Силовой «маркетинг» в Академии наук

Федеральный исследовательский центр информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) в Новосибирске, созданный учениками академика Николая Яненко, одного из участников советского атомного проекта, сегодня находится под угрозой исчезновения в связи с приходом некомпетентного руководства.

К такому выводу в августе пришли участники заседания объединенного ученого совета по информационным и нанотехнологиям Сибирского отделения РАН, отметив, что к руководству ФИЦ ИВТ привлечены люди без профильного образования и опыта в научной сфере [1]. А в июне состоялось общее собрание работников ФИЦ ИВТ, где около 120 человек проголосовали за выражение недоверия новому руководству и с целью смены состава дирекции решили обратиться за помощью в приемную Президента РФ [2].

Конфликт развивается с начала 2021 года, сразу после избрания нового директора — амбициозного кандидата наук Андрея Юрченко. Его кандидатуру активно поддерживал академик РАН Юрий Шокин, научный руководитель ФИЦ ИВТ, возглавлявший институт с 1990 по 2016 год. Однако сейчас он сожалеет о своем решении. Новый руководитель затеял парадоксальные кадровые зачистки, и на данный момент управленческий аппарат института составляют люди, чья компетентность в области информационных технологий, мягко говоря, вызывает вопросы.

Подробности о ситуации в ФИЦ ИВТ можно узнать из публикаций онлайн-изданий «Континент Сибирь» [3] и «Тайга.инфо» [4], а также газеты «Поиск» [5]. См. также недавнее интервью с научным руководителем ФИЦ ИВТ и ректором НГУ [6].

Уже спустя два месяца после выборов Юрий Шокин был грубейшим образом отодвинут от управления институтом, а кабинет его вскоре был опечатан. Предыдущий директор, доктор наук Сергей Черный, ранее занимавший должность зав. лабораторией математического моделирования, не был принят обратно на работу в ФИЦ ИВТ. Вслед за Сергеем Черным ушла почти вся его лаборатория (сегодня она успешно работает в Институте теплофизики СО РАН). Также были уволены руководители филиалов института в Красноярске, Кемерово и Бердске. Некоторые лаборатории и отдельные ученые сейчас вынашивают планы бегства из института, где сложилась крайне неблагоприятная атмосфера.

Кто же входит в команду Андрея Юрченко? Новый советник директора, руководитель Бердского филиала и член ученого совета — Александр Трушакин, более двадцати лет прослуживший в вооруженных силах. Затем он занимался предпринимательской деятельностью, возглавлял сельсовет (и был судим за драку с сотрудником прокуратуры, который пришел к нему в кабинет с плановой проверкой [7]), а в последние годы неоднократно участвовал в выборах на разнообразные должности, от мэра Бердска до мэра Новосибирска, в 2016 году даже выдвигался в депутаты Госдумы от партии «Яблоко», но был отстранен за некорректные заимствования в диссертации, выявленные «Диссернетом» [8]. Врио начальника отдела безопасности и противодействия коррупции — Сергей Оленич, отбывающий условный срок за мошенничество [9]. У Дмитрия Осипкина, руководителя отдела информационной безопасности и советника директора, нет не только опыта работы в научной сфере, но даже и высшего образования. Заведующая отделом ИТ-сервисов и научного маркетинга — супруга врио директора Ольга Дорохова (ее назначение является прямым нарушением статьи 10 Федерального Закона № 273 «О противодействии коррупции»). Еще не будучи принятой на работу в ФИЦ ИВТ, она заняла один из кабинетов дирекции института и начала свою деятельность с личных допросов сотрудников по различным аспектам их работы в ФИЦ ИВТ. После июньского собрания работников она продолжила допросы, пытаясь выяснить, как голосовал тот или иной сотрудник.

Отдельный вопрос — имеет ли право вести дознание руководитель отдела ИТ-сервисов и научного маркетинга? Параллельная деятельность этого отдела — организация пропагандистской работы со СМИ и публикация в них «фактов», за огласку которых редакции, по-видимому, никакой ответственности не несут. Наиболее законопослушные из них ставят ссылку «на правах рекламы» [10]. В одной из заметок в безличной форме объявляется [11], что у прокуратуры якобы нет претензий к дирекции ФИЦ ИВТ (а в качестве иллюстрации прилагается документ о нарушениях, найденных в ФИЦ ИВТ, за подписью прокурора!), и сообщается о, насколько нам известно, несуществующем решении Минобрнауки утвердить нового директора в должности.

Отдел маркетинга продолжил выполнять функции отдела дознания, в том числе в режиме выездов в филиалы: в начале сентября были опрошены сотрудники Красноярского филиала ФИЦ ИВТ на предмет их участия в июньском собрании и результатов их голосования. Были изъяты все документы, касающиеся финансовой деятельности, кадровой службы и канцелярии филиала. Цель — поиск материалов, компрометирующих деятельность руководства филиала.

Красноярский филиал ФИЦ ИВТ несколько десятилетий сотрудничает с АО «Информационные спутниковые системы им. акад. М. Ф. Решетнева» (АО «ИСС») в части расчетов и экспертизы конструкторских решений ответственных элементов и систем космических аппаратов, выполняя в том числе оборонные заказы. По новому положению о Красноярском филиале ФИЦ ИВТ [12] новосибирский офис не имеет никаких обязательств по выполнению научных работ для АО «ИСС», при этом все денежные потоки теперь предполагается замкнуть на основной институт. В данной ситуации у директора и замдиректора по научной работе, обеспечивающих выполнение указанных работ, отозваны ранее выданные доверенности по руководству филиалом.

Шаг за шагом у филиалов института целенаправленно изымают документацию, а от прежнего руководства избавляются без внятной формулировки причин и целей. Вместе с руководителем Кемеровского филиала Вадимом Потаповым институт потерял сразу несколько научных проектов, в том числе «Цифровой Ускат» — проект «цифрового двойника» реки Ускат, разработанный для мониторинга уровня загрязнений реки в Кузбассе и поддержанный региональной властью с финансированием от одного из федеральных министерств. Теперь в исполнителях не значится институт — проект будет реализован непосредственно с изгнанными учеными, которые в данный момент решают вопрос организации с профильными кафедрами местных университетов.

ФИЦ ИВТ рискует лишиться проектного финансирования, замкнув его с непосредственных исполнителей на головной офис. В январе 2021 года институт потерял большую и успешную группу сотрудников лаборатории математического моделирования. На очереди целый ряд проектов, руководители которых уволены или смещены и заменяются несведущими людьми, лояльными к новой администрации института. В недавно назначенном дирекцией (а не избранном институтом) ученом совете ФИЦ ИВТ не осталось ни одного доктора наук, кроме опального научного руководителя — академика Шокина. (См. приказ об утверждении состава ученого совета: [13].) О согласии на включение в такой «совет» его не спрашивали. Никто из назначенных членов совета не представляет основные направления исследований, ведущихся в институте.

Когда сотрудники ФИЦ ИВТ по решению общего собрания направили в Министерство науки и высшего образования просьбу не утверждать врио директора Андрея Юрченко в занимаемой им должности, они получили ответ, что утверждением директоров научных учреждений занимается полномочный представитель Президента РФ по Сибирскому федеральному округу. По иронии судьбы эту должность уже почти полгода (с апреля) никто не занимает. Так что врио директора в настоящий момент некому ни отстранить, ни утвердить.

Тем временем научный институт находится в состоянии холодной войны: новое руководство занимается глобальной кадровой зачисткой и сокращает десятки сотрудников, оформляя на аналогичные ставки десятки других людей с теми же должностными функциями — вместо отдела кадров организована служба персонала, вместо главного энергетика принимается главный инженер, и т. д.

Согласно приказу дирекции увольнению в ближайшее время подлежат еще 24 сотрудника административного корпуса ФИЦ ИВТ, чья работа последние несколько месяцев парализована в связи с политикой нового руководства института. Вместо выполнения своих обязанностей сотрудники вынуждены чуть ли не ежедневно писать объяснительные записки, отстаивать через прокуратуру свои права на законный отпуск, а порой и на посещение института. Бесконечная череда взысканий, опечатывание кабинетов, изъятие документов, требование от одних сотрудников доносить на других и выйти из состава профсоюза под угрозой увольнения — все эти «военные действия» пагубно сказались на эффективности работы института. Деятельность диссертационного совета практически прекратилась, а научные группы, лишенные грамотного администрирования и немалой части финансирования, рассматривают планы перехода в другие институты.

Филиалы потеряли не только опытных руководителей, но и финансовую самостоятельность: все денежные потоки новый врио директора направил в основной институт в Новосибирске. При этом ФИЦ ИВТ планомерно разоряется: источник, пожелавший остаться неизвестным, сообщил нам, что по итогам второго квартала внебюджетных средств в институте не осталось (в частности, они были израсходованы на многочисленные командировки супружеской пары Юрченко). Ни руководство Сибирского отделения, ни прокуратура новому руководству не указ. Прокуратура признала незаконными приказы врио директора ФИЦ ИВТ о необоснованном увольнении 14 сотрудников и потребовала отмены этих приказов (см. представление прокуратуры об устранении нарушений трудового законодательства: [14]). В ответ в середине августа вышел новый приказ об увольнении тех же самых и еще десятерых человек, среди которых уже не только административный персонал, но и инженеры, участвующие в научных исследованиях.

— К сожалению, Российская академия наук лишена рычагов влияния на ситуацию, сложившуюся в ФИЦ ИВТ, — прокомментировал проблему председатель Президиума СО РАН академик Валентин Пармон. — Мы обратились с просьбой в Минобрнауки РФ, поскольку научные институты подчиняются непосредственно министерству и этот случай наглядно демонстрирует, что в непредвиденных ситуациях реформы в системе управления научными учреждениями могут стать губительными для них.

Членов объединенного ученого совета (ОУСа) по информационным и нанотехнологиям, куда входят ведущие специалисты по этим направлениям, врио директора ФИЦ ИВТ Андрей Юрченко объявил государственными изменниками, экстремистами и клеветниками в своем заявлении [15] в адрес членов ОУСа и лично председателя СО РАН, пригрозив обратиться в суд. На само заседание ОУСа он не пришел, сославшись на занятость.

— Это странный и очевидно слабый ход: подменить решение острейших научно-организационных и кадровых проблем юридической казуистикой, да еще со смехотворными натяжками, — полагает Валентин Пармон. — Руководство академическим институтом, тем более в статусе ФИЦ, — это не американский сериал про адвокатов и поверенных. Тем не менее бумага находится на рассмотрении в нашей юридической службе — ее правовую состоятельность должны оценить специалисты.

Мария Роговая

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