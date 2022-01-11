ТрВ № 1 (345) за 2022 г.: В память о Дмитрии Борисовиче Зимине

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 345 от 11 января 2022 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Телескоп «Джеймс Уэбб»

Александр Хохлов — стр. 1

Александр Цетлин: «Биостанция — место, где ты сам можешь поставить себе задачу и сам ее решить»

О том, как полюбить червей и посвятить им карьеру, зачем нужны биостанции и как они формируют студентов, беседуют Александр Цетлин и Михаил Гельфанд. Материал подготовлен в рамках цикла «Разговоры за жизнь» в партнерстве со Сколтехом — стр. 2–3

Радиация и радиофобия. Атомная энергетика, ПО «Маяк» и общество

Борис Штерн беседует с зав. радиоизотопным комплексом в Институте ядерных исследований РАН Борисом Жуйковым и экологом-правозащитницей из города Озёрска Надеждой Кутеповой. Видео дискуссии — на канале «Троицкого варианта» — стр. 4–5

Генерал Гровс: дьявол во плоти или эффективный менеджер? Штрихи к портрету

Кем был главный распорядитель американского Манхэттенского проекта генерал Лесли Гровс? Рассказывает Валерий Лесов — стр. 6–7

Сквозь бюрократию, туманы и очистки, или О начале моей первой поездки в Антарктиду

Захар Слуковский, участник 67-й Российской Антарктической экспедиции, пишет о начале своего плаванья — стр. 8–9

Альфред Прингсхайм: «О ценности математики и ее якобы ненужности»

Евгений Беркович рассказывает о деятельности, взглядах и судьбе известного профессора Мюнхенского университета — стр. 10–11

Сайга восстанавливается. Что делать дальше?

Очерк Святослава Горбунова — стр. 11

Научная фантастика в Средние века

Александр Речкин пишет о давней истории восточной фантастики — стр. 12

О романе Игоря Силивры «Предел человека»

Рецензия Николая Гриценко на киберпанковский роман украинского фантаста — стр. 13

Лекарство, которое хуже самой болезни

Лев Ингель о проблемах цитирования и самоцитирования — стр. 13

Объекты, рвущие шаблон: «Некомфортное» Катерины Кампрани и его контекст

На стыке науки, искусства и философии. Очерк Александра Поддьякова — стр. 14

День Зоологического музея

Эссе Антона Нелихова, посвященное уникальному месту в Петербурге, — стр. 15

Авторитетный ректор

Авторская колонка Ивана Экономова — стр. 15

Постновогоднее

Михаил Гельфанд о том, какими методами пытаются бороться с «Диссернетом», — стр. 16

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