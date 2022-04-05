Рельсы по медицине и немножко биофизики

В 2010 году на заседании ныне не существующего диссертационного совета Д 218.001.01 при Всероссийском научно-исследовательском институте железнодорожной гигиены была присуждена степень доктора медицинских наук Наталье Юрьевне Трифоновой. Ее благословили консультант Ю. Лисицын и оппоненты В. Щепин, Ю. Комаров и В. Алексеева, видные специалисты в области общественного здоровья, ныне известные своим участием в многочисленных защитах списанных диссертаций. Значительная часть текста диссертации Н. Трифоновой была скопирована с диссертации Н. Хантаевой (2005) — последняя изучала раннюю диагностику туберкулеза у населения России. У Н. Трифоновой текст встроился в диссертацию о распространенности туберкулеза в условиях мегаполиса. Из этого вырастает большая железнодорожная история.

Все большие министерства и ведомства СССР и России стремились к созданию в своей системе больниц и медицинских НИИ. Железные дороги, пожалуй, владели самым большим числом больниц и содержали НИИ железнодорожной гигиены, теперь принадлежащий Роспотребнадзору. В этом институте трудилась Наталья Юрьевна, с которой начался наш рассказ, и от ее маложелезнодорожной диссертации выстроилось ветвистое дерево текстов, которые несут отпечаток особенностей творчества этого человека и креативности коллектива.

Уже в 2012–2014 годах в том же совете под руководством Натальи Юрьевны защищается пять диссертаций, в которых мы нашли замечательные примеры диссертационного творчества. Еще в двух подобных случаях в это же время Наталья Юрьевна поработала оппонентом. Одна из особенностей стиля профессора Трифоновой — щедрость. Ее ученица Е. Ененкова (2013) заимствовала у наставницы текст вместе с количественными данными. Только по тексту и в таблицах заменила туберкулез на «заболевания органов пищеварения» (пример 1 в таблице). В. М. Алексеева, хоть и была оппонентом у доктора Трифоновой, при оппонировании Е. Ененковой знакомый текст не заметила — можно понять, ведь целых три года прошло.

Ниже приведена таблица примеров копирования с подменой и редактированием.

№ Донор Реципиент 1 «Причем, если у 40,0% женщин основной группы это нарушение связано с воспалительными заболеваниями половых органов различной этиологии и наличием туберкулезного процесса, то у 37,0% женщин контрольной группы они связаны в основном с недостаточностью секреторной фазы» (с. 70) «Причем, если у 40,0% железнодорожников основной группы это нарушение связано с воспалительными заболеваниями половых органов различной этиологии и наличием заболеваний органов пищеварения, то у 37,0% железнодорожников контрольной группы они связаны в основном с недостаточностью секреторной фазы» 2 «Детальный анализ различных аспектов профессиональной деятельности обследованных выявил у большинства мужчин и женщин полное соответствие между рассматриваемыми характеристиками (соответственно 65,6% и 69,7%). Установлено, что в 14,8% случаях этого соответствия не наблюдалось, <…>» «Детальный анализ различных аспектов профессиональной деятельности обследованных выявил у большинства мужчин полное соответствие между рассматриваемыми характеристиками (соответственно 65,6% и 69,7%). Установлено, что в 14,8% случаях этого соответствия не наблюдалось» 3 «На плохие отношения в коллективе, как фактор, который самым непосредственным образом отражается на настроении опрошенных, чаще указывали женщины в сравнении мужчинами (соответственно 48,7% против 34,1%, р < 0,05)» «На плохие отношения в коллективе, как фактор, который самым непосредственным образом отражается на настроении опрошенных, чаще указывали мужчины старших возрастов (соответственно 48,7% против 34,1%, р < 0,05)» 4 «До анкетирования респонденты предварительно информировались о том, что исследование проводится в научных целях, строго конфиденциально и правдивые ответы будут способствовать улучшению медико-социальной помощи беременным» (с. 36) «До анкетирования респонденты предварительно информировались о том, что исследование проводится в научных целях, строго конфиденциально и правдивые ответы будут способствовать улучшению лечебно-профилактической помощи несовершеннолетним беременным» (с. 50) 5 «В связи с этим нами были изучены некоторые аспекты диспансеризации в женских консультациях города Махачкалы» (с. 48) «В связи с этим нами были изучены некоторые аспекты диспансеризации несовершеннолетних беременных в женских консультациях города Москвы» (с. 78) 6 «В Республике Башкортостан наблюдается тенденция к увеличению числа женщин позднего репродуктивного и перименопаузального возраста. Если в 2001 году их число составляло 571200, то к 2004 году увеличилось до 761600, и составило 35,2% в возрастной структуре населения» (с. 41) «В Москве наблюдается тенденция: увеличению числа женщин позднего репродуктивного и перименопаузальнол возраста. Если в 2008 году их число составляло 571200, то к 2012 году увеличилось до 761600, и составило 35,2% в возрастной структуре населения» (с. 46) 7 «Установлено, что в 14,8% случаях этого соответствия не наблюдалось, причем среди родителей-отцов таковых наблюдалось в 1,9 раза больше, чем среди родителей-матерей (соответственно 18,1% мужчин и 9,7% женщин, р < 0,001)» (с. 64) «Установлено, что в 14,8% случаях этого соответствия не наблюдалось, причем среди мужчин таковых наблюдалось в 1,9 раза больше, чем среди женщин (соответственно 18,1% мужчин и 9,7% женщин, р < 0,001)» 8 «Более половины 60,7% обследованных находились в трудоспособном возрасте (моложе 55 лет), что утяжеляло последствия туберкулёза как социальной патологии» (с. 47) «Более половины 60,7% обследованных находились в трудоспособном возрасте (моложе 55 лет), что утяжеляло последствия остеохондроза как социальной патологии» 9 «Проведение указанной группировки выявило, что 39,1% больных туберкулезом женщин состоят на диспансерном учете от 3 до 5 лет включительно, далее следуют больные, состоящие под наблюдением свыше 5 лет (36,2%) и те, которые состоят на диспансерном учете менее 3-х лет (24,7%)» (с. 114) «Проведение указанной группировки выявило, что 39,1% женщин с ЖДА состоят на диспансерном учете от 3 до 5 лет включительно, далее следуют больные, состоящие под наблюдением свыше 5 лет (36,2%) и те, которые состоят на диспансерном учете менее 3-х лет (24,7%)» (с. 64)

А. В. Веселов (2012) под руководством профессора Трифоновой создавал диссертацию, массированно копируя текст у Т. В. Ермошиной (2009). Т. Ермошина писала про «научное обоснование совершенствования оказания высокотехнологичной медицинской помощи», А. Веселов сотворил свой текст как бы на тему «Оптимизация организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи больным колопроктологического профиля». В текст Т. Ермошиной добавлял «больным с колопроктологической патологией» или «больным с колопроктологией».

С. С. Дегтярев (2014) под руководством Натальи Юрьевны создал текст «Совершенствование организации медицинской помощи больным с патологией предстательной железы в амбулаторных условиях». Способ создания — копирование текста вместе с данными, с заменой ключевых слов из четырех источников (примеры 2 и 3 в таблице). И. Б. Зенков — из этой же железнодорожной школы — защитил диссертацию про «организационные аспекты медицинской помощи лицам старшего трудоспособного возраста с урологическими заболеваниями». У С. С. Дегтярева данные в тексте те же, но женщины исчезают (пример 3). Естественно, глупости тоже копируются, например: в источнике — «Критерий достоверности „р“», и у С. Дегтярева — «Критерий достоверности „Р“». Ловкость глупых рук была вознаграждена присуждением искомой степени.

М. Л. Шарова (2012) под руководством Натальи Юрьевны копирует данные А. М. Бейбутовой, диссертация которой посвящена «организации и качеству медико-социальной помощи беременным в городских женских консультациях». В результате у М. Шаровой получается «Организация лечебно-профилактической помощи несовершеннолетним беременным в женских консультациях (на примере г. Москвы)». Способ изготовления тот же — замена слов (примеры 4 и 5 в таблице). В таблицах с данными Махачкала превращается в Москву.

Вероятно, гордость школы профессора Трифоновой — Элгуджа Яковлевич Немсцверидзе. Он защитил докторскую диссертацию в 2012 году. Текст ее довольно плотно скроен из кусочков, взятых из пяти источников. Основной прием творчества хорошо виден на примере заимствований у Т. М. Малеевой с соавт. (1999). Со с. 16, 17, 20 Э. Немсцверидзе копирует текст вместе с данными исследования. Данные, соответствующие 1992–1996 годам, приписываются 2002–2006 годам, данные микропереписи 1994 года представляются как данные микропереписи 2004 года (с. 35–36), хотя в действительности микропереписи в 2004 году вообще не проводилось. Со с. 21 того же источника копируются текст и данные, соответствующие 1995 году, и представляются как данные 2005 года (с. 38). И так — смело, страница за страницей.

Доктор Немсцверидзе достойно принял рельсу научного руководства у профессора Трифоновой. Мы обнаружили пока семь диссертаций, выполненных под его руководством, в которых методы заимствования, изученные им у Натальи Юрьевны, полноценно переданы ученикам. Некоторые ученики пошли семьями. А. А. Сергейко в 2013 году защищает кандидатскую диссертацию на тему «Совершенствование качества медицинской помощи в ведомственной поликлинике железнодорожного транспорта». В 2014-м защищает докторскую его жена И. В. Сергейко на тему «Научное обоснование снижения материнской смертности и репродуктивных потерь». В кандидатской мужа из диссертации К. С. Клюковкина взята таблица 6.14 с данными про поликлиники Петербурга и превращена в таблицу 3.8 про ведомственные поликлиники ОАО РЖД. В докторской жены текст плотно составлен из заимствований из восьми источников. Метод работы тот же, фирменный: из диссертации А. С. Ярославцева про Астраханскую область взяты текст и данные и произведена замена на Московскую область.

С. В. Сласную Э. Немсцверидзе творчески оплодотворил экстрактами из диссертации своей учительницы. То, что у Натальи Юрьевны было про туберкулез, а у ученицы — про эндометриоз, ни диссертантку, ни руководителя не смутило. В диссертации С. Сласной районные диспансеры превратились в «поликлиники и клинику СМ-мед», а туберкулез — в эндометриоз. Естественно, глупости копируются тоже — например, «t коэффициент достоверности (критерий Стьюдента)». У П. Г. Сысоева С. Сласная копирует материал совершенно брутально: таблица 4.7 со всеми ее данными переименовывается: «факторы риска развития патологии врачей терапевтического профиля» становятся «факторами риска развития эндометриоза у женщин» (таб. 4.5).

Столь же решителен в своих действиях другой ученик Э. Немсцверидзе — С. Х. Бисеков. Он копирует у З. Г. Гуровой текст десятками страниц, в том числе таблицы с данными. Таб. 4 об осмотрах женщин в 2002–2004 годах переименовывается в таблицу 5.2 сведений об осмотрах женщин в 2008–2012 годах. По тексту Башкортостан заменяется на Москву (пример 6 в таблице). С. Бисеков позволяет себе высказываться и по национальному вопросу. Если З. Гурова пишет «тяжелое течение климактерического синдрома чаще наблюдается у представительниц башкирской национальности» (с. 56), то С. Бисеков копирует расширительно: «течение климактерического синдрома чаще наблюдается у представительниц славянской национальности», естественно, ссылаясь на данные, которые он скопировал и переименовал. Оппоненты (С. Дубынина и Г. Шестаков) не специалисты по национальному вопросу, поэтому, наверное, не смогли оценить новации. Как обычно бывает в больших диссероделательных коллективах, происходит взаимоопыление. Не только у учителя заимствуют, но и у предшественников. С. Бисеков заимствовал еще у С. Сласной.

У вышеупомянутого И. Б. Зенкова, другого ученика Э. Немсцверидзе, в диссертации обнаруживается четыре источника заимствований. В традициях школы И. Зенков копирует понравившийся текст, например текст С. А. Оприщенко «Комплексное социально-гигиеническое исследование состояния здоровья и образа жизни семей, воспитывающих детей школьного возраста», и в свете темы своей диссертации «Организационные аспекты медицинской помощи лицам старшего трудоспособного возраста с урологическими заболеваниями» заменяет «родителей» на «мужчин и женщин», оставляя числа без изменений. Вот пример фальсификации (7 в таблице). Больше всего по объему И. Зенков взял у М. В. Доронкиной, из диссертации «Комплексное социально-гигиеническое исследование состояния здоровья и организации медицинской помощи сотрудникам органов внутренних дел». Нет, И. Зенков не работает в МВД, он работает в поликлинике Минэкономразвития, что на Ломоносовском. Он скопировал текст, относящийся к исследованию пациентов в поликлинике МВД, и вписал в него свои ключевые слова — про исследование, якобы проведенное в медицинском объединении РАН. Часть численных данных якобы проведенного исследования в тексте изменена, а часть — оставлена без изменений. Так, содержание табл. 3.6 реципиента совпадает с числами в табл. 4.7 донора. То же с табл. 3.7 и 4.6 соответственно. В соответствии с традицией школы Н. Трифоновой в этой диссертации тоже упоминается «t коэффициент достоверности (критерий Стьюдента)» и «критерий достоверности „р“».

И. Б. Куцый, защитивший диссертацию благодаря руководству Э. Немсцверидзе, якобы изучал «медико-организационные мероприятия профилактики остеохондроза позвоночника у работников железнодорожного транспорта». Но десятки страниц скопировал у Л. В. Титаренко, диссертация которого была посвящена профилактике туберкулеза легких у работников железнодорожного транспорта и защищена в том же железнодорожном совете за два года до этого (2011). Как он это смог сделать? Так же (пример 8 в таблице), страница за страницей.

Текст диссертации Н. Трифоновой по туберкулезу пригодился и еще одному ученику Э. Немсцверидзе — О. А. Губкиной для диссертации «Комплексное медико-социальное исследование состояния здоровья женщин с железодефицитной анемией и пути профилактики данной патологии». Как? Так же: заменено ключевое слово (пример 9 в таблице). И конечно, не забыт фирменный мем «коэффициент достоверности (критерий Стьюдента t)».

В исследованиях «Диссернета» обычно не удается исчерпывающим образом найти все источники, использованные для составления неоригинальных диссертаций, равно как нельзя гарантировать, что в найденных диссертациях мы обнаруживаем все фальсификации. Также мы не можем быть уверены, что Н. Трифонова — истинное первое звено в процветании железнодорожного фальсификата. Ведь лишенный степени бывший заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой именно там стал доктором наук в 2012 году под руководством самого директора ВНИИЖГ М. Ф. Вилька. Н. Трифонова была оппонентом на этой защите. Вероятно, традиция изготовления диссертаций в этом коллективе более старая. Возможно, эта школа древнéе и в докомпьютерные времена там трудились настоящие гиганты превращения эндометриоза в туберкулез.

Примечательно, что три из упомянутых диссертаций были защищены в диссовете при Федеральном медицинском биофизическом центре им. А. И. Бурназяна. В защитах там участвовали те же оппоненты, и отличий у этих диссертаций нет. Видимо, мы имеем дело с диссертационной фабрикой, угнездившейся не в одном только железнодорожном институте. Она в чем-то отличается от ранее обнаруженных в Волгоградском медицинском университете [1] и Научном центре сердечно-сосудистой хирургии [2], но принципиально — всё то же: списывание, подмены, фальсификации. Особая моя печаль: два видных специалиста по организации здравоохранения Ю. П. Лисицын и Ю. М. Комаров многократно участвовали как оппоненты на защитах в этом железнодорожном совете, который с полным основанием можно назвать позорным. Совет закрыли из-за «низкой результативности и нецелесообразности продолжения деятельности» в 2014 году [3], однако остепененные там специалисты продолжают передавать диссертационные технологии — лишь некоторые из них были лишены незаслуженных ученых степеней.

Василий Власов, профессор ВШЭ

1. Суслова Е. А доктор-то — липовый… // Новые известия. 1 февраля 2017 года.

2. Власов В. Фабрика под золотой крышей // Троицкий вариант — наука. 2014. № 58. С. 3.

3. Приказ Минобрнауки России от 24.11.2014 668/нк.

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