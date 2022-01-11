Лекарство, которое хуже самой болезни

Хорошо известны издержки, связанные с нынешним увлечением количественными показателями «публикационной активности» и т. п. Определенная категория предприимчивых ученых быстро приспособилась и энергично увеличивает свою цитируемость, кооперируясь со столь же ушлыми коллегами. Самоцитирование ценится меньше, но им тоже не пренебрегают. Проблема в том, что пока не видно убедительных альтернатив объективной оценки результативности научной работы.
Попытки что-то сделать с этим чаще неудачные. Недавно в научных журналах стали иногда появляться новые правила для авторов, например, [1]:
Список литературы должен содержать:
- не менее 10 источников суммарно;
- не менее 3 ссылок на работы в международных англоязычных журналах за последние 5 лет;
- не менее 5 ссылок на работы за последние 10 лет;
- количество ссылок на свои собственные работы должно составлять менее 20% от числа всех ссылок.
В другом уважаемом академическом журнале можно прочитать даже такое:
Как правило, число самоцитирований не должно превышать 15% от общего списка цитируемой литературы.
Большинство такого типа ограничений, в принципе, легко преодолимы любым автором. Надо вам сослаться, скажем, на три литературных источника, а редакция зачем-то требует, чтобы было не меньше десяти. Пожалуйста — найдем хоть пятнадцать. «Не менее 5 ссылок на работы за последние 10 лет»? Да сколько угодно. Правда, что тогда делать читателю: как ему понять, в какие источники имеет смысл заглядывать, а какие притянуты за уши согласно этим странным разнарядкам? Но вот как раз о читателе, похоже, никто и не подумал. Если сильно сосредоточиться на количественных показателях, то какие уж тут читатели?!
А упомянутые ограничения самоцитирования создают серьезную проблему для нормальной работы. Если автор статьи привел, скажем, всего одну формулу, полученную в его предыдущей работе, то он должен на ту работу сослаться, иначе это будет считаться «самоплагиатом». И дальнейших возможностей упоминать свои работы уже нет, поскольку 15% от списка из десяти цитируемых источников — это 1,5. Чувствуется, что едва ли эти разнарядки придумал реально работающий научный работник.
На самом деле, все эти ограничения совершенно не нужны, если статьей занимается компетентный эксперт. Он, если надо, констатирует: «Автор недостаточно знаком с состоянием вопроса — в списке литературы даже не упоминается ряд работ, относящихся к делу…» (далее следует список). Или: «Автор без необходимости цитирует ряд своих публикаций…» Поэтому упомянутые правила выглядят как попытка бюрократическими средствами обойтись без грамотных и добросовестных рецензентов. Представляется, что попытка бессмысленная и даже вредная.
Лев Ингель, докт. физ.-мат. наук
1. ifz.ru/geofizicheskie-issledovaniya/pravila-dlya-avtorov
Сейчас публикуюсь по здоровью не часто: последняя работа вышла в 2020 году, полтора года тому назад.
В аспирантские годы слышал от Н.Я. Виленкина про «борьбу с низкопоклонством», что была в конце 40-х прошлого века. Всё та же чиновничья калька, только там — «процент загранки» с искусственной верхней границей.
На выходе — халтура в списке литературы, и чтение между строк. Но мы же советские люди! (Борис Полевой — копирайт). Партия (мафия, шарашка, требуемое подставить) прикажет — так мы ж завсегда и во всём.
Без какого-либо pro testo.
Л.К.
А жаль.
К.
…Список литературы должен содержать:
А зачем вы там публикуетесь? Публикуйтесь себе в Nature, там таких идиотских ограничений нет. И почему эти правила, придуманные от большого ума, как-то связаны с «увлечением количественными показателями «публикационной активности» и т. п.»? Как -то у вас, автор, мысли по древу мысью разбегаются. Вы уж что-то одно выберите: либо вам не нравится, что вас оценивают по журналам, где вы публикуетесь, и по количеству ссылок, либо вам не нравятся действительно глупые правила в третьеразрядном журнале.
Вся эта история от смены собственника: советские журналы пытаются лечь под Elsevier и др. Самое смешное, что правила опять меняются
Разве эльзивир контролирует количество ссылок? Никогда такого не видел.
Да наверняка это местное творчество.
Журналу не вредно, чтобы его хоть кто-нибудь читал. Вот и хочется под кого-то лечь. Просто многие забывают, что журналы и статьи существуют не для писателей, а для читателей. Когда журналы читатели покупали, и с этого жили издательства, это было само собой. С массовым переходом на open-access эта ветка обратной связи отсохла. Узнать о том, читает ли кто-нибудь разную писанину. стало можно только по цитированиям и их производным вроде импакт-факторов и прочих хиршей.
Не только. Вот контрпример:
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020MNRAS.492.5052Y/metrics
Разумеется, все это работает только на больших выборках. Одиночные примеры (в особенности нетривиальные) тут ничего не меняют. Мы же говорим о политике журналов.
Не понял. Я оспаривал следующее утверждение: «Узнать о том, читает ли кто-нибудь разную писанину. стало можно только по цитированиям». Писанина, на которуюю я ссылаюсь выше читается и скачивается почти на порядок больше, чем соседи по журналу. Q1, между прочим.
А я о том, что единичная статья — не показатель. В разговоре о политике журналов нужно опираться на соответствующую статистику.
Вы опять не поняли. В разделе metrics статистика на все статьи базы данных ADS.
Пардон, не сообразил с первого взгляда.
Члены редакции получают деньги. Даже можно узнать от кого.
Государство их тоже финансирует. Теперь оно вроде собирается девушек ужинать, так что и танцевать оно будет.
В математике излагаются вечные абсолютные истины. Которые должны быть ВЕРНЫМИ, НОВЫМИ И КОМУ-ТО ИНТЕРЕСНЫМИ. Самую цитируемую мою статью (два автора) стали цитировать через 12 лет, объявив первой в направлении. От того, что я процитирую какого-нибудь сколько-нибудь существенно удаленного от меня автора, ничего не изменится: РАССТОЯНИЕ ОГРОМНОЕ. Математика имеет дело с миром воображаемым, а он разнообразен и перифериен
«От того, что я процитирую какого-нибудь сколько-нибудь существенно удаленного от меня автора, ничего не изменится»
ИМХО, вот это как раз соершенно не верно. Цитируя работы, которые на Ваш экспертный взгляд заслуживают упоминания, Вы участвуете во всемирном непрерывном голосовании. Причем голосуют только те, кто иммет соственные данные, заслуживающие публикации. При этом, чем больше людей читают Вашу статью, тем больше узнают Ваше мнение. Тем больше возможностей у Вас убедить других и повлиять.
Это и есть мировая демократия специалистов. Без чинов и лампасов. Если математики не желают пользоваться такой уникальной возможностью, это их собственные проблемы. Можете скандалить, хвастаться и меряться чем другим. Но в естественных науках твоя научная репутация и значимость — это и есть то, как тебя читают и цитируют.
ЗЫ. Для массового «среднего класса» разумеется. Действительно выдающиеся работы оцениваются совершенно иначе.
С последним согласен: действительно выдающиеся и в математике в частности, являющейся полунаукой — полуискусством, действительно выдающиеся работы оцениваются одним — единственным, а именно: Временем. С большой буквы.
Работа Джорджа Говарда Редфилда (одна из двух, вторая была напрочь отвергнута и напечатана спустя полвека там же) по теории близкой знаменитой теореме Пойа (содержащей эту теорему) в Эмерикен Джорнэл оф Мэзэмэтикс (основан англо-американцем хорошим знакомым нашего Чебышёва Джеймсом Джозефом Сильвестром в конце 19 века), работа Редфилда 28 года ждала своего звёздного часа до 52 года, когда в библиотеке её нашёл впоследствии очень известный графист Фрэнк Харари. Есть по-русски сама работа Редфилда и о ней в сб.: «Перечислительные задачи комбинаторного анализа», Мир, кажется, 1979.
Л.К.
Специально для Д.Б.Т.: Игорь Сергеевич Дмитриев из Питера может подтвердить.
К.
ИМХО, вот это как раз совершенно не верно. Цитируя работы, которые на Ваш экспертный взгляд заслуживают упоминания, Вы участвуете во всемирном непрерывном голосовании
Я еще раз попытаюсь объяснить Вам в чем принципиальная разница между математикой и естественными науками. Математика стала глубоко периферийной наукой.
По очевидным ключевым словам я не нашел ссылки на требовавшуюся с меня работу «буржуинов прошлого года» Есть одна выдающаяся женщина-математик-академик. Обзор написала. Может в нем что и есть. Сослался. Вот точно также нормальные люди голосуют на обычных выборах. Кстати, у меня будет Q1 (не помню чей) в 2024 году и рентабельно — статью еще не написал и даже не представляю о чем (есть варианты в зависимости от финансирования). У нас очень кривое распределение ссылок — на первичные работы и последние много, на промежуточные необязательно.
Недавно нашел американскую статью 1993 года. 2^n/n первые в некоей области. 7 ссылок (если че сложностью до него занимались больше тридцати лет). На нее ссылок 637. И это норма для ключевой работы любой темы
«Математика стала глубоко периферийной наукой.» «У нас очень кривое распределение ссылок «
Вот и я о том же. Проблемы математики, а не проблемы системы с оценкой по цитируемости.
Она объективно так устроена, поэтому к ней эти подходы неприменимы
Вашу книгу ждал весь мир!
Неужели все пятеро?
Соответственно, главное — опубликовать текст в грамотно рецензируемом журнале с английским переводом
Забавно, что пару приличных статей лет двадцать назад я опубликовал в чисто русском издании. Один из его авторов поведал потом мне, что в одной из библиотек США нашел контрафактную переводную версию
В первый мой более-менее длительный приезд в Америку, в 1993 году, я с законной гордостью советского человека увидел в университетской библиотек длинный ряд стеллажей, заставленных переводными вариантами советских журналов, в том числе, и с несколькими десятками моих статей. Кстати, говоря, при советской власти за статьи в таких журналах платили так называемыми чеками Внешпосылторга. При выезде в загранкомандировку их можно было получить в виде валюты. Поскольку я тогда был очень активным писателем, я получал эквивалент нескольких сотен долларов в год, и уважение жены ко мне было таким высоким, как никогда до того. Для советских женщин главное было не кинематограф, как считал Булгаков, а возможность погулять по Березке с чеками в кошельке.
Вот я, пожалуй, не согласен.. Система оценки по цитируемости дает огромные возможности для злоупотреблений.. Оппоненты говорят (ссылаясь на демократию :) ), что да, но вот, ничего лучшего человечество не придумало.. Со стороны кажется, что вот, математики пока
последнее коммьюнити, которое еще держится и полагается на оценки по существу, что, имхо, вызыает уважение. Ну да, это субъективно и зачастую не справедливо, но не дает утонуть сабжекту в блевотной малокачественной попсе, захлестнувшей мой филд и ссылающейся сама на себя. Беда в том, что на относительно коротком промежутке времени (порядка человеческой жизни) достаточно добросовестные люди всегда будут проигрывать людям, заточенным на максимизацию формальных показателей, что, имхо, несправедливо. Ну и, разумеется, огромное, немыслимое расслоение по цитируемостям не только между отдельными науками, но и между поднауками. Вот заставьте
у вас там каких-нибудь полевиков конкурировать с биоинформатиками, останетесь без первых, а потом вообще
практически без всего. Ну и, раз пошла такая пьянка, то есть
и национальные особенности цитирования, хоть об этом и
не особенно часто говорят. По моему субъективному мнению, авторы одного уровня, сидящие, последовательно, в РФ,
ЮК и ЮзС, цитируется приблизительно в соотношении 1:2:4.
Все это, в конкурентной среде, заточенной исключительно на
цитирование, крайне неблаготворно сказывается на развитии
науки да попросту несправедливо. Ну и, надеюсь, это мое мнение не дает основание полагать, что это крик обиженной малоцитированной души, в РФ, по крайней мере, я точно вхожу в первый квартиль :)
Нормальный, имхо, пост. Поставил лайк.
Л.К.
Последнюю фразу считаю напрочь лишней: перед «дебилизмом» не оправдываются, что, дескать, я — свой в доску и т.п.
Впрочем, дело такта и вкуса, о вкусах спору нет. И не будет.
О математике и математиках — норм, ценю!
К.
Ни с одним Вашим словом не буду спорить. Все так. Но просто не надо абсолютизировать наукометрическую цифирь. Тем более один какой-либо показатель. Просто мериться хиршами — глупо.
Но в целом наукометрическая статистика дает достаточно объективную картинку для того, кто понимает, что именно эти числа отражают, каким влияниям они подвержены. Многое из этого Вы сами привели.
То есть это исходный материал для эксперта. Который очень существенно дополняет оценку научных работ «по существу». И во многих случаях не позволяет запудрить мозги. Не более, но и не менее.
Ровно как набор анализов позволяет врачу поставить правильный диагноз. Сами по себе результаты анализов обычно диагнозом не являются. Выводы должен делать специалист. Но вот специалист, которому для диагноза результаты анализов не нужны (хотя бывают очевидные случаи), вызывает у меня глубокое недоверие. Скорее всего это просто шарлатан.
К примеру, в одном из постов можно посмотреть статистику РИНЦ автора статьи топикстартера. Думаю, мы много можем узнать о его научной деятельности, даже не разбираясь в существе его конкретных работ.
Вы предлагаете (аналогия близкая к исчерпывающей) ставить диагноз исключительно с помощью «градусника подмышкой» по Маякоффскому, (что такое хорошо и …).
Игнорируя прочие параметры и привходящие условия.
Имхо: никакому диагносту просто не под силу.
Второе, Вы припомнили мне Вашу же «логику», а именно — приравнивание частных лиц и учреждений.
Всегда именно я считал по Каверину (два капитана, Кораблёфф), что «люди — лучше учреждений, и даже — лучше своих собственных убеждений».
ЗвонИте И.С. Дмитриеву (если знаете его — химик, спец по квантовой химии, член одной из Комиссий РАН, ассоциированный = приглашённый спец), оченно прошу.
Пожалуйста. Важно, имхо.
Л.К.
Если достучитесь, здоровья ему (как и Вам, Сэр!) в старом Новом. Как и абсолютно всем на форуме безо всяких исключений.
К.
Я тоже не собираюсь спорить с тем, что как инструмент в руках неангажированного и квалифицированного эксперта, обладающего к тому же достаточным влиянием, наукометрия была бы, вероятно, неплохим подспорьем. Но ведь, увы, практическое применение то не всегда соответствует сему идеалу. Велик соблазн, скажем, дать грант тому, у кого хирш на несколько единиц больше, или тому кто больше статей в ку 1 опубликовал за какой-либо период.. Это же куда легче чем врубаться, да и квалификации вообще никакой не требует.. эффективнее, короче говоря.. Еще хуже то, что все это сильно влияет на получение позиций (не в РФ, насколько мне известно, здесь другие извращения), возникает отрицательный отбор. Понимаете, идиотизм заключается в том, что таким образом задавливаются не только бездельники и неспособные, но и те, кто пишет действительно качественно новые и просто качественные работы. На них уходит куда больше усилий и времени, чтобы их осознать и дальше развивать, нужно именно по существу разбираться, на что уже большая часть коммьюнити не только не готова, но и неспособна уже, имхо.. В результате не остается никаких стимулов, кроме внутренних, для качественной деятельности, все равно все тонет в море поделок, да ты еще и лузером оказываешься среди прямо скажем, не сильно квалифицированной публики.. Мы как-то шутили за пинтой пива с единомышленниками в одном провинциальном английском городке, что, блин, в настоящее время чем меньше на тебя ссылок, тем лучше твоя работа :) Но, в любом случае, у каждого свой экспириенс, в вашем сабфилде, вероятно нет сильного диссонанса между формальными показателями и реальными достижениями, у меня он есть. Скажем, я знаю людей с хиршом 100 (не в коллаборациях заработанном!), которые имхо полностью пустые и не стоят не только мизинца, а вообще ничего кого-то там с хиршом 10. Вот чего точно, имхо, не стоит делать, так это способствовать насаждению формальных показателей в тех областях, где их пока нет.. Особенно в областях… Подробнее »
Можете объяснить на пальцах, как можно накрутить много хороших статей (ИФ>1)?
По моему субъективному мнению, авторы одного уровня, сидящие, последовательно, в РФ,
ЮК и ЮзС, цитируется приблизительно в соотношении 1:2:4.
Обычно такие переносы строк — признак копипаста (и дремучей лени). А как Вам удаётся добиваться этого эффекта?
хм, не знаю :) не, ну я просто вбиваю текст, когда он доходит до границы окошка, он вроде бы сам автоматически переносится.. Ну а что там дальше происходит — пока не думал.. :) специально его выравнивать действительно лениво :)
А вот если не процитируете этого автора, а он окажется рецензентом, тогда хуже …
Угу. И именно поэтому новые результаты надо публиковать у людей достаточно порядочных относительно своих способностей (нематематических)
А чего хуже? Обычно просто просят (и я прошу) обсудить какую-то работу, ушедшую от внимания автора.
Я понимаю, что Вы не любите ОА и при каждом случае его критикуете.
Но искомой обратной связи не было и раньше — на журнал подписывались в первую очередь не читатели а библиотеки, и как раз наукометрия библиотекам в теории должна была помочь разобраться с обилием изданий
Никакой принципиальной разницы. Библиотекам было влом пописываться на издания, которые лягут мертвым грузом. Выбирали читаемые по импактам. Соответственно, изданиям было не особо в профит публиковать нечитаемую туфту. Ибо никакая библиотека не подпишется.
Что-то у меня сильные сомнения, что тематические библиотеки в доинтернетные времена учитывали импакт-факторы, обычно они старались по максимуму подписаться на разные издания, и ограничения были связаны с ценой и доступностью.
Насколько для библиотек важна читаемость каждого издания — тоже не понятно. Мне неоднократно в библиотеке ОГЛ БЕН РАН попадались книги и журналы с неразрезанными страницами, которые до меня десятилетия не интересовали никого.
А сейчас пакеты журналов формирует издатель исходя из своих соображений, возможности эти пакеты корректировать у организаций-подписчиков особо нет.
ОА — open access, открытый доступ — то бишь, или как его там?
Л.К.
В чём его суть, в том, что за свою публикацию надо платить в журнал, чтоб напечатали? А не как Солж в Роман-газете при хруще, за «Матрёнин двор» купивший себе Москвич (автО, то есть). Кстати в последние годы жизни действ. член РАН, если кто забыл. Кто-то ведь «избрал» его типа? (ритор вопр)
К.
Суть в том, что издатель, получая деньги от авторов (или спонсирующих организаций) теряет заинтересованность в читателе. Деньги получены, услуги по изданию оказаны, а дальше — без разницы. Вот и растет вал околонаучной ерунды.
Кардинально меняется роль рецензента. Раньше он служил для контроля качества — помогал изданию избегать публикации халтуры, то есть потери репутации и продаваемости своего товара. А сейчас рецензент просто мешает издателю зарабатывать деньги. Вот же автор готов заплатить за публикацию, а рецензент говорит, что это публиковать нельзя.
Собственно, развитие наукометрии по цитированию как раз и связано с необходимостью хоть как-то восстановить обратную связь с читателем.
Спасибо, принято к свЕдению.
Что касаемо фидбэка = feedback’а, то бишь «обратной связи», то она бывает, как в теории регулирования, разных родофф (и свойств).
Может получиться, имхо, возможен «хреновый» резонанс типа как с солдатами на мосту. Думать всё равно придётся и непредвзято.
Л.К.
По моим ощущениям вал околонаучной ерунды сопоставим в изданиях близкого уровня по IF/квартилю вне зависимости от того как именно издание распространяется — по подписке или нет. Халтуры стало ощутимо больше везде.
Не соглашусь и с тем, что роль рецензента изменилась: она осталась той же. И чисто коммерческим издателям OA журналов типа MDPI, PLoS, Frontiers полную хрень печатать не выгодно. А не полную хрень точно так же печатают и в журналах не ОА.
А какого ещё эффекта можно ожидать от общемировой борьбы за publish or perish при всё возрастающих сложностях с поиском хороших рецензентов? Именно такого — плохих работ становится больше.
Наверно, я неудачно выразился. Ерунду печатать невыгодно и рецензенты продолжают более-менее нормально работать, потому что обратную связь по продажам заменила обратная связь по цитированиям.
Да, речь об открытом доступе. Но совершенно не обязательно автор платит за публикацию статьи в ОА. Есть довольно много журналов, где доступ оплачивается издателем (это некоммерческие издатели — научные общества и организации). Причём иногда это весьма высокорейтинговые издания, типа Earth System Science Data с IF более 11. По моему мнению, РАН вполне могла бы все издания, среди учредителей которых есть Академия, издавать в открытом доступе, по крайней мере русскоязычные версии журналов.
Другое дело, что издание научных журналов сейчас, когда их не нужно печатать — дело крайне выгодное, и коммерческие издатели задирают до небес и стоимость подписки и стоимость открытого доступа. Отдельная статья — те издания, которые распространяются по подписке, о при этом одновременно берут деньги с авторов. Причём с реальной стоимостью работы редакции и издателя эти цены практически не связаны. Показательны тут примеры таких журналов ОА, которые сначала публиковали статьи за весьма небольшие деньги, но после получения импакт-фактора увеличивали стоимость публикации в 2-10 раз. Конечно, на руку коммерческим издателям играют повсеместная гонка за публикациями в стиле publish or perish, а в случае журналов или статей ОА — также требования грантодателей по публикации материалов в открытом доступе.
В зарубежных изданиях я ни разу не сталкивался с выплатой гонораров авторам и не слышал о подобной практике и от старших коллег. А у нас до сих пор платят гонорары за статьи в переводных изданиях, чьи англоязычные версии издаёт Pleiades.
Спасибо большое за раз’яснение трудного для меня в частности вопроса.
Я понял так, что «принцип» условно в сокращении p or p — публикуйся или сдохни! — он представляется Вам глубоко порочным. С подтверждением (мн. число) этого тезиса согласен.
Я так вообще против избыточной «цыфровизацыи», ведущей прямиком к Орвеллу (тут я не путаю ни с кем, с Моэмом, в частности! — Л.К.).
Л.К.
Кажется, видел Ваш материал в давних сравнительно выпусках ТрВ на эти темы. Прошу, если не сложно, напомнить при случае.
К.
«В зарубежных изданиях я ни разу не сталкивался с выплатой гонораров авторам и не слышал о подобной практике и от старших коллег.»
Такое бывает, но крайне редко. Я за приглашённый обзор гонорар получал от Royal Society of Chemistry.
Англичане — вновь на высоте, рад за Вас!
Л.К.
Гонорар не помешает.
Там некогда был такой сын садовника Уильям Томас Татт, начинал как химик (по-моему, органик, можно посмотреть). Потом в кэмбриджской компании перед войной (второй мировой) увлёкся математикой и сменил резко специальность: во время войны совершил «интеллектуальный подвиг» (в проекте «Ультра»: если Вы из Ньюсибирска, то академгорОдские, как-то В.П., А.Д. Медных, другие, Вам расскажут, что было дальше).
Математикой не занимаетесь, часом, а? Салют!
К.
Платить в журнал открытого доступа не обязательно. У нас там есть пару публикаций — бесплатные.
elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=11843
Ингель Лев Ханаанович
Число публикаций в РИНЦ 223
Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ 167
Число самоцитирований 337 (49,6%)
Число цитирований соавторами 395 (58,2%)
Число статей в зарубежных журналах 28 (12,6%)
Число статей в российских журналах 169 (75,8%)
Nuff said
Да, понятно, почему ему не нравится наукометрия.
Да она никому не нравится. Просто пока что лучше ничего не придумали. Это как у Черчилля про демократию: все остальное еще хуже.
Госп. Елиферова, имхо, ниже пишет здраво и правильно.
Пресловутая «индексомерия» загоняет науку прямиком в тупик, поскольку если прямо и не отрицает, то находится сугубо вне моральных и этических категорий в науке.
«Наука ради индекса» и прочих вытекающих прибамбасофф (деньги, слава, почести, степени, звания, академические кормушки) это аморализм, Вы же Д.Б., не станете это отрицать, ну оченно надеюсь!
Л.К.
Иначе всё здоровое любопытство сведётся к, простите, желудочно-кишечным потребностям. Оченно не хотелось бы!
К.
Разумеется, стану! Отрицать. Наукометрия есть просто набор объективных измерителей. Как анализы в медицине и приборы в эксперименте. И так же точно, как любые анализы и данные приборов, эти данные имеют ограниченное применение и служат на пользу только в руках эксперта (врача, ученого и пр.). Приборы и измерители ВСЕГДА вне морального поля.
Моральные и этические категории — это к людям. Среди научников (ровно так же как среди других групп и профессий) всегда были и есть отдельные люди и целые группировки, с разной степенью недобросовестности. Именно они загоняют науку в тупик. Деньги, слава, почести, степени, звания, академические кормушки — все это существовало до науометрии и существует независимо от нее. Для примера можно хоть диссернет посмотреть.
И все это держится на пафосной болтовне.Слава богу, что появилась наукометрия. Она позволяет хоть что-то противопоставить болтунам. Точно так же, как объективные показания приборов и результаты анализов помогают отличить специалиста от шарлатана.
Большой экспертный опыт в биологии показывает, что у серьезных ученых, которые работают совсем не ради пряников, наукометрия оказывается вполне приличная. Хотя они об этом специально редко заботятся.
Именно эти болтуны и имеют наилучшие наукометрические показатели, что совсем неудивительно.
Может в болтологических областях деятельности это так и есть.
Захожу на сайт корпуса экспертов. Смотрю «списки Штерна» (люди с хорошей наукометрией). В моей области биологии там есть все серьезные люди и практически нет болтунов. Ровно то же и по известным мне институтам.
Могу только позавидовать биологам.
Дело в том, что фундаментальные биологические дисциплины общемировые. И мало таких талантливых болтунов, которые могли бы заболтать мировое сообщество специалистов. Хотя всякое бывает… Но обычно не долго.
Уже года почти полтора как. Недолго? Ещё треба набраться терпения и подождать?
Риторический вопрос для «биологического сообщества».
Имхо.
Л.К.
«ДержИте паузу!…» Вия Артмане в фильме — спектакле «Театр», кажется по Оскару Уайльду. Точно не помню.
К.
«Театр» — это Сомерсет Моэм. Уайлд это 19 век, а Моэм — 20й.
Ну да.
«Если начальник неправ, то см. пункт 1, и т.д.» до бесконца.
Про этику забудем, устроим миниконцлагерь.
А писать будем исключительно каплоком.
«Юпитер! Ты сердишься, значит…».
На помойку надо выбрасывать вненаучные не по Парето односторонние оценочные методы. Но не научную этику, какой бы она ни была размытой.
Увы, иначе «не проканает» (Исаак Халатникофф — копирайт).
Л.К.
Вот и не канает в «эрэфии», «а вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты…».
В смысле в научрук’и. Всё из вас лаврухи сталинские лезут, как в американских голливудских страшилкахх. Уж другой век, как на дворе.
К.
Пожалуйста, не искажайте фамилии — это неуважение к тем, о ком пишете.
Не буду спорить по существу, скажу только, что эта самая И-лайбрери — аналог диссернета по качеству. Я туда заглянул по вашей наводке и увидел, что моих статей там вывешено почти в два раза меньше чем в Гугл Скулар. Халтурновато как-то
Есть области науки, в которых соблюсти требование «не менее 5 ссылок на работы за последние 10 лет» просто невозможно. Например, в лингвистике есть узкоспециальные темы типа редких языков, которыми за 100 лет от силы несколько человек занималось. В археологии или палеонтологии раскопки каких-то находок запросто могут прерваться на 20 или 50 лет, а потом возобновиться. Наконец, бывают просто случаи, когда автор по тем или иным причинам хочет пересмотреть старые данные, которые до него не пересматривались (это тоже очень важный вид исследовательской работы). В общем, попытки формализовать требования к публикациям создают реальные помехи нормальной научной деятельности, а пустословы обходят эти ограничения на раз.
Речь идет о конкретном геофизическом журнале. Из разряда Ку-4.
Не понятно, в чем проблема. В каждой статье предполагается наличие введения и обсуждения. Это аккурат место, где автор может и должен проанализировать современное состояние проблематики в целом. Ессно, со ссылками на источники.
Сложности могут возникнуть только у чукчи, который писатель, а не читатель. Что касается правил для авторов, то, видимо, такой журнал, в который главным образом чукчи и пишут. Редакции приходится их заставлять хоть что-то прочитать.
В математике есть вопросы, где современное состояние проблемы никак не отличается от состояния двадцатилетней давности. Формальные требования для всех наук сразу всегда будут выглядеть нелепо в какой-то конкретной области.
И в чем проблема? Пишите во введении, что в таких-то и таких-то вопросах состояние проблемы изменяется так-то и так-то (со ссылками), а в этом конкретной — нет. В обсуждении пишете, что в результате вашей работы в конкретном вопросе достигнут прогресс (а иначе зачем публиковать?) аналогичный (или превосходящий) достижения (со ссылками) в смежных областях математики.
Еще разок: проблема может быть только у тех, кто вообще не читает.
Проблем у авторов обычно как раз нет. Нередко можно читать статьи, где во введении автор пишет «подобные вопросы исследовались…» и перечисляет (часто с указанием конкретных результатов) кучу своих работ и свежих публикаций своих приятелей. Связаны эти исследования с темой статьи могут быть по принципу «в огороде бузина…».
Вот для таких умельцев и приходится ограничивать самоцитирование. И это всегда халтура со стороны рецензентов.
Проблема в том, что в математике крайне редко встречаются задачи, в решение которых большое количество человек внесло существенный вклад
Похоже, не так легко сформулировать, на какие статьи обязательно ссылаться, а на какие необязательно. Ясно, что, если используется чужой (или свой) результат, и он свежий, то ссылка обязательна; классическую теорему, доказательство которой есть в учебнике, можно использовать без ссылки; но есть масса промежуточных стадий.
Как Вам удаётся придерживаться противоположных мнений относительно обзоров в статьях и обзоров в диссертациях?
Элементарно. Диссертации нужны практически только самим писателям для получения диплома ВАК, а статьи (по идее) пишутся для читателей. Для меня эта принципиальная разница была как-то очевидна с самого начала.
Как же у Вас ффсё просто и «тривиально» типа.
Элементарно Ватсон (или Карлсон, необходимое подставить).
Л.К.
Аж до противности.
К.
Я всего лишь следую Вашей же логике, о которой обещал напомнить. Вот и напоминаю. Прегрешения перед бюрократической конторой ВАК и перед реальными живыми читателями научных работ для меня не сопоставимы.
Правильно, это его логика, но разве Ваша не была ли противоположной?
Нет, моя именно такая была и есть.
Выше Вы прошлись по чукчам, которые не читатели, но ведь именно диссертант и должен быть читателем согласно смыслу своего занятия, автор же статьи как раз прежде всего писатель, разве нет? «Хоть что-то прочитать» — это же дополнительное требование для того, кто в данный момент пишет, почему он должен относиться к нему иначе, чем к необходимости сдать норматив ГТО, чтобы статью приняли?
Наука как болтовня ни о чём (но за деньги) — вот оно, современное искусство мимикрии.
А вы претендуете на свою долю???
В российских реалиях наукометрия это благо. Хотя к самой науке это отношения не имеет, но как довольно четко установленные правила игры — вполне работает. В отличие от «экспертных мнений», вот уж где разгул коррупции и кумовства, за которое все время топят уважаемые (нет) академики и их дружки. Уж лучше так, хотя бы понятно как выкручиваться. Наукой заниматься оно не запрещает. Ну добавил чуть больше или чуть меньше ссылок, разве ж это проблема? А если учесть, что хорошие статьи многократно «лучше» с точки зрения наукометрии, то проблемы как будто бы и нет совсем.
Лично меня наукометрия сама по себе никогда не беспокоила, всегда получалось легко достигать нужных показателей и даже опережать завлаба.
Простите, Вы щас где сами живёте — можете, чтоб «про российские реалии» типа, не в глубоко ковидных североамер. соединённых?
И по специальности научной — какой масти чернобурой будете сами?
Высокомерия здесь с лихвою и без Вас, Сэр, как видите до этого самого и более.
Неусугубляйтис (литовск.)!
Л.К.
Я до этого 15 лет от звонка до звонка в РосНии отсидел. Еще свежи воспоминания. А на счет наукометрии. Я что-то не могу припомнить примеров, когда наукометрия давала бы сильно неверный результат. Может вы знаете? Сто вестников никогда не переплюнут десяток нормальных статей, даже парочку. Возмущаются наукометрией те, кто не пишет и даже не читает на английском. В настоящее время язык это уровень минимальной грамотности. Уметь читать и писать сейчас, это умение писать и читать на английском. И вот эти безграмотные персонажи возмущаются, что их «великие» труды никто не читает и не цитирует, а им приходится плодить тонны мусора в вестниках и «международных журналах передовой науки и предпринимательства». Я бы вообще лет на 5 ввел мараторий на публикации с ИФ меньше 0,1. Вообще не учитывать никак. Хотя это только для естественно-технических. С гуманитарными там может быть иной подход. Должно быть нельзя выйти на защиту если у тебя есть статьи в вестниках. Должен быть прямой запрет. Ну не может быть никакой квалификации у человека, если он пишет в Инновационный журнал молодых исследователей. Так не бывает.
Например, международно известный специалист самопиара и очковтирательства http://www.expertcorps.ru/science/lists2/info/54884
Ну, пубактивность и международная известность там вроде налицо, хотя самоцитирование глаз режет. А очковтирательство в чём — глобальная оптимизация не глобальна и не оптимальна?
С глобальной оптимизацией всё нормально. Но на сенсацию это не тянет, а очень хочется. https://xaxam.livejournal.com/953257.html
Дык, наукометрия и не нацелена на выявление гениев или сенсаций.
К сожалению, наукометрия даже не может выявить жулика (человека, пытающего ввести других в заблуждение с корыстными целями).
Ну, естественно, жуликов выявляют компетентные эксперты и органы. А наукометрия в данном случае указывает лишь на то, что с большой долей вероятности реальные и полезные научные результаты чел в приличном количестве таки произвёл.
Да, все так.
«Проблема в том, что пока не видно убедительных альтернатив объективной оценки результативности научной работы.» — есть! Когда на неё перестают ссылаться.
Например на чандрасекаровский предел или на эффект Зельдовича-Сюняева.
Вы не будете столь любезны, не об’ясните более подробно для неспецофф (как пишущий эти строки).
Что есть чандрасекаровский предел, и что есть эффект Зельдовича (Я.Б.?) — Сюняева?
Не все обязаны это знать и в якобы цитировании / нецитировании указанных понятий разбираться: почему и как такое сталось.
Л.К.
На самом деле есть масса вполне об’ективных критериев значимости тех или иных работ.
Вместо примитива типа «градусник подмышкой».
К.
Прочитал в Википедии про чандрасекаровский предел и стало даже интересно: что с ним случилось?
«что с ним случилось?» — Попал в учебники. На статью давно не ссылаются. Аналогично с SZ. Сначала спецкурсы, сейчас в курсе общей астрофизики.
Может стоит на немного отбросить (имхо, долбаное! — Л.К.) высокомерие и указать хотя бы источники? А?
Если уж совсем лень отвечать? По Е.М. Лифшицу, то тогда зачем упоминать? Токмо для дешёвого самоутверждения. Имхо.
Л.К.
Теперь понял.
Это уже левел ап. Высшая лига. Как и нобелевка.А вся наукометрия — для оценки научной пехтуры.
Ну да, «пехоту» — не жалко, в огонь её, авось кто и выживет.
«Некультурно воюете!» (Маршал Рокоссовский — копирайт).
Л.К.
Большего презрения к «низшим» в науке (полвека в ней почти! — Л.К.) доселе не встречал.
Просьбу о звонках / иных возможных контактах с госп. Дмитриевым аннулирую. Не нада!
К.
Что странного и унизительного в том, что маляра и живописца оценивают разными критериями? Хотя оба краску кисточкой размазывают. Меня, как «маляра», совершенно не унижает использование наукометрии по отношению к моим работам. А «живописцем», именем которого назовут новые эффекты, которые будут в каждом учебнике, я все равно никогда не стану.
Если б так первый русский нобелиат Иван Павлов думал.
Он не отучился б у ренегата Ильи Циона (ушёл к мосье Ратаеву или Рачковскому, я их путаю, — во внешнюю «охранку», религию менял и неоднократно, тёмные финансовые махинацыи — до кучи, короче полный букет).
Не ставил бы довольно рискованные опыты, а захламлял, подобно сонму прочих (тогда труд наборщиков-линотипистов и пр. был сильно дёшев, имхо) всякую бумажную дрянь.
И мы бы ноне физиологии (я не пишу про «ионные каналы», покуда нисколечки в них не смыслю, увы! — Л.К.) не имели бы от слова «ваще» и ввозили бы из загранки помимо всяческих тайных и явных, прости меня, Господи!, «русофобофф» и джинсов носителей такой тупой «джинсы», что мало бы не сталось — как в китаях каких-то.
Но мы, слава Богу, не в китаяхх! Прошу Вас об этом не забывать. Оченно.
Л.К.
Увы, нет. У нас есть несколько результатов двадцатилетней давности, которые я вижу в американских учебниках уровнем повыше и в монографиях. Даже у нас в паре монографий сослались. Но в списке моих цитируемых работ в Гугл Скулар я их по-прежнему вижу, на них ссылаются, хотя и не очень активно. В общем, это не есть универсальный закон природы.
Давненько не видел статей, в которых менее 10 ссылок. Неужели необходимость ссылаться ещё кого-то шокирует?