Открытое письмо ученых В.В. Путину о подготовке Красной книги РФ

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Научная общественность бьет тревогу по поводу ситуации, связанной с подготовкой Красной книги России. Министерство природы РФ изменило процедуру принятия решений и состав Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам, исключив из нее большую часть ученых-зоологов и внедрив представителей руководства охотничьих организаций. Ученые обращаются с открытым письмом к Президенту РФ. Письмо открыто для подписания. 

Красная книга России под угрозой. С сайта ecoportal.ru

Красная книга России под угрозой. С сайта ecoportal.ru

Обращение к Президенту Российской Федерации В.В. Путину

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!

Ученые выражают свое возмущение событиями, произошедшими при подготовке нового издания Красной книги Российской Федерации – одного из важнейших инструментов сохранения природы нашей страны. За 30-летнюю историю в России сложилась понятная и открытая система обсуждения и принятия решений при подготовке Красной книги: ответственная госструктура формирует Комиссию по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам. При Комиссии создаются секции по различным систематическим группам. В состав секций приглашаются ведущие эксперты в области изучения и охраны видов животных, растений и грибов. После получения замечаний от членов Комиссии список выносится на обсуждение Бюро Комиссии, которое должно включать председателей всех секций.

В феврале текущего года Комиссия по Красной книге при Минприроды России подготовила проект приказа о новом списке видов, подвидов и популяций, предложенных для внесения в Красную книгу, который был утвержден Бюро Комиссии, но так и не был подписан Министром природных ресурсов и экологии России.

Минприроды России под давлением охотничьего лобби изменило процедуру принятия решений и состав самой Комиссии, исключив из нее большую часть ученых-зоологов и внедрив представителей руководства охотничьих организаций. Была создана новая структура – Президиум Комиссии, наделенный  абсолютными полномочиями по формированию персонального состава Комиссии, состава Бюро, планированию работ и принятию окончательных решений об исключении и занесении видов в Красную книгу. Теперь любое решение Комиссии и Бюро Комиссии может быть волюнтаристски изменено Президиумом без учета обоснованных аргументов ученых.

Это и произошло на первом заседании Президиума, который исключил из Списка большинство редких видов фауны, требующих незамедлительной охраны, но представляющих интерес для охотников как объекты охоты. Положение о Президиуме готовилось в полной тайне, ни один член Комиссии и член Бюро Комиссии не был поставлен в известность о его проекте. Впервые при формировании Списка редких и находящихся под угрозой исчезновения видов определяющим стало не аргументированное мнение ученых – специалистов, а коммерческие интересы руководства охотничьих структур, промысловиков, индустрии дельфинариев и аквариумов.

В результате появления Президиума состав Красной книги РФ определяется не государственными задачами охраны природы, а коммерческими потребностями узкой группы людей, т.е. становится совершенно очевидным  конфликт интересов. Будущее природы нашей страны теперь поставлено в полную зависимость от чиновников от охоты и представителей коммерческих охотничьих организаций.

Сохранение животного и растительного мира страны невозможно без мощной научной базы. Отстраняя ученых от работы над Красной книгой и лишая их права влиять на принятие решений, в объявленный Вами «Год экологии» Минприроды России обрекает на уничтожение последние популяции многих редких видов.

Мы категорически протестуем против такого подхода к организации охраны природы России и считаем необходимым  вернуться к  прежней структуре Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам, прописанной в Приказе № 390 Минприроды России от 08.09.2014, исключив из ее состава представителей коммерческих охотничьих структур и большинство введенных в ее состав представителей охотничьих ведомств, отвечающих за использование животного мира, но не за охрану редких видов.

Мы обращаемся к Вам от имени всех ученых России, разделяющих нашу оценку ситуации, и просим Вас выступить в защиту российской природоохранной науки и дать указание отменить решение, принятое Минприроды России, которое нанесет непоправимый ущерб живой природе нашей страны.

 

Члены-корреспонденты РАН:

  • Суров Алексей Васильевич, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН;
  • Бонч-Осмоловская Елизавета Александровна, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора Института микробиологии РАН;
  • Соколов Дмитрий Дмитриевич, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова.

 

Ученые, имеющие степень кандидатов и докторов наук:

  • Авилова Ксения Всеволодовна, кандидат биологических наук, МГУ им. М.В. Ломоносова;
  • Ананьева Наталия Борисовна, доктор биологических наук, профессор, заместитель директора, Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург;
  • Артюхин Юрий Борисович, кандидат биологических наук, Камчатский филиал Тихоокеанского института географии ДВО РАН;
  • Баклушинская Ирина Юрьевна, доктор биологических наук, Институт биологии развития им. Н.К.Кольцова РАН;
  • Белик Виктор Павлович,  доктор биологических наук, профессор, Южный Федеральный Университет;
  • Брандлер Олег Владимирович, кандидат биологических наук, Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН;
  • Бурканов Владимир Николаевич, кандидат биологических наук, Камчатский филиал ТИГ ДВО РАН;
  • Волошина Инна Вадимовна, кандидат биологических наук, ФГБУ "Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра»;
  • Гаврилов Валерий Михайлович, доктор биологических наук, МГУ им. М.В. Ломоносова; Гельтман Дмитрий Викторович, доктор биологических наук, директор Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН;
  • Голубева Татьяна Борисовна, доктор биологических наук, МГУ им. М.В. Ломоносова;
  • Глущенко Юрий Николаевич, кандидат биологических наук, доцент,  Школа педагогики Дальневосточного федерального университета;
  • Давыгора Анатолий Васильевич, кандидат биологических наук, доцент, Оренбургский государственный педагогический университет;
  • Дугинцов Василий Антонович, кандидат биологических наук, доцент, Комиссия по красной книге Амурской области;
  • Зубакин Виктор Анатольевич, кандидат биологических наук, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН;
  • Клевезаль Галина Александровна, доктор биологических наук, пенсионер, работала — Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова;
  • Колчин Сергей Алексеевич, кандидат биологических наук, Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск;
  • Корзун Леонид Петрович, доктор биологических наук, профессор, МГУ им. М.В. Ломоносова;
  • Коротяев Борис Александрович, доктор биологических наук, профессор, Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург;
  • Лисицына Татьяна Юрьевна, кандидат биологических наук, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН;
  • Лобков Евгений Георгиевич, доктор биологических наук, профессор, Камчатский государственный технический университет, Петропавловск-Камчатский;
  • Мазин Лев Николаевич, кандидат биологических наук, доцент, Московский государственный областной университет;
  • Мина Михаил Валентинович, доктор биологических наук, Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН;
  • Мищенко Александр Леонидович, кандидат биологических наук,  Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН;
  • Мысленков Александр Иванович, кандидат биологических наук, заместитель директора по науке, ФГБУ "Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра»;
  • Никитский Николай Борисович, доктор биологических наук, профессор, Зоологический музей МГУ им. М.В.Ломоносова;
  • Никольский Александр Александрович, доктор биологических наук, профессор, Российский университет дружбы народов;
  • Овсяников Никита Гордеевич, доктор биологических наук, независимый эксперт по животному миру и ООПТ;
  • Олейников Алексей Юрьевич, кандидат биологических наук,  Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск;
  • Переладова Ольга Борисовна, кандидат биологических наук, научный руководитель Центрально-Азиатской программы WWF России;
  • Покровская Лия Витальевна, кандидат биологических наук, МГУ им. М.В.Ломоносова;
  • Попов Сергей Владиленович, доктор биологических наук, член экспертной группы по млекопитающим;
  • Поповкина Анастасия Борисовна, кандидат биологических наук, МГУ им. М.В.Ломоносова;
  • Поярков Андрей Дмитриевич, кандидат биологических наук, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН;
  • Пузаченко Андрей Юрьевич, доктор биологических наук, Институт географии РАН;
  • Раков Владимир Александрович, доктор биологических наук, профессор, Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН;
  • Рогачева Энергия Васильевна, доктор биологических наук, профессор, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН;
  • Розенфельд Софья Борисовна, кандидат биологических наук,  Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН;
  • Рябцев Виталий Валентинович, кандидат биологических наук, Российский Социально-Экологический союз, Иркутск;
  • Салькина Галина Петровна, кандидат биологических наук, ФГБУ "Объединенная дирекция Лазовского природного заповедника и национального парка «Зов тигра»;
  • Семенов Дмитрий Валерьянович, кандидат биологических наук,  Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН;
  • Сипко Тарас Петрович, кандидат биологических наук,  Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН;
  • Соболев Николай Андреевич, кандидат географических наук, Институт географии РАН;
  • Сиренко Борис Иванович,  доктор биологических наук, Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург;
  • Сыроечковский Евгений Викторович, доктор биологических наук, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН;
  • Тирронен Константин Феликсович, кандидат биологических наук, ИБ Карельский научный центр РАН;
  • Токранов Алексей Михайлович, доктор биологических наук, директор Камчатского филиала ТИГ ДВО РАН;
  • Томкович Павел Станиславович, доктор биологических наук, Зоологический музей МГУ им. М.В.Ломоносова;
  • Туниев Борис Сакоевич, доктор биологических наук, заслуженный эколог Российской Федерации, вице-президент Российского герпетологического общества им. А.М. Никольского, Сочинский национальный парк;
  • Филатова Ольга Александровна, доктор биологических наук,  МГУ им. М.В. Ломоносова;
  • Формозов Николай Александрович, кандидат биологических наук,  МГУ им. М.В. Ломоносова;
  • Харитонов Сергей Павлович, доктор биологических наук,  Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН;
  • Чернышев Алексей Викторович, доктор биологических наук, доцент, Национальный научный центр морской биологии ДВО РАН, Владивосток;
  • Шаталкин Анатолий Иванович, доктор биологических наук, Зоологический музей МГУ им. М.В. Ломоносова;
  • Шефтель Борис Ильич, доктор биологических наук, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН;
  • Шиенок Александр Николаевич, кандидат биологических наук,  МГУ им. М.В. Ломоносова;
  • Шпак Ольга Виленовна, кандидат биологических наук, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН;
  • Эрнандес-Бланко Хосе Антонио, кандидат биологических наук, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН.

 

Открытое письмо открыто для подписания членами и профессорами РАН, а также исследователями, обладающими степенью кандидата или доктора наук. Для этого надо написать письмо по электронной почте по адресу: redbook.dec.2017@gmail.com

 

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7 комментариев

  • Stanislav Fedorov:
    20.11.2017 в 16:16

    Учёных разогнать, книгу запретить. Как-то так.

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    • Alexei Averchenko:
      20.11.2017 в 16:31

      И проверить, на чьи гранты они ведут свою антисоветскую деятельность

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      • admin:
        21.11.2017 в 11:17

        Это автомат стал (новый плагин) сразу постить из страницы ТрВ из «Фейсбука» отклики (www.facebook.com/trvscience/)... Прикольно, конечно, но можно и отключить, если покажется, что это не совсем корректно (авторы оставляли отклик целенаправленно лишь на странице ТрВ в ФБ... с другой стороны, более тесная интеграция и удобства для читателей и комментаторов... было бы совсем хорошо, если в ФБ на странице существовала какая-то галочка-согласие или уведомление (может, его просто там написать где-то вверху)). Пока не отключаю...

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  • Ash:
    20.11.2017 в 17:46

    «Положение о Президиуме готовилось в полной тайне, ни один член Комиссии и член Бюро Комиссии не был поставлен в известность о его проекте.»

    Чем-то напоминает историю с РАН. Только почему-то в этот раз не слышно голосов, утверждающих, что нужно было самим провести реформу раньше, не дожидаясь высшего руководства.

    А было бы неплохо переловить все эти редкие виды «в научных целях», продать не без выгоды за валюту, а только потом пригласить охотничье лобби — ворон стрелять.

    Опоздали учёные с реформой, опять опоздали...

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  • Екатерина Барабанова:
    20.11.2017 в 23:20

    Люди, а объясните мне (дилетанту) без эмоций суть проблемы.

    Охотоведы должны представлять ситуацию с редкими видами, нет?

    Какие краснокнижные виды в настоящее время могут быть отнесены к охотничьим?

    По сути — я поддерживаю письмо, хотя я кандидат наук в другой области. Да, решения должны принмать ученые — потому что только они могут поддерживать эволюцию Красной Книги. Но не надо манипуляций («обрекают на уничтожение» и т.п.). Ну пожалуйста.

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    • Илья Мещерский:
      21.11.2017 в 9:50

      — «Какие краснокнижные виды в настоящее время могут быть отнесены к охотничьим?»

      Никакие. Все наоборот — есть предложения включить в Красную книгу «серого гуся, несколько подвидов гуся-гуменника…»

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  • Илья Мещерский:
    21.11.2017 в 9:44

    Как биолог, понимаю опасения коллег, что информация о сокращении численности и необходимости охраны тех или иных видов не дойдет до законодателей. Но не могу не согласиться и с тем, что не стоит принимать еще один заведомо невыполнимый закон. Лучше от этого никому не будет, в том числе и тем самым видам.

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