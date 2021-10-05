ТрВ № 20 (339) за 2021 г.: Выборы по накатанной колее

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 339 от 5 октября 2021 года в PDF
Анонс номера
Холодная война в одном из институтов СО РАН
Сводка с линии фронта от Марии Роговой — стр. 2
Селенобелки и постмодернизм
Объявлены лауреаты премии имени Георгия Гамова — стр. 3
Премия «Ректор года — 2021» в ракурсе «Диссернета»
Обзор Ларисы Мелиховой — стр. 4
Вице-адмирал спас Португалию от коронавируса
В чем секрет победы? Рассказывает Ирина Якутенко — стр. 5
Пять сценариев изменения климата
Ольга Соломина комментирует Шестой оценочный доклад МГЭИК — стр. 6
«Господь создал алгебру»
Очерк Виталия Мацарского о Джордже Буле — стр. 8–9
Секретное оружие для двоечников
Сергей Нечаев повествует о парадоксальном правиле сложения дробей и ковре Аполлония — стр. 10
Нетопыриные тайны
Рецензия Никиты Вихрева на книгу Сергея Крускопа из лонг-листа премии «Просветитель» — стр. 12