Страсти по Красной книге

Зоологов отстраняют от принятия решений в области охраны животных

Одним из важнейших инструментов сохранения природы нашей страны является Красная книга Российской Федерации. Действующий перечень (список) занесенных в нее объектов животного мира был утвержден приказом № 569 Госкомэкологии РФ от 19 декабря 1997 года. Двадцать лет назад! По закону он должен обновляться не реже, чем раз в десять лет, и давно назрела необходимость его обновления.

Российские ученые проделали колоссальную работу по сбору материала и данных для обоснования включения в Красную книгу животных, численность которых значительно сократилась за эти двадцать лет. Среди них — гималайский медведь, сайгак, серна, кавказский подвид благородного оленя, некоторые популяции лесного северного оленя, путоранский снежный баран, серый гусь, несколько подвидов гуся-гуменника, серая утка, большой веретенник и др.

В феврале этого года Комиссия по Красной книге при Минприроды подготовила проект приказа о новом списке видов, требующих внесения в Красную книгу, который так и не был подписан. Лоббисты охоты сначала просто отмахивались от ученых, обладающих данными и цифрами, как от надоедливых мух, не желая вникать в аргументы или же (что было чаще) их игнорируя, а затем просто отстранили от работы и принятия решений по списку видов, подлежащих охране.

Под давлением лоббистов охоты на редких зверей и птиц, чьи коммерческие интересы затронул новый проект Красной книги, Минприроды России изменило процедуру принятия решений и состав самой комиссии, исключив из нее ученых-зоологов. Если нет контраргументов — убери основного противника из игры и продолжай безнаказанно уничтожать животный мир страны. К тому же подходит к концу объявленный президентом РФ Год экологии.

Россия, XXI век. 2017-й — Год экологии

Работы по организации секций, комиссии и бюро комиссии были начаты в 2012 году. Первые заседания прошли в 2014-м, списки начали готовиться в 2015-м, а весной 2016 года было проведено заседание бюро, на котором было проведено голосование по видам, внесение которых не устраивало пользователей животного мира. Впервые за 40 лет произошло массированное лоббирование интересов охотников и промысловиков рыбы и морского зверя, а также индустрии дельфинариев и аквариумов. Они же организовали отрицательные отзывы на общественных обсуждениях проекта списков в сентябре 2016 года, которые были написаны под копирку «от граждан» с характерными одинаковыми ошибками.

Стоит отметить, что даже от крупных заинтересованных организаций, таких как Росохотрыболовсоюз и его филиалы — Паланское общество охотников, Клуб горных охотников и тому подобные организации, тиражировалось одно и то же письмо, составленное Центрохотконтролем и не измененное ни в одном знаке препинания, с одними и теми же орфографическими ошибками.

При этом в возражениях охотпользователей и заготовителей не содержалось никаких цифр и оценок, все их доводы сводились только к пафосным эмоциональным выпадам. Например, председатель Росохотрыболовсоюза на заседании бюро в качестве серьезного аргумента против занесения в Красную книгу выдвинула теорию о том, что «гималайский медведь опасен для беременных женщин».

Никаких доводов не приводилось также и по другим охотничьим видам, которые были предложены к занесению в Красную книгу. Между тем в разговорах на площадках СМИ охотники признавали, что численность видов, которые предложены к занесению, действительно очень сильно сократилась. Но согласиться с занесением этих видов в Красную книгу никак не могли, так как по их концепции Красная книга никого не охраняет, а наоборот, мол, от занесения в нее виду будет только хуже.

И это при том, что Красная книга на сегодняшний день — единственный инструмент, который позволил вернуть из небытия зубра, аборигенную популяцию пятнистого оленя, тигра, дальневосточного леопарда, краснозобую казарку и многие другие виды. Что касается мигрирующих птиц, то из-за абсолютно безграмотного охотничьего законодательства занесение в Красную книгу РФ является единственным возможным способом, позволяющим гармонизировать их охрану на федеральном уровне. Периодически появляющиеся в письмах от охотничьих организаций какие-то странные графики (без цифр и статистики) никак не изменяют картину отсутствия у них данных и веских контраргументов.

Что такое Красная книга Российской Федерации Животный мир, в том числе виды, занесенные в Красную книгу РФ, является достоянием жителей нашей страны, неотъемлемым элементом природной среды и биологического разнообразия Земли. Красная книга представляет собой свод документированной информации о состоянии, распространении, категориях статуса редкости и статуса угрозы исчезновения и мер охраны. Ее цель — обеспечить сохранение и восстановление редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных и дикорастущих растений и грибов, обитающих (произрастающих) на территории (акватории) России, ее континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ. Согласно статье 60 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», растения, животные и другие организмы, относящиеся к видам, занесенным в красные книги, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования. Ведение Красной книги осуществляется уполномоченным государственным органом — Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Порядок ведения Красной книги утвержден приказом Минприроды России от 23.05.2016 № 306. Для выработки предложений и рекомендаций, способствующих принятию решений, связанных с ведением Красной книги РФ, при Минприроды России была создана Комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам. Она призвана осуществлять взаимодействие с научными организациями, в том числе РАН, а также с федеральными органами исполнительной власти (в частности, Минсельхозом России, Рослесхозом, Росрыболовством, Росприроднадзором) и другими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Основанием для занесения в Красную книгу или изменения категории статуса объекта животного или растительного мира являются данные об опасном сокращении его численности и (или) ареала, увеличении фрагментации ареала, о неблагоприятных изменениях условий существования этого объекта или другие данные, свидетельствующие о необходимости принятия специальных мер по его сохранению и восстановлению. Решение о занесении или исключении из Красной книги РФ объекта животного или растительного мира, а также изменении категории его статуса принимается Минприроды России по представлению Комиссии, с учетом экспертного заключения РАН, а также заключений иных научных организаций (при их поступлении), по согласованию с Минсельхозом России и оформляется приказом Минприроды России.

Но оказалось, что, не получив желаемого в борьбе на равных, охотничьи лоббисты решили зайти через черный ход. Была придумана первая операция — собрать рабочее совещание в тот момент, когда все ученые будут в экспедициях, и проголосовать за исключение неугодных видов. Письмо именно такого содержания — «давайте соберемся только в составе охотников и проголосуем против охотничьих видов в Красной книге» — было передано из Департамента государственной политики по охотничьему хозяйству на имя заместителя Минприроды РФ Мурада Керимова.

Но эта «гениальная» операция потерпела фиаско, т. к. на встречу были также приглашены независимые эксперты, и было принято решение, противоположное тому, которого добивались охотники: собрать специальное совещание со специалистами-орнитологами по спорным видам птиц и с териологами — по гималайскому медведю и пятнистому оленю. Казалось бы — приглашают побороться за правду с открытым забралом, но вот это-то «охотникам» было совершенно не нужно.

И тогда рождается новый план: создать новую структуру — президиум бюро комиссии — и наделить его абсолютными полномочиями. Министр Сергей Донской быстро подписал соответствующий приказ. Теперь по новому положению о комиссии президиум решает всё — определяет состав бюро, комиссии и всех секций, определяет планы работ комиссии и бюро, утверждает перечни и т. д. То есть, создан орган с неограниченной властью — не подотчетный ни бюро, ни комиссии.

При этом проект нового положения готовился в полной тайне; ни один член комиссии и член бюро комиссии, кроме председателя Росохотрыболовсоюза Татьяны Арамилёвой, которая, видимо, и заварила всю эту историю, не подозревал о происходящей «революции».

В так называемом президиуме, который отныне будет определять судьбу редких видов птиц и млекопитающих, оказалось четыре специалиста-ботаника (включая его председателя А. М. Амирханова), два «охотника» (охотовед Федотов и г-жа Арамилёва с невнятным образованием), один ихтиолог и один представитель Минприроды. Отсутствуют специалисты по беспозвоночным (которые составляют более 100 видов перечня), амфибиям и рептилиям, птицам и млекопитающим.

Поскольку в формировании состава участников президиума не просматривается никакой логики, у многих членов экспертного сообщества возникли подозрения о коррупционной составляющей.

И первым решением, оформленным протоколом президиума, стало исключение всех видов, которые охотники и промысловики хотели бы оставить вне контроля. Ученые, вошедшие в президиум, подписывать этот протокол отказались. Амфибии и рептилии, а также беспозвоночные были президиумом проигнорированы: лоббистов охоты они совершенно не интересуют, поскольку не являются источниками их благосостояния.

Изменения также произошли в безвластном ныне бюро комиссии: из него были изгнаны председатель секции по наземным беспозвоночным, а председатель секции круглоротых и рыб, заслуженный ученый, академик, был переведен в президиум и тоже более не является членом бюро. А ведь раньше была четкая логика: в бюро участвуют все председатели секций, которые представляют и отстаивают точку зрения своих секций. В бюро остался единственный представитель общественной организации, занимающейся использованием животного мира, и нет ни одной организации, занимающейся охраной животного мира.

Итак, содержание Красной книги теперь определяется коммерческим интересом узкой группы лиц. При этом мнение ученых просто игнорируется. Если ситуация не будет изменена, ученые собираются демонстративно выйти из Комиссии по Красной книге. Хотела бы призвать всех исследователей, кому не безразлична судьба биоразнообразия в России, подписать открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину (текст письма опубликован здесь).

Софья Розенфельд,

орнитолог, науч. сотр. центра кольцевания птиц Института

проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН

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