ТрВ № 6 (350) за 2022 г.: No time to die

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 350 от 5 апреля 2022 года в PDF
Анонс номера
Словарь Салливана
Математик Константин Богданов — о лауреате премии Абеля — стр. 2
Президент РАН ответил на острые вопросы
Репортаж Алексея Огнёва из МИА «Россия сегодня» — стр. 3
Весь мир — нейросеть
Наталия Демина побеседовала с физиком Виталием Ванчуриным — стр. 4–5
Поэзия хеттов, греков и римлян
Анализируют Мария Елифёрова и Мария Молина — стр. 6–7
«Стенания у стен Иерусалима» на I Сольвеевском конгрессе
Исторический очерк Виталия Мацарского — стр. 8–9
Лекарство от тревоги — лекции по астрофизике
Материал Бориса Штерна памяти Олега Верходанова — стр. 9
Кто отравил Владимира Бехтерева?
Уникальное свидетельство Юрия Аршавского — стр. 11
Человек и солнечный зонд
Некролог Юджину Паркеру от Ильи Усоскина — стр. 13
А WoS и ныне там…
Анна Кулешова, Василий Власов и наш колумнист Иван Экономов — о наукометрии и этике научных публикаций — стр. 14–15
«А теперь газету без очок читает!»
Традиционные трагикомические миниатюры япониста Александра Мещерякова — стр. 16