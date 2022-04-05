ТрВ № 6 (350) за 2022 г.: No time to die

05.04.2022 / № 350 /  Выпускающий редактор: Алексей Огнёв /  Архив /  No Comments

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 350 от 5 апреля 2022 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Словарь Салливана
Математик Константин Богданов — о лауреате премии Абеля — стр. 2

Президент РАН ответил на острые вопросы
Репортаж Алексея Огнёва из МИА «Россия сегодня» — стр. 3

Весь мир — нейросеть
Наталия Демина побеседовала с физиком Виталием Ванчуриным — стр. 4–5

Поэзия хеттов, греков и римлян
Анализируют Мария Елифёрова и Мария Молина — стр. 6–7

«Стенания у стен Иерусалима» на I Сольвеевском конгрессе
Исторический очерк Виталия Мацарского — стр. 8–9

Лекарство от тревоги — лекции по астрофизике
Материал Бориса Штерна памяти Олега Верходанова — стр. 9

Кто отравил Владимира Бехтерева?
Уникальное свидетельство Юрия Аршавского — стр. 11

Человек и солнечный зонд
Некролог Юджину Паркеру от Ильи Усоскина — стр. 13

А WoS и ныне там…
Анна Кулешова, Василий Власов и наш колумнист Иван Экономов — о наукометрии и этике научных публикаций — стр. 14–15

«А теперь газету без очок читает!»
Традиционные трагикомические миниатюры япониста Александра Мещерякова — стр. 16

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