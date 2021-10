Между селенобелками и постмодернизмом

Российско-американская ассоциация ученых (RASA-America) в седьмой раз присудила премию имени Георгия Гамова. Она вручается представителям российской научной диаспоры. В этом году награду получили биохимик Вадим Гладышев (Гарвард) — «за исследования селенобелков и молекулярных механизмов старения, а также за вклад в развитие международного научного сотрудничества» — и филолог Марк Липовецкий (Колумбийский университет) — «за оригинальные исследования современной русской литературы, в частности постмодернизма, в широком культурном контексте» [1]. Впервые в ее истории премия вручена гуманитарию.

Ни одна научная (да и не только научная) премия не бывает хорошей или плохой изначально. Об авторитетности премии можно судить только с течением времени. С этой точки зрения молодую премию имени Георгия Гамова, пожалуй, стоит рассматривать очень серьезно.

Премия имени Георгия Гамова учреждена в 2015 году ассоциацией RASA-America для ученых научной диаспоры и в память о ее выдающемся представителе, блестящем русско-американском физике и популяризаторе науки профессоре Георгии Антоновиче Гамове (1904–1968). Премия — в истинно гамовском духе — отмечает не только выдающийся вклад в науку, но и международное сотрудничество, усилия по содействию международному признанию российской науки и культурного наследия. (ТрВ-Наука уже публиковала интервью с одним из основателей премии Владимиром Шильцевым, директором Центра ускорительной физики в Фермилабе [2].)

Первую гамовскую премию (тогда лауреатами стали медик Владимир Зельман и биофизик Игорь Ефимов) в Вашингтон приехал вручать сын Георгия Гамова Игорь Георгиевич (он, к сожалению, умер в апреле 2021 года). В 2019 году RASA с согласия Гамова-младшего начала работу по регистрации товарного знака премии — медали Георгия Гамова. Сейчас эта работа завершена: 25 августа 2020 года американское бюро патентов и торговых марок зарегистрировало знак George Gamow® Award.

«В Георгии Гамове Россия потеряла не только великого ученого и наставника научной молодежи, но и гениального писателя и популяризатора науки. Помимо множества научных статей и книг он написал серию из четырех детских книг о мистере Томпкинсе, в которых сумел объяснить сложные физические, химические и биологические законы доступным и очень увлекательным языком. Его книги привели в науку несколько поколений молодых американцев. Через много лет именем мистера Томпкинса был назван один из астероидов. И решение Нобелевского комитета по премии по химии 2017 за криоэлектронную микроскопию начиналось со ссылки на книгу о мистере Томпкинсе. Всё гениальное просто!» — сказал Игорь Ефимов, профессор Университета Джорджа Вашингтона и один из первых лауреатов Гамовской премии.

Лауреаты премии [3] в течение всех этих лет неизменно оправдывают заложенную в нее традицию. Они ведут междисциплинарные исследования: физики Роальд Сагдеев, Владимир Шильцев и Андрей Линде, эволюционист Евгений Кунин (кстати, сам Гамов тоже занимался эволюцией), медик Владимир Зельман, математик Вера Серганова. Они активно работают с Россией: Валерий Фокин и Александр Кабанов получили мегагранты, Игорь Ефимов открыл здесь лабораторию, Михаил Лукин стал одним из основателей научного центра, а Артём Оганов вообще вернулся в Россию из США. И конечно, их вклад в науку очень значителен — чтобы перечислить научные награды гамовских лауреатов, этой статьи не хватит.

Лауреаты 2021 года поддерживают эту традицию. Гладышев — профессор медицины в Гарвардском университете, член Национальной академии наук США. В 2017 году он стал победителем конкурса грантов Правительства РФ («мегагрант»), на средства которого создал в своей альма-матер — МГУ им. М. В. Ломоносова — лабораторию системной биологии старения (в рамках Научно-исследовательского института физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского). Марк Липовецкий — профессор славянских языков в Колумбийском университете (Нью-Йорк), выпускник Уральского государственного университета, литературовед и литературный критик. Он очень чутко прочувствовал нерв премии и замечательно обрисовал особенность личности Гамова.

«Стремление к знаниям, открытие неизведанного — это, пожалуй, универсальные ценности, они не знают границ, и Гамов — один из лучших примеров этих устремлений и несения знаний в массы. Для меня большая честь получить премию имени Георгия Гамова. Я сам был в комитете по присуждению премии несколько лет назад, и в предыдущие годы ее получили много достойных ученых. Мне, конечно, очень приятно оказаться в этой компании. RASA сейчас объединяет российскую научную диаспору, которая велика как никогда. Мы думаем по-русски и неравнодушны к развитию российской науки», — сказал Гладышев.

«В личности и истории Георгия Гамова меня всегда поражало сочетание его острого научного интеллекта, нацеленного на радикальные открытия, с самым широким популяризаторством. Мне кажется, эта формула подходит ко многим российским ученым, заново начинавшим свою карьеру в Штатах. Мне она чрезвычайно близка, и ее обе стороны представляются мне в равной мере важными. Премия Гамова как бы закрепляет важность и небессмысленность этого нашего общего опыта — общего и с Георгием Антоновичем тоже», — отметил Липовецкий.

Марк Липовецкий — профессор Колумбийского университета (Нью-Йорк), автор десяти монографий и двухсот статей, выходивших в российской и зарубежной научной и литературной периодике. Окончил Уральский госуниверситет, обе диссертации защитил в Свердловске/Екатеринбурге. В США с 1995 года. Преподавал в Питтсбургском университете, Уэслианском университете штата Иллинойс, Колорадском университете в Боулдере. В Колумбийском университете с 2019 года. Его публикации посвящены широкому спектру проблем русской культуры ХХ–ХХI веков. Наиболее известен своими публикациями о русском постмодернизме — книгами «Русский постмодернизм: Очерки исторической поэтики» (1997); Russian Postmodernist Fiction: Dialog with Chaos (1999); «Паралогии: Трансформации (пост)модернистского дискурса в русской культуре 1920–2000-х годов» (2008, переводилась на итальянский и польский); Postmodern Crises: From Lolita to Pussy Riot (2017). Его перу также принадлежит книга о современной российской драме «Перформансы насилия: Литературные и театральные эксперименты новой русской драмы» (по-английски — 2009, по-русски — 2012; в соавторстве с Б. Боймерс). В последнее десятилетие многие его работы посвящены исследованию советских и постсоветских трикстеров: написав в 2011 году книгу Charms of the Cynical Reason: The Trickster in Soviet and Post-Soviet Culture, он сейчас пишет новую книгу на ту же тему. Липовецкий — соавтор шеститомного вузовского учебника «Русская литература ХХ века: 1917–1990-е годы». Он также стал одним из четырех авторов 900-страничной оксфордской истории русской литературы (Oxford University Press, 2018). Соредактор двух десятков сборников научных статей на русском и английском. Липовецкий также курировал публикацию пятитомного собрания сочинений Д. А. Пригова в издательстве НЛО. В настоящее время готовится к печати его монография о Пригове (в соавторстве с И. Кукулиным). Лауреат фондов Фулбрайта (1994), Вудро Вильсона (1998), Леверхюльма (2008) и др. В 2014 году получил премию Американской ассоциации преподавателей славянских и восточноевропейских языков за выдающийся вклад в науку (AATSEEL). В 2019 году стал лауреатом премии Андрея Белого за заслуги перед русской литературой. В 2009–2012 годах работал в жюри литературной премии «НОС», был одним из ее председателей. Переехав в Нью-Йорк, организовал на основе Гарримановского института при Колумбийском университете большое количество культурных мероприятий (в том числе во время пандемии), посвященных современной русской литературе и культуре.