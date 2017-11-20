Открытое письмо ученых В.В. Путину о подготовке Красной книги РФ
Научная общественность бьет тревогу по поводу ситуации, связанной с подготовкой Красной книги России. Министерство природы РФ изменило процедуру принятия решений и состав Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам, исключив из нее большую часть ученых-зоологов и внедрив представителей руководства охотничьих организаций. Ученые обращаются с открытым письмом к Президенту РФ. Письмо открыто для подписания.
Обращение к Президенту Российской Федерации В.В. Путину
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
Ученые выражают свое возмущение событиями, произошедшими при подготовке нового издания Красной книги Российской Федерации – одного из важнейших инструментов сохранения природы нашей страны. За 30-летнюю историю в России сложилась понятная и открытая система обсуждения и принятия решений при подготовке Красной книги: ответственная госструктура формирует Комиссию по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам. При Комиссии создаются секции по различным систематическим группам. В состав секций приглашаются ведущие эксперты в области изучения и охраны видов животных, растений и грибов. После получения замечаний от членов Комиссии список выносится на обсуждение Бюро Комиссии, которое должно включать председателей всех секций.
В феврале текущего года Комиссия по Красной книге при Минприроды России подготовила проект приказа о новом списке видов, подвидов и популяций, предложенных для внесения в Красную книгу, который был утвержден Бюро Комиссии, но так и не был подписан Министром природных ресурсов и экологии России.
Минприроды России под давлением охотничьего лобби изменило процедуру принятия решений и состав самой Комиссии, исключив из нее большую часть ученых-зоологов и внедрив представителей руководства охотничьих организаций. Была создана новая структура – Президиум Комиссии, наделенный абсолютными полномочиями по формированию персонального состава Комиссии, состава Бюро, планированию работ и принятию окончательных решений об исключении и занесении видов в Красную книгу. Теперь любое решение Комиссии и Бюро Комиссии может быть волюнтаристски изменено Президиумом без учета обоснованных аргументов ученых.
Это и произошло на первом заседании Президиума, который исключил из Списка большинство редких видов фауны, требующих незамедлительной охраны, но представляющих интерес для охотников как объекты охоты. Положение о Президиуме готовилось в полной тайне, ни один член Комиссии и член Бюро Комиссии не был поставлен в известность о его проекте. Впервые при формировании Списка редких и находящихся под угрозой исчезновения видов определяющим стало не аргументированное мнение ученых – специалистов, а коммерческие интересы руководства охотничьих структур, промысловиков, индустрии дельфинариев и аквариумов.
В результате появления Президиума состав Красной книги РФ определяется не государственными задачами охраны природы, а коммерческими потребностями узкой группы людей, т.е. становится совершенно очевидным конфликт интересов. Будущее природы нашей страны теперь поставлено в полную зависимость от чиновников от охоты и представителей коммерческих охотничьих организаций.
Сохранение животного и растительного мира страны невозможно без мощной научной базы. Отстраняя ученых от работы над Красной книгой и лишая их права влиять на принятие решений, в объявленный Вами «Год экологии» Минприроды России обрекает на уничтожение последние популяции многих редких видов.
Мы категорически протестуем против такого подхода к организации охраны природы России и считаем необходимым вернуться к прежней структуре Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам, прописанной в Приказе № 390 Минприроды России от 08.09.2014, исключив из ее состава представителей коммерческих охотничьих структур и большинство введенных в ее состав представителей охотничьих ведомств, отвечающих за использование животного мира, но не за охрану редких видов.
Мы обращаемся к Вам от имени всех ученых России, разделяющих нашу оценку ситуации, и просим Вас выступить в защиту российской природоохранной науки и дать указание отменить решение, принятое Минприроды России, которое нанесет непоправимый ущерб живой природе нашей страны.
Члены-корреспонденты РАН:
- Суров Алексей Васильевич, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН;
- Бонч-Осмоловская Елизавета Александровна, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора Института микробиологии РАН;
- Соколов Дмитрий Дмитриевич, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова.
Ученые, имеющие степень кандидатов и докторов наук:
- Авилова Ксения Всеволодовна, кандидат биологических наук, МГУ им. М.В. Ломоносова;
- Ананьева Наталия Борисовна, доктор биологических наук, профессор, заместитель директора, Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург;
- Артюхин Юрий Борисович, кандидат биологических наук, Камчатский филиал Тихоокеанского института географии ДВО РАН;
- Баклушинская Ирина Юрьевна, доктор биологических наук, Институт биологии развития им. Н.К.Кольцова РАН;
- Белик Виктор Павлович, доктор биологических наук, профессор, Южный Федеральный Университет;
- Брандлер Олег Владимирович, кандидат биологических наук, Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН;
- Бурканов Владимир Николаевич, кандидат биологических наук, Камчатский филиал ТИГ ДВО РАН;
- Волошина Инна Вадимовна, кандидат биологических наук, ФГБУ "Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра»;
- Гаврилов Валерий Михайлович, доктор биологических наук, МГУ им. М.В. Ломоносова; Гельтман Дмитрий Викторович, доктор биологических наук, директор Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН;
- Голубева Татьяна Борисовна, доктор биологических наук, МГУ им. М.В. Ломоносова;
- Глущенко Юрий Николаевич, кандидат биологических наук, доцент, Школа педагогики Дальневосточного федерального университета;
- Давыгора Анатолий Васильевич, кандидат биологических наук, доцент, Оренбургский государственный педагогический университет;
- Дугинцов Василий Антонович, кандидат биологических наук, доцент, Комиссия по красной книге Амурской области;
- Зубакин Виктор Анатольевич, кандидат биологических наук, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН;
- Клевезаль Галина Александровна, доктор биологических наук, пенсионер, работала — Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова;
- Колчин Сергей Алексеевич, кандидат биологических наук, Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск;
- Корзун Леонид Петрович, доктор биологических наук, профессор, МГУ им. М.В. Ломоносова;
- Коротяев Борис Александрович, доктор биологических наук, профессор, Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург;
- Лисицына Татьяна Юрьевна, кандидат биологических наук, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН;
- Лобков Евгений Георгиевич, доктор биологических наук, профессор, Камчатский государственный технический университет, Петропавловск-Камчатский;
- Мазин Лев Николаевич, кандидат биологических наук, доцент, Московский государственный областной университет;
- Мина Михаил Валентинович, доктор биологических наук, Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН;
- Мищенко Александр Леонидович, кандидат биологических наук, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН;
- Мысленков Александр Иванович, кандидат биологических наук, заместитель директора по науке, ФГБУ "Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра»;
- Никитский Николай Борисович, доктор биологических наук, профессор, Зоологический музей МГУ им. М.В.Ломоносова;
- Никольский Александр Александрович, доктор биологических наук, профессор, Российский университет дружбы народов;
- Овсяников Никита Гордеевич, доктор биологических наук, независимый эксперт по животному миру и ООПТ;
- Олейников Алексей Юрьевич, кандидат биологических наук, Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск;
- Переладова Ольга Борисовна, кандидат биологических наук, научный руководитель Центрально-Азиатской программы WWF России;
- Покровская Лия Витальевна, кандидат биологических наук, МГУ им. М.В.Ломоносова;
- Попов Сергей Владиленович, доктор биологических наук, член экспертной группы по млекопитающим;
- Поповкина Анастасия Борисовна, кандидат биологических наук, МГУ им. М.В.Ломоносова;
- Поярков Андрей Дмитриевич, кандидат биологических наук, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН;
- Пузаченко Андрей Юрьевич, доктор биологических наук, Институт географии РАН;
- Раков Владимир Александрович, доктор биологических наук, профессор, Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН;
- Рогачева Энергия Васильевна, доктор биологических наук, профессор, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН;
- Розенфельд Софья Борисовна, кандидат биологических наук, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН;
- Рябцев Виталий Валентинович, кандидат биологических наук, Российский Социально-Экологический союз, Иркутск;
- Салькина Галина Петровна, кандидат биологических наук, ФГБУ "Объединенная дирекция Лазовского природного заповедника и национального парка «Зов тигра»;
- Семенов Дмитрий Валерьянович, кандидат биологических наук, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН;
- Сипко Тарас Петрович, кандидат биологических наук, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН;
- Соболев Николай Андреевич, кандидат географических наук, Институт географии РАН;
- Сиренко Борис Иванович, доктор биологических наук, Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург;
- Сыроечковский Евгений Викторович, доктор биологических наук, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН;
- Тирронен Константин Феликсович, кандидат биологических наук, ИБ Карельский научный центр РАН;
- Токранов Алексей Михайлович, доктор биологических наук, директор Камчатского филиала ТИГ ДВО РАН;
- Томкович Павел Станиславович, доктор биологических наук, Зоологический музей МГУ им. М.В.Ломоносова;
- Туниев Борис Сакоевич, доктор биологических наук, заслуженный эколог Российской Федерации, вице-президент Российского герпетологического общества им. А.М. Никольского, Сочинский национальный парк;
- Филатова Ольга Александровна, доктор биологических наук, МГУ им. М.В. Ломоносова;
- Формозов Николай Александрович, кандидат биологических наук, МГУ им. М.В. Ломоносова;
- Харитонов Сергей Павлович, доктор биологических наук, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН;
- Чернышев Алексей Викторович, доктор биологических наук, доцент, Национальный научный центр морской биологии ДВО РАН, Владивосток;
- Шаталкин Анатолий Иванович, доктор биологических наук, Зоологический музей МГУ им. М.В. Ломоносова;
- Шефтель Борис Ильич, доктор биологических наук, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН;
- Шиенок Александр Николаевич, кандидат биологических наук, МГУ им. М.В. Ломоносова;
- Шпак Ольга Виленовна, кандидат биологических наук, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН;
- Эрнандес-Бланко Хосе Антонио, кандидат биологических наук, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН.
Открытое письмо открыто для подписания членами и профессорами РАН, а также исследователями, обладающими степенью кандидата или доктора наук. Для этого надо написать письмо по электронной почте по адресу: redbook.dec.2017@gmail.com
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Учёных разогнать, книгу запретить. Как-то так.
И проверить, на чьи гранты они ведут свою антисоветскую деятельность
Это автомат стал (новый плагин) сразу постить из страницы ТрВ из «Фейсбука» отклики (
www.facebook.com/trvscience/)... Прикольно, конечно, но можно и отключить, если покажется, что это не совсем корректно (авторы оставляли отклик целенаправленно лишь на странице ТрВ в ФБ... с другой стороны, более тесная интеграция и удобства для читателей и комментаторов... было бы совсем хорошо, если в ФБ на странице существовала какая-то галочка-согласие или уведомление (может, его просто там написать где-то вверху)). Пока не отключаю...
«Положение о Президиуме готовилось в полной тайне, ни один член Комиссии и член Бюро Комиссии не был поставлен в известность о его проекте.»
Чем-то напоминает историю с РАН. Только почему-то в этот раз не слышно голосов, утверждающих, что нужно было самим провести реформу раньше, не дожидаясь высшего руководства.
А было бы неплохо переловить все эти редкие виды «в научных целях», продать не без выгоды за валюту, а только потом пригласить охотничье лобби — ворон стрелять.
Опоздали учёные с реформой, опять опоздали...
Люди, а объясните мне (дилетанту) без эмоций суть проблемы.
Охотоведы должны представлять ситуацию с редкими видами, нет?
Какие краснокнижные виды в настоящее время могут быть отнесены к охотничьим?
По сути — я поддерживаю письмо, хотя я кандидат наук в другой области. Да, решения должны принмать ученые — потому что только они могут поддерживать эволюцию Красной Книги. Но не надо манипуляций («обрекают на уничтожение» и т.п.). Ну пожалуйста.
— «Какие краснокнижные виды в настоящее время могут быть отнесены к охотничьим?»
Никакие. Все наоборот — есть предложения включить в Красную книгу «серого гуся, несколько подвидов гуся-гуменника…»
Как биолог, понимаю опасения коллег, что информация о сокращении численности и необходимости охраны тех или иных видов не дойдет до законодателей. Но не могу не согласиться и с тем, что не стоит принимать еще один заведомо невыполнимый закон. Лучше от этого никому не будет, в том числе и тем самым видам.