ТрВ № 1 (345) за 2022 г.: В память о Дмитрии Борисовиче Зимине

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 345 от 11 января 2022 года в PDF
Анонс номера
Телескоп «Джеймс Уэбб»
Александр Хохлов — стр. 1
Александр Цетлин: «Биостанция — место, где ты сам можешь поставить себе задачу и сам ее решить»
О том, как полюбить червей и посвятить им карьеру, зачем нужны биостанции и как они формируют студентов, беседуют Александр Цетлин и Михаил Гельфанд. Материал подготовлен в рамках цикла «Разговоры за жизнь» в партнерстве со Сколтехом — стр. 2–3
Радиация и радиофобия. Атомная энергетика, ПО «Маяк» и общество
Борис Штерн беседует с зав. радиоизотопным комплексом в Институте ядерных исследований РАН Борисом Жуйковым и экологом-правозащитницей из города Озёрска Надеждой Кутеповой. Видео дискуссии — на канале «Троицкого варианта» — стр. 4–5
Генерал Гровс: дьявол во плоти или эффективный менеджер? Штрихи к портрету
Кем был главный распорядитель американского Манхэттенского проекта генерал Лесли Гровс? Рассказывает Валерий Лесов — стр. 6–7
Сквозь бюрократию, туманы и очистки, или О начале моей первой поездки в Антарктиду
Захар Слуковский, участник 67-й Российской Антарктической экспедиции, пишет о начале своего плаванья — стр. 8–9
Альфред Прингсхайм: «О ценности математики и ее якобы ненужности»
Евгений Беркович рассказывает о деятельности, взглядах и судьбе известного профессора Мюнхенского университета — стр. 10–11
Сайга восстанавливается. Что делать дальше?
Очерк Святослава Горбунова — стр. 11
Научная фантастика в Средние века
Александр Речкин пишет о давней истории восточной фантастики — стр. 12
О романе Игоря Силивры «Предел человека»
Рецензия Николая Гриценко на киберпанковский роман украинского фантаста — стр. 13
Лекарство, которое хуже самой болезни
Лев Ингель о проблемах цитирования и самоцитирования — стр. 13
Объекты, рвущие шаблон: «Некомфортное» Катерины Кампрани и его контекст
На стыке науки, искусства и философии. Очерк Александра Поддьякова — стр. 14
День Зоологического музея
Эссе Антона Нелихова, посвященное уникальному месту в Петербурге, — стр. 15
Авторитетный ректор
Авторская колонка Ивана Экономова — стр. 15
Постновогоднее
Михаил Гельфанд о том, какими методами пытаются бороться с «Диссернетом», — стр. 16