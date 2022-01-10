Авторитетный ректор

Уважаемая редакция!

Поздравляю всех своих обычных коллег с наступившим Новым годом, верующих — также и с Рождеством Христовым! До Старого Нового года осталось меньше недели, так что скоро наш народ закончит пить и приступит к созидательному труду на благо Родины.

Год начинается нелегко. На Западе штамм омикрон приводит к рекордным показателям заражения ковидом, пусть смертность от этого варианта коронавируса и не очень высокая. В Казахстане банды террористов и бесчинствующих молодчиков, направляемые криминальными авторитетами и заграничными кукловодами, предприняли попытку захвата государственной власти. Только оперативное вмешательство ОДКБ и твердая позиция России помогли стабилизировать ситуацию, еще раз укрепив международный авторитет нашей страны. Продолжается истерия в западных СМИ, описывающих сценарии нападения кровожадного русского медведя на беззащитную Украину. Не беда, что картинки с российскими танковыми колоннами, рвущимися к Киеву, могут рождаться только в воспаленном мозгу. Цель одна — запугать Россию невиданными санкциями, заставить нас согласиться на дальнейшее продвижение НАТО на восток. Не выйдет, господа хорошие! Нас не запугаешь, в ответ на все угрозы мы еще сильнее сплотимся вокруг национального лидера!

Сложившаяся тяжелая международная обстановка обязывает нас, работников науки и образования, работать с большей отдачей, быстрее и четче подчиняться указаниям наших руководителей. Но действительно ли мы готовы так себя вести? Увы, практика показывает, что многие из нас до сих пор находятся в плену иллюзий о важности каких-то академических свобод, академического самоуправления.

Например, в конце декабря прошлого года взбрыкнули философы. Им не понравилось, что на должность врио директора Института философии РАН был неожиданно назначен кандидат философских наук Анатолий Черняев, якобы не пользующийся авторитетом у сотрудников института. Ученый совет института заявил, что господин Черняев участвовал в клеветнической кампании по дискредитации института и его руководства, центром которой стал канал «Царьград». Ученый совет от лица сотрудников также обратился к президенту России, указав, что сотрудники полностью поддерживают бывшего директора института Андрея Вадимовича Смирнова, почему-то в итоге не утвержденного директором вновь, и просят президента вмешаться в процесс. В обращении есть и такой пассаж: «А. В. Смирнов, возглавляя Институт философии РАН с 2015 года, сплотил его коллектив для выполнения государственного задания с акцентом на исследовании традиций и идентичности, ценностных основ и цивилизационных перспектив развития российского общества».

Представляете ли вы коллектив философов, сплотившихся для выполнения чего-то, тем более государственного задания? Это же… философы, свободные мыслители, им, как известно, даже мусорная корзина не нужна. Но оставим сделанные утверждения на совести членов ученого совета. В контексте сказанного выше мне интереснее обсудить вопрос о подчинении действиям руководства. Безусловно, это необходимость. Но есть и другая сторона: инстанции, назначая руководителей организаций, должны обращать внимание на то, кого они назначают, смотреть, обладает ли этот человек необходимым авторитетом. Ведь руководитель, над которым смеются, руководитель, которого презирают, — это дискредитация властей, его назначивших.

И тут возникает вопрос: что такое авторитет руководителя, в нашем случае — директора или ректора? Вопрос всегда был для меня очевидным: политический вес, способность быть крепким хозяйственником и администратором, в конце-концов, научный авторитет. Для меня не было вопроса, кто самый авторитетный ректор в стране, — это Виктор Антонович Садовничий! Но недавние события заставили меня если не усомниться в этом, то взглянуть на вопрос с несколько другой стороны: одновременно с новостями о ситуации в Институте философии РАН в СМИ появились сообщения о задержании ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Причем не в связи с подозрениями в банальных хищениях и коррупции, а в связи с делом о заказных убийствах…

Да, мы привыкли к словосочетанию «криминальный авторитет» и, несколько позже, «авторитетный бизнесмен», но это, безусловно, новая грань слова «авторитет» применительно к руководителю вуза. Много разного можно сказать по этому поводу, но ясно одно: над руководителем с подобным бэкграундом смеяться точно никто не будет. Он — или его подручные — смогут быстро объяснить любому сотруднику, насколько глубоко тот не прав. И если бы, скажем, такого рода человек был назначен врио директора Института философии РАН, то вряд ли бы философы начали писать письма президенту России. Уже через неделю они бы маршировали по плацу, бодро напевая: «Кто шагает дружно в ряд? Философский наш отряд!»

Ваш Иван Экономов

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