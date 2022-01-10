Постновогоднее

Новогодние каникулы — самое время избавляться от всякого хлама. Конечно, правильные люди делают генеральную уборку до того, как поставить елку, но гранты, отчеты, планы, вот это всё… Да и в новогодний номер выпускающий редактор хочет собрать что-то более примечательное. А вот приходя в себя и дегустируя рассолы, самое время, как писал классик, «поговорить о дряни».

Вот, скажем, доктор юридических наук, главный ученый секретарь ВАКа Игорь Михайлович Мацкевич высказался 23 сентября прошедшего года на XXIII конференции «Юридическая техника. Правотворческая экспертология»: «Есть такая организация — Российская академия наук. При ней есть комиссия по борьбе — я сейчас точно не помню <…> знаете, вообще это вещь очень, как говорят, стремная, что считать наукой — сидят люди, персональный состав этой комиссии — кстати, у меня возникает очень много вопросов по персональному составу, там далеко не все академики, — которые сидят и считают, это наука, а это не наука. Вы помните из истории школы даже, в Средние века, что было по этому поводу, точно такая же комиссия, которая ровно этим же занималась, — людей, которые не вписывались в эти каноны, сжигали на кострах. Сейчас надеюсь до этого не дойдет…»

На просьбу редакции ТрВ-Наука уточнить, какую из комиссий РАН — Комиссию по борьбе с лженаукой или Комиссию по противодействию фальсификации научных исследований — профессор Мацкевич имеет в виду, он ответил уклончиво: «Видимо, имелась в виду деятельность комиссии, которая распространяет доклады о кандидатах в члены РАН с изложением негативной информации о них (кстати, почему-то эти доклады никем не подписаны)». Вот он, этот доклад: «Кандидаты в члены-корреспонденты и академики РАН, Москва, 2019», вполне себе подписан: «Комиссия по противодействию фальсификации научных исследований», доступен на сайте этой самой комиссии [1]. Чего шлангом-то прикидываться?

Проехался профессор Мацкевич и по «Диссернету»: «К деятельности Диссернета я отношусь в целом негативно <…> Это проект политический, а сейчас он стал даже больше коммерческий, чем политический, это вовсе не наговор… на сайте Диссернета — а есть сайт, зарегистрирован за рубежом в США, в суд подать невозможно, хотя есть нюансы, некоторые адвокаты приспособились, есть позитивный опыт борьбы с заведомо ложной информацией, которую они распространяют — Сама организация не зарегистрирована, с ней судиться невозможно, нет заведомо равных условий для тех, на кого они подают жалобу, потому что организации такой нет».

Тут тоже уточнить не удалось. Мы спросили: «Просим Вас уточнить, какие признаки коммерческой организации Вы усматриваете в работе Сетевого сообщества „Диссернет“. Известны ли Вам примеры получения прямой материальной выгоды кем-либо от деятельности „Диссернета“?

Просим также уточнить, что Вы имели в виду, говоря о жалобах, которые подают „они“. Известны ли Вам примеры подачи заявлений о лишении ученой степени от имени „Диссернета“, а не от имени частных лиц? Были ли такие жалобы рассмотрены ВАК?

Если ответ на предыдущие вопросы отрицательный, просим пояснить, что Вы имели в виду, говоря об отсутствии равных условий для заявителей и тех, в отношении кого подано заявление о лишении ученой степени».

Что же нам ответил профессор Мацкевич?

На первый вопрос: «Размещение на сайте dissernet.org <…> баннера о сборе пожертвований на ведение деятельности по поиску некорректных заимствований в диссертациях на мой взгляд не одно и то же, что сбор пожертвований на лечение детей», — и впрямь, не одно и то же, но коммерческой деятельностью не является ни то, ни другое. На второй и третий — ничего (полный ответ проф. Мацкевича см. здесь). Как сказано у другого классика, «поздравляю вас, гражданин, соврамши».

Завершает проф. Мацкевич своеобразно: указанием на то, что его высказывания не противоречат ст. 29 Конституции РФ (это про свободу слова, если кто не помнит), и сожалением, что меня не заинтересовало его выступление «Юридические проблемы экспертной деятельности ВАК Минобрнауки России в фокусе совершенствования законодательства». Действительно, не заинтересовало. Если я вижу очевидную неправду в исходном выступлении и мелкое крючкотворство в переписке, какой смысл интересоваться остальным творчеством профессора Мацкевича?

А другой профессор, экономический, Роберт Михайлович Нижегородцев, написал целую статью «Вакханалия диссерастов: кто и зачем пытается развалить систему аттестации научных кадров». Процитирую аннотацию: «В статье анализируются ключевые дисфункции, связанные с институциональными нормами, действующими в российской системе аттестации научных кадров. Оценена нижняя граница ущерба, наносимого экономике Российской Федерации посредством дезорганизации системы аттестации», и сам текст: «Социальная технология, которую отрабатывают лжецы-диссерасты на протяжении уже многих лет, заключается в том, что они, не утруждая себя какими-либо доказательствами, обливают грязью российских ученых и заставляют их оправдываться, доказывая свою невиновность, что в корне противоречит требованиям презумпции невиновности и выводит их деятельность за пределы правового поля Российской Федерации <…> Не вызывает никаких сомнений заинтересованность зарубежных стейкхолдеров в обезоруживании российской науки и в углублении дисфункций, связанных с непроизводительным расходованием материальных и — главное — человеческих ресурсов <…> Организованная группа лиц, действуя по предварительному сговору, целенаправленно и систематически, в течение как минимум шести лет (2014–2019), совершает действия, направленные на подрыв и дезорганизацию системы управления наукой и аттестации научных кадров в Российской Федерации. Деятельность указанной группы лиц наносит ущерб экономике Российской Федерации (причем одной из наименее защищенных ее частей — сфере науки и научного обслуживания), в частности, посредством подачи заявлений о лишении ученой степени, содержащих заведомо ложную информацию (т. е. фейковых заявлений). За время существования данной организации ею нанесен ущерб в особо крупных размерах, составляющих не менее 281 млн рублей в текущих ценах. Эти действия на языке Уголовного Кодекса РФ обладают признаками диверсии (ст. 281 ч. 2 УК РФ)» (жирный шрифт — профессора Нижегородцева). Там еще много чудесного, читайте сами в «International independent scientific journal» (да-да, оно так и называется), vol. 2 № 12 за 2020 год [2].

Самое смешное, что профессор Нижегородцев так думал не всегда. В далеком 2015 году он сам обращался к «Диссернету» с просьбой о поддержке, юридической и моральной, когда уволенный за плагиат сотрудник его лаборатории подал на него в суд. И даже статью написал в «Троицкий вариант» — ах, как хорошо она называлась! «О чести, достоинстве и присвоении текстов» (№ 184 от 28.07.2015 [3]). И диссернетовскую раскраску диссертации этого сотрудника профессор Нижегородцев привел в своей статье, и гонорар за статью получил, и экспертные заключения, составленными коллегами из «Диссернета», использовал на суде.

И вот на тебе, оказалось, что «Диссернет» — вовсе не добрые тимуровцы, а злые диверсанты. Потому что когда выяснилось, что член Экспертного совета ВАК по отраслевой и региональной экономике (ныне разогнанного, и то сказать, было за что [4]) профессор Нижегородцев [5] систематически отмазывает жуликов — из-за чего был придуман термин «Доктрина Гриба – Докукина – Нижегородцева» [6], отношения сильно испортились и даже вышли в публичное пространство. Настолько, что профессору Нижегородцеву был посвящен небольшой раздел того самого доклада, который не понравился профессору Мацкевичу: «Нижегородцев Р. М. в течение многих лет, выступая в Экспертном совете ВАК по отраслевой и региональной экономике, в диссертационном совете при РЭУ им. Плеханова был идейным вдохновителем последовательной защиты плагиата как допустимой практики» (в докладе еще были приведены ссылки на стенограммы этих выступлений).

В общем, поэтому ли, еще ли почему, но не стал профессор Нижегородцев членом-корреспондентом осенью 2019 года, расстроился, наверно, потом обиделся, стал «диссерастами» обзываться. Прямо как в детском саду…

Помимо одинаковой неправдивости у этих двух профессоров есть еще общее — одинаковое понимание духа времени: не случайно оба так стараются подвязать к деятельности «Диссернета» политику, причем не простую, а направляемую из-за рубежа. Но и тут они неоригинальны: такого рода высказывания мы слушаем с самых первых дней своего существования. И ничего, держимся пока.

Михаил Гельфанд

1. kpfran.ru/2019/09/23/doklad-komissii-kandidaty-v-chleny-korrespondenty-i-akademiki-ran/

2. iis-journal.com/wp-content/uploads/2020/02/IISJ_12_2.pdf

3. trv-science.ru/2015/07/o-chesti-dostoinstve-i-prisvoenii-tekstov/

4. rosvuz.dissernet.org/dissovet/143144

5. rosvuz.dissernet.org/person/105228

6. trv-science.ru/2019/03/otvet-v-troickij-variant/