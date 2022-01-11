Лекарство, которое хуже самой болезни

Хорошо известны издержки, связанные с нынешним увлечением количественными показателями «публикационной активности» и т. п. Определенная категория предприимчивых ученых быстро приспособилась и энергично увеличивает свою цитируемость, кооперируясь со столь же ушлыми коллегами. Самоцитирование ценится меньше, но им тоже не пренебрегают. Проблема в том, что пока не видно убедительных альтернатив объективной оценки результативности научной работы.

Попытки что-то сделать с этим чаще неудачные. Недавно в научных журналах стали иногда появляться новые правила для авторов, например, [1]:

Список литературы должен содержать:

не менее 10 источников суммарно;

не менее 3 ссылок на работы в международных англоязычных журналах за последние 5 лет;

не менее 5 ссылок на работы за последние 10 лет;

количество ссылок на свои собственные работы должно составлять менее 20% от числа всех ссылок.

В другом уважаемом академическом журнале можно прочитать даже такое:

Как правило, число самоцитирований не должно превышать 15% от общего списка цитируемой литературы.

Большинство такого типа ограничений, в принципе, легко преодолимы любым автором. Надо вам сослаться, скажем, на три литературных источника, а редакция зачем-то требует, чтобы было не меньше десяти. Пожалуйста — найдем хоть пятнадцать. «Не менее 5 ссылок на работы за последние 10 лет»? Да сколько угодно. Правда, что тогда делать читателю: как ему понять, в какие источники имеет смысл заглядывать, а какие притянуты за уши согласно этим странным разнарядкам? Но вот как раз о читателе, похоже, никто и не подумал. Если сильно сосредоточиться на количественных показателях, то какие уж тут читатели?!

А упомянутые ограничения самоцитирования создают серьезную проблему для нормальной работы. Если автор статьи привел, скажем, всего одну формулу, полученную в его предыдущей работе, то он должен на ту работу сослаться, иначе это будет считаться «самоплагиатом». И дальнейших возможностей упоминать свои работы уже нет, поскольку 15% от списка из десяти цитируемых источников — это 1,5. Чувствуется, что едва ли эти разнарядки придумал реально работающий научный работник.

На самом деле, все эти ограничения совершенно не нужны, если статьей занимается компетентный эксперт. Он, если надо, констатирует: «Автор недостаточно знаком с состоянием вопроса — в списке литературы даже не упоминается ряд работ, относящихся к делу…» (далее следует список). Или: «Автор без необходимости цитирует ряд своих публикаций…» Поэтому упомянутые правила выглядят как попытка бюрократическими средствами обойтись без грамотных и добросовестных рецензентов. Представляется, что попытка бессмысленная и даже вредная.

Лев Ингель, докт. физ.-мат. наук

1. ifz.ru/geofizicheskie-issledovaniya/pravila-dlya-avtorov

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