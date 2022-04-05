Энергия и эрудиция. Памяти Олега Верходанова

Два года назад не стало астрофизика и популяризатора науки Олега Верходанова. Он умер 5 апреля 2020 года, ему было всего 55 лет. Сердце.

Время идет, а Олега всё сильней не хватает — его оптимизма, энергии, эрудиции и великолепного научного чутья. Для меня он был чем-то вроде последней инстанции в космологии, именно в тех вопросах, которые касаются связи теории с данными наблюдений. Самый мощный канал этих данных — реликтовое излучение. То, в чем Олег собаку съел. С начала двухтысячных, когда была запущена космическая микроволновая обсерватория WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe), Олег временно работал в маленьком институте при Университете Копенгагена, которым руководил Игорь Дмитриевич Новиков (постоянным местом работы Олега была Специальная астрофизическая обсерватория РАН на Кавказе). Там сложилась сильная группа: Олег Верходанов, Андрей Дорошкевич, Павел Насельский, Игорь Новиков. Олег был в этой группе главным забойщиком по части обработки данных. В частности, написал с соавторами программу обработки карт реликтового излучения и, применив этот инструмент к данным WMAP, нашел кое-что интересное.

Во-первых, оказалось, что с картой, представленной командой WMAP, что-то не так. Во-вторых, неоднородности карты оказались негауссовыми. Гауссовы флуктуации по определению представляют из себя сумму независимых возмущений (случайных пятен разного размера и положения), между которыми отсутствуют корреляции. Это свойство должно автоматически выполняться, если флуктуации реликта возникли при космологической инфляции — для всех естественных моделей инфляции это так. На карте корреляции были. Хуже того, карта, якобы почищенная от фона командой WMAP, коррелировала с картой фона, представленной теми же авторами. Это прямое свидетельство того, что вычитание фона сделано плохо и карту надо доделывать, скорректировав процедуру, что и было сделано командой WMAP. Негауссовость флуктуаций исчезла. На основе данных WMAP был заложен фундамент современной космологии — достаточно точная модель эволюции Вселенной с первых мгновений ее существования до наших дней. Следующая, гораздо более совершенная, микроволновая космическая обсерватория «Планк» лишь уточнила результаты WMAP, основные выводы остались теми же.

Это лишь один эпизод из научной карьеры Олега. Я привел именно его потому, что он близок моему сердцу (сам занимался чем-то подобным) и, главное, «народный контроль» извне за качеством исходных данных крупных установок — важнейшая черта современной науки, относительно новая и перспективная.

Время идет, появляются новые данные, в том числе и такие, что вроде бы не вписываются в стандартную модель Вселенной. Наиболее известное противоречие — так называемая хаббловская напряженность (Hubble tension): постоянная Хаббла, выведенная из данных «Планка» с дополнительной опорой на данные глубоких обзоров неба, оказалась меньше, чем она же, выведенная из наблюдений за близкими сверхновыми. Напомню: постоянная Хаббла — это величина, характеризующая скорость расширения Вселенной. Когда это противоречие стало явным, я обратился к Олегу за комментарием для «Троицкого варианта — Наука». В результате появился, как мне кажется, наиболее адекватный анализ ситуации, который остался актуальным и сейчас, спустя почти три года [1]. По его мнению, расхождение имеет, скорее всего, методическую причину, хотя нельзя исключить, что оно реально. Тогда оно может быть связано с некоторой неизвестной физикой, например распадом темной материи, что было бы крайне интересно. Далее Олег написал статью про новые попытки опровергнуть стандартную космологическую модель [2]. Он фактически взял на себя задачу отслеживать в «Троицком варианте» все баталии вокруг стандартной модели. Несомненно, он бы с этим блестяще справился. И вот баталии продолжаются, а Олега нет.

Скоро пойдут интереснейшие данные с космического телескопа «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope, JWST). Там будет много чего про космологию молодой Вселенной. Возникнут ли новые противоречия со стандартной моделью, или, наоборот, данные прекрасно впишутся в нее — я не знаю, но абсолютно уверен, что именно Олег смог бы раньше всех дать адекватный комментарий.

Большинство из тех, кто слышал об Олеге, знают его скорее как просветителя, чем как профессионального космолога. Число просмотров его великолепных популярных лекций зачастую превышает миллион. Его выступление за месяц с небольшим до смерти на форуме «Ученые против мифов» собрало полтора миллиона просмотров. Это выступление называлось: «Мифы о Большом взрыве: как из „ничего“ получилось „всё“?» [3]. Там Олег всё замечательно разложил по полочкам для любителей — что такое Большой взрыв, существовала ли Вселенная до него, существуют ли другие вселенные, откуда взялась энергия и т. д. Более обстоятельная и серьезная лекция о происхождении Вселенной: «Как появился наш мир» [4] прочитана на школе, организованной фондом «Траектория». Эти школы были периодическими, и Олег там прочел много захватывающе интересных лекций. Все они есть в Сети.

Сейчас у многих тяжело на душе — не просто тяжело, а перманентный стресс. В ход идут медикаменты и успокаивающие выступления разного рода инженеров человеческих душ. Это, наверное, помогает, но лично я рекомендую вместо этого слушать лекции Олега Верходанова. Они меняют масштаб панорамы, что позволяет душе сбросить сиюминутные страхи, тревоги и недобрые чувства, как змея сбрасывает старую кожу. Они дают взгляд на происходящее с огромной высоты.

Олег — блестящий лектор. Говорит четко, ясно, эмоционально. Ссылки на многие его лекции собраны в статье для «Википедии» [5]. Это очень достойное наследство. Но так хотелось бы видеть его живьем! Особенно сейчас.

Борис Штерн

1. trv-science.ru/soglasovanie-skorosti-rasshireniya-vselennoj

2. trv-science.ru/o-temnoj-energii-zamolvite-slovo

3. youtu.be/watch?v=EiUy8aJJKOQ

4. youtu.be/watch?v=qmjsFLJTl5k

5. ru.wikipedia.org/wiki/Верходанов,_Олег_Васильевич#Видеолекции