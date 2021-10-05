Как португальский вице-адмирал спас страну от коронавируса

В The New York Times вышла интересная статья про вакцинацию в Португалии [1]. Прививочная кампания там началась примерно тогда же, когда и в других европейских странах, но если сейчас средний уровень иммунизации в Европе составляет 60–65%, то в Португалии вакцинировано 86% жителей. Причем неохваченные 14% — это главным образом дети, для которых пока нет одобренных вакцин. Среди тех, кого прививать можно, вакцинировано 98%. Ответственный за столь выдающийся результат —командующий ВМФ вице-адмирал Энрике Гувейа-и-Мелу (Henrique Gouveia e Melo), бывший капитан подводной лодки. Он был поставлен руководить вакцинацией в январе, когда в маленькой Португалии умирало по 250 человек в день и все больницы были переполнены ковидными пациентами. Сейчас в стране регистрируется 4–7 смертей от ковида в день и правительство сняло практически все ограничения.

Секрет успеха, по словам Энрике, в том, что он воспринимает борьбу с вирусом как войну, а прививочную кампанию — как военную операцию. Звучит тупо как кирзовый сапог, но на деле вице-адмирал оказался очень талантливым менеджером и промоутером. Он целенаправленно, задействуя медиа, создавал, если можно так выразиться, положительный образ вакцинации. Во-первых, он сразу дистанцировался от политиков — на публике выступал исключительно в военной форме, никаких костюмов и галстуков. Как истинный военный, он говорит четко и по делу и не боится общаться с антиваксерами — в июле он пришел на один из митингов, в ходе которого они заблокировали прививочный центр, и на камеры долго разговаривал с ними, отвечая на аргументы.

Во-вторых, всю кампанию Энрике последовательно продвигал месседж, что вакцинация не опасна и люди, чье мнение народ привык уважать, сами активно прививаются: по телевизору регулярно показывали, как врачи и медсестры получают свои дозы. Такие передачи, разумеется, были и в других странах, но в Португалии это были не разовые акции, а постоянная информационная повестка.

В-третьих, Энрике сразу набрал штат консультантов, включающий эпидемиологов и математиков, поэтому его слова и слова его помощников основывались не на фантазиях и предположениях, а на научных фактах. Я не следила за португальскими новостями, но наверняка Энрике не говорил, что для защиты от вируса нужно носить перчатки, а маски вредны, так как в них скапливаются бактерии и вообще они не дают привитым получить бустерную дозу вируса «для поддержания иммунитета».

Кроме того, в ходе вакцинной кампании в Португалии врачи и местные власти регулярно напоминали о том, сколько жизней спасли вакцины в середине XX века, истребив корь, оспу, полиомиелит и так далее. Сегодня, когда этих страшных вирусов нет или почти нет и половина детей больше не умирает, не дожив до пяти лет, люди циклятся на редких и крайне редких побочных эффектах вакцин. Это сдвиг сознания, вызванный благополучной жизнью. Эмоциональная встряска, напоминающая о том, какие ужасы происходят, если допустить бесконтрольное распространение патогенов, помогает вернуть фокус на место.

Анализируя успех Португалии, западные СМИ также упоминают прошлые успехи страны в плане вакцинации — мол, с тех пор португальцы привыкли доверять вакцинам. Кроме того, журналисты говорят о страхе — ковидные волны в Португалии были одними из самых сильных в Европе. Но мне представляется, что как раз эти доводы ошибочны: в России волны были куда больше и разрушительнее, более того, в отличие от Португалии, они продолжают уносить сотни жизней ежедневно. Вакцинная кампания в СССР была не менее успешной, а если принять во внимание, что народу в советских республиках было примерно в 28 раз больше, чем в Португалии, то масштаб успеха был куда круче. Но это никак не влияет на желание россиян прививаться и понимание, как важны вакцины.

В России имеется множество факторов, разрушающих доверие людей к государству, а уровень естественнонаучного образования крайне низок (впрочем, не уверена, что в Португалии он так уж сильно выше). В большинстве других европейских стран этих факторов нет, но привить всё население удалось только в Португалии. Что как бы намекает на важность именно личности: если правильный человек оказывается в нужное время в нужном месте, при одном и том же сочетании факторов можно получить радикально иной результат. В России свой Энрике Гувейа-и-Мелу не народился — возможно, из-за всех этих ее особенностей и факторов, да. И это ужасно огорчает, потому что без такого Энрике надежд, что народ начнет прививаться, совсем нет.

Ирина Якутенко

1. nytimes.com/2021/10/01/world/europe/portugal-vaccination-rate.html

Оригинальный текст опубликован в «Фейсбуке»:

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