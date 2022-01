Объекты, рвущие шаблон: «Некомфортное» Катерины Кампрани и его контекст

Есть художники, которые создают парадоксальные объекты — парадоксальные в том или ином аспекте. Один из самых известных примеров, вошедший в культуру, — треугольник Пенроуза. Да — сэра Роджера Пенроуза, ныне Нобелевского лауреата по физике. Когда-то он развлекся вот таким образом на пару со своим отцом — психиатром Лайонелом Пенроузом, отталкиваясь от более раннего изображения шведского художника Оскара Рутерсварда, создававшего картины невозможных фигур [1]. К настоящему моменту треугольник многократно воспроизведен в самых разных источниках — как в оригинале, так и в модификациях.

Треугольник Пенроуза на обложке книги Р. Грегори «Разумный глаз» (М.: Мир, 1972) и шахматного издания Puzzle Quest (2020) — sahovski.com/Puzzle-Quest-2020-p347728064

Треугольник Пенроуза — объект особый, в жизни ничего похожего не встретить. А греческая художница-дизайнер Катерина Кампрани обращается к обыденным вещам и создает на их основе свои. По-научному, она занимается деконструкцией аффордансов. Да-да, приходится выражаться именно так — а что делать? Она сама пишет — деконструирую: theuncomfortable.com/about.

Деконструкция (здесь вполне хороша «Википедия») — «понятие современной философии и искусства, означающее понимание посредством разрушения стереотипа или включения в новый контекст», введено Жаком Деррида [2].

Понятие аффордансов (предоставляемых возможностей) ввел в своем экологическом подходе к восприятию американский психолог Джеймс Гибсон, и оно активно разрабатывается в настоящее время. По Гибсону, «возможности окружающего мира — это то, что он предоставляет животному, чем он его обеспечивает и что предлагает — неважно, полезное или вредное» [3, стр. 188]. Часто приводимые примеры: натоптанная тропа предоставляет иные возможности для прохождения человека, чем болото; швейная игла предлагает иные возможности для манипуляций, чем кувалда, и т. д.

В дизайне под аффордансами понимают возможности, предоставляемые предметами, с которыми имеет дело человек, — предоставляемые для обеспечения функциональности предмета и для большего удобства. За ручку зубной щетки удобно взяться (такой у нее аффорданс на одном конце), а взявшись, можно водить щетиной по зубам (такой у нее аффорданс на другом конце). То же — с вилкой, отверткой, чайником и пр. Конечно, бывают и предметы, у которых с этими аффордансами довольно скверно, и пользоваться такими предметами неудобно — см. очень интересную книгу Д. А. Нормана [4].

Тогда мы брюзжим и ругаемся на «умельцев», создавших «вот это безобразие». Но ведь можно и усугубить…

Катерина Кампрани в рамках своего проекта «Некомфортное» создает неудобные (патологически неудобные?) дизайнерские объекты. Они освежают наше понимание аффордансов привычных вещей — посредством разрушения стереотипов, которые мы не замечаем, пока нам не показали, что может быть и иначе. Так давайте же их заметим и получим (мазохистское?) эстетическое удовольствие пользователя и зрителя художественной экспозиции одновременно.

Это объекты для показа (human interfaces) по Гибсону — особый класс объектов, которые создаются и воспринимаются по своим правилам; артефакты, средства коммуникации между автором и зрителем.

Посмотреть на эти дизайнерские объекты К. Кампрани во всем их богатстве можно здесь: theuncomfortable.com. Это культурный феномен, о котором писали Wired [5], CNN [6] и другие издания.

Рассматривая объекты Катерины Кампрани, не забудем ее замечательного предшественника — французского художника Жака Карелмана, выпустившего целую книгу с такими изображениями — “Cataloque d’objets introuvables”, переведенную на несколько языков и переизданную. Заглянуть в нее можно здесь [7].

А вот работы мастера по художественным изделиям из металла Дениса Лодыгина.

В рамках данной художественной традиции создаются и демотиваторы — спасибо Леониду Ашкинази за присылку этого изображения.

Почему людям так интересны изображения некомфортного (патологически неудобного)? Кому-то они нравятся (напомним о переизданиях книги Ж. Карелмана и успехе проекта К. Кампрани), а кто-то пишет в комментариях «Я ненавижу это».

Для этого они и созданы — привлекать внимание и вызывать двойственные, амбивалентные чувства, в том числе раздражение. К. Кампрани пишет: эти объекты специально созданы, чтобы раздражать вас (“All the objects you will see in this website are deliberately designed to annoy you”). Конечно, это авторское описание — игра с читателем-зрителем, интрига. Такая же игра-интрига — и первая фраза заметки с описанием динамики эмоциональных реакций при знакомстве с объектами Капрани (любопытство, легкое раздражение, фрустрация, гнев, «потребность-отвернуться-прямо-сейчас-о-боже» [8]), и название заметки CNN «Художница создала самые фрустрирующие объекты в мире», и название «уморительно плохой дизайн» заметки Wired.

Предметом рассмотрения в источниках по научной психологии, насколько мне известно, такие штуковины становились редко (буду рад другой информации). В той же книге Р. Грегори «Разумный глаз» утюг с острыми шипами на подошве М. Рея и чашечка с мехом на меховом блюдце с меховой же ложечкой М. Оппенгейм анализируются в контексте объект-гипотез, выстраиваемых субъектом при восприятии. «Перцепция строит что-то вроде гипотез, с помощью которых из сенсорных данных выводится объективная реальность». Эмоционально-когнитивный диссонанс возникает при сильной конкуренции нескольких объект-гипотез, спровоцированных изображением. «В современном искусстве наиболее явную и „воинственную“ игру против объект-гипотез ведут сюрреалисты. Сальвадор Дали, Ренэ Магрит, Мирет Оппенгейм, несомненно, вызывают сильную реакцию зрителя парадоксальными сочетаниями своих объект-гипотез, иногда забавных, иногда неприятно поражающих. В качестве примера возьмем хотя бы оппенгеймовский „Мех на завтрак“. Невозможно взирать на эту картину без содрогания! Изобразительный каламбур здесь перерастает в насилие, возмущая спокойствие зрителя» [9, стр. 138]. У Кампрани, кстати, тоже есть меховая тарелка — отсылка к Оппенгейм для тех, кто понимает, многоуровневое послание.

Анализ Грегори краток, и, представляется, тема восприятия таких объектов и отношения к ним еще ждет развернутого психологического исследования.

В. Г. Марача, философ, исследователь методологии и системного мышления, ведущий научный сотрудник РАНХиГС, дал короткий комментарий к статье.

«„Объекты, рвущие шаблон“ — отличная характеристика для всего этого контекста. Вспоминаются работы Хайдеггера о Вещи и ее бытийном смысле для нас, который раскрывается тогда, когда мы эту вещь потеряли или заменили на функционально-эквивалентную. Он пишет: „Самое острое и пристальное ‘восприятие’ и ‘представление’ вещей никогда не сумело бы открыть ничего подобного порче рабочего средства. Должна быть помеха орудованию, чтобы встретилось несподручное“ (Хайдеггер М. Бытие и время / Пер. В. В. Бибихина. М.: Ad Marginem, 1997, стр. 354–355). Кампрани, если смотреть на ее работы с этой точки зрения, использует эффект потери „сподручности“ вещи. И нашу рефлексию факта этой потери, заставляющую сфокусироваться на „сподручности“ и аффордансах исходной вещи».

Александр Поддьяков

