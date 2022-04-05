А WoS и ныне там…

Уважаемая редакция!

Жизнь продолжается, и, несмотря на бешеную злобу Запада, в плановом порядке идет освобождение Донбасса. Россию не запугать и не сломить никакими угрозами и санкциями! Но, продолжаясь, жизнь приобретает новое качество, меняясь стремительно во многих сферах, поскольку прежней она оставаться уже не может.

Одна из сфер идущих и грядущих перемен — наука. Прекращаются контакты с заграничными организациями, нет возможности посетить конференции во многих странах, возникают трудности с закупками, нашу страну лишают значимых научных мероприятий — это и многое другое свалилось на нас совершенно неожиданно. Конечно, наши власти обязаны были реагировать на эту атаку Запада. И реакция была достаточно быстрой — уже 7 марта вице-премьер Дмитрий Чернышенко дал поручение отменить требование по наличию публикаций в зарубежных научных изданиях, включенных в системы цитирования Web of Science и/или Scopus, при выполнении федеральных проектов и программ, а также государственных заданий на научные исследования. Вице-премьер также поручил Минобрнауки России в недельный срок внедрить собственную систему оценки эффективности научных исследований.

Прекрасный ход, которого давно ждали все патриоты. Достало уже это низкопоклонство перед Западом, все эти журналы с квартилями, определяемыми западными коммерческими структурами, на которые мы должны были молиться, к публикациям в которых мы должны были стремиться, чтобы получить наши, российские деньги!

Сколько лет уже говорилось о том, что нельзя обслуживать интересы западных коммерческих структур и гнобить свои журналы, отодвигать их на второй и третий план! Но пятая колонна, которая пересаживала нас на американские и европейские самолеты, поезда, машины, которая приучала нас к разного рода заплесневелым сырам и напиткам, чуждым нашим национальным традициям, и в этой сфере пыталась подсадить нас на западный продукт, внедрить мысль, что нужно публиковаться только на английском языке. Наука, мол, не знает границ, и публикации в ведущих мировых журналах — это своего рода знак качества, признание того, что ты работаешь на мировом уровне.

А ведь наши журналы в советские времена были очень даже на высоком уровне, они переводились и читались на Западе. Но политика пренебрежительного отношения к российским научным журналам, конечно, сыграла свою печальную роль. Могло ли быть иначе, если нас годами заставляли публиковать лучшие статьи в зарубежных журналах, входящих в первый и второй квартили, чтобы получить деньги на проведение исследовательских работ?!

Зато теперь мы можем в полной мере увидеть губительные последствия прозападной политики: нам уже отказывают в поставке запчастей к самолетам и скоро откажут в доступе к зарубежным научным журналам.

Конечно, должны радовать пусть и запоздалые, но попытки избавиться от низкопоклонства перед Западом, но почему-то не возникает чувства глубокого удовлетворения. Да, поручение Дмитрия Чернышенко как бы выполнено, но никакой российской системы оценки так и не создано. В принятом постановлении правительства всего-то приостанавливается до конца этого года использование западных баз данных.

Почему так происходит, понятно: разруха, как говорил известный литературный герой, не в клозетах, а в головах. Слишком сильны еще в нашем научном сообществе либерально-прозападные настроения, слишком крепко засели в умах многих ученых догмы про глобальную науку и лучшие мировые журналы. Как говорится, а WoS и ныне там. И научные чиновники, конечно, также находятся под влиянием таких умонастроений, боятся предпринимать слишком радикальные шаги.

Но ничего, надеюсь, шаги наших западных «коллег и партнеров» скоро заставят призадуматься даже тех, кто привык мыслить категориями «ку» и цветовой дифференциации штанов. И, думаю, нам нужно не на год или два, а на долгосрочную перспективу внедрять собственную систему оценки эффективности научных исследований. Я не спорю, нельзя отдавать всё на откуп экспертам — экспертиза очень разной бывает, мы это хорошо знаем. Должны быть и наукометрические показатели. Но здесь во главу угла должны быть поставлены публикации в наших, российских научных журналах, издаваемых ведущими университетами и академическими институтами. Не подумайте, я не призываю игнорировать публикации в зарубежных журналах, просто нужно понимать, что мировая наука не ограничивается заносчивыми англосаксами и их шестерками. Вполне разумно, игнорируя публикации в журналах недружественных стран, учитывать публикации в журналах Китая, Индии, Бразилии, Турции, Ирана и КНДР. И делать это можно без всякого WoS, в рамках двусторонних контактов.

Ваш Иван Экономов

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