest control // Physiol Mol Biol Plants (July–September 2017) 23 (3):487–501 DOI 10.1007/s12298-017-0443-x»