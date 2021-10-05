ТрВ № 20 (339) за 2021 г.: Выборы по накатанной колее

05.10.2021 / № 339 /  Выпускающий редактор: Алексей Огнёв /  Архив /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 339 от 5 октября 2021 года в PDF

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Анонс номера

Холодная война в одном из институтов СО РАН
Сводка с линии фронта от Марии Роговой  стр. 2

Селенобелки и постмодернизм
Объявлены лауреаты премии имени Георгия Гамова  стр. 3

Премия «Ректор года — 2021» в ракурсе «Диссернета»
Обзор Ларисы Мелиховой — стр. 4

Вице-адмирал спас Португалию от коронавируса
В чем секрет победы? Рассказывает Ирина Якутенко — стр. 5

Пять сценариев изменения климата
Ольга Соломина комментирует Шестой оценочный доклад МГЭИК — стр. 6

«Господь создал алгебру»
Очерк Виталия Мацарского о Джордже Буле — стр. 8–9

Секретное оружие для двоечников
Сергей Нечаев повествует о парадоксальном правиле сложения дробей и ковре Аполлония — стр. 10

Нетопыриные тайны
Рецензия Никиты Вихрева на книгу Сергея Крускопа из лонг-листа премии «Просветитель»  стр. 12

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